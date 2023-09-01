Москва, 1 сентября, 2023, 19:52 — ИА Регнум. В Москве ограничения проката электросамокатов по примеру Парижа вводиться не будут, сообщили 1 сентября агентству новостей «Москва» в пресс-службе столичного дептранса.

Более того, сервис кикшеринга будут развивать, а также принимать комплекс мер для безопасности пользователей и других участников дорожного движения, уточнили в пресс-службе.

«Мы внимательно следим за работой операторов в городе. В наших планах продолжать развивать сервис так, чтобы он становился еще более комфортным и безопасным для всех участников дорожного движения», — сказали в пресс-службе.

В дептрансе напомнили, что с 1 марта на базе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) открыт специальный ситуационный центр, который совместно с операторами сервисов следит за порядком в городе.

«Сейчас вместе с ЦОДД тестируем камеру, которая в режиме реального времени фиксирует нарушения при движении на СИМ: движение не по велополосе, движение во встречном направлении, неспешивание при переходе дороги, езда на одном самокате вдвоем», — рассказали в департаменте.

Там добавили, что уже зафиксировано больше тысячи таких нарушений. Эти данные передаются в Госавтоинсекцию и операторам проката.

Как передавало ИА Регнум, с 1 сентября в Париже станет недоступна услуга по прокату электросамокатов. Таким образом французская столица стала первой в Европе, где они запрещены.

Такое решение власти приняли по итогам городского референдума по вопросу использования электросамокатов, проведённого в апреле. Его организовали на фоне проблем, создаваемым разбросанными где попало по всему городу самокатами, а также в связи с беспокойством о безопасности их пользователей.

Тем временем в России предложили начать штрафовать на 5 тыс. рублей за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности и на 10 тыс. рублей ― за вождение этих СИМ в состоянии опьянения. Соответствующий законопроект подготовил сенатор Артём Шейкин. Он намерен внести его на рассмотрение в Госдуму осенью.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с ИА Регнум подчеркнула, что в России нужны не только штрафы за пренебрежение правилами дорожного движения при управлении электросамокатом, но и система фиксации таких правонарушений.

Эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин считает, что, если в России примут закон о штрафах, но не создадут механизмов для реализации этих наказаний, в итоге такая норма окажется нежизнеспособной.

Адвокат и правозащитник Владимир Новицкий отметил, что, пока электросамокаты на законодательном уровне не отнесли к числу транспортных средств, водители этих СИМ будут продолжать уходить от должной ответственности, создавая угрозу жизни и здоровью граждан.