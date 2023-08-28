Дальнегорск, Приморский край, 28 августа, 2023, 19:23 — ИА Регнум. В Дальнегорске Приморского края неизвестные в масках подожгли стоянку для зарядки электросамокатов, ущерб составил 300 тысяч рублей, сообщили 28 августа в пресс-службе регионального управления МВД.

Кадр из видео

«О поджоге самокатов, находящихся на зарядной станции в Дальнегорске, в полицию сообщил местный житель. Ущерб, причинённый потерпевшему, составил 300 тысяч рублей», — рассказа РИА Новости представитель пресс-службы.

По его словам, сейчас устанавливаются личности граждан, причастных к инциденту, а также все обстоятельства происшествия.

Ранее в местных Тelegram-каналах появилось видео, на котором два человека в чёрной одежде и масках поливают жидкостью и поджигают стоящие на стоянке электросамокаты.

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Как передавало ИА Регнум, в последнее время растёт количество сообщений о том, как водители электросамокатов и электровелосипедов сбивают пешеходов.

Так, 26 августа двигавшийся на электросамокате молодой человек в московском районе Южное Бутово сбил пятилетнего мальчика, его госпитализировали. Как рассказал отец ребёнка, после произошедшего молодой человек сначала остановился, однако через некоторое время скрылся. Его личность устанавливают.

21 августа передвигавшийся на самокате в центре Москвы курьер сбил пятилетнего ребёнка и скрылся с места происшествия. Мальчика доставили в медучреждение с ушибом головы и ссадинами.

В июле в Сочи самокатчик сбил беременную женщину, идущую по пешеходному переходу. Она рассказала главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой, что получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, были сломаны кости носа. Ребёнок, как заявили врачи, не пострадал. Женщине прошлось добиваться, чтобы её признали потерпевшей, так как пострадавшим сначала признали самокатчика, а сбитую им женщину — свидетельницей.