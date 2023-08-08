Москва, 8 августа, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы опубликовала видео момента столкновения курьера на электровелосипеде с женщиной в столице, после которого она умерла в больнице.

Виталий Белоусов/РИА Новости

На кадрах видно, что мужчина наехал на пешехода и практически сразу скрылся с места ДТП, не предприняв никаких попыток помочь пострадавшей. Она осталась лежать на проезжей части.

После этого женщину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с закрытым переломом обеих лодыжек и заднего края левой большеберцовой кости со смещением отломков. Она умерла 2 августа. Как сообщало ИА Регнум, сбившего её курьера задержали через два дня и заключили под стражу.

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В июле в центре Сочи под колёса электросамоката попала беременная женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Люди начали переходить дорогу на зелёный сигнал светофора, и внезапно по дороге проехали самокат и велосипед, один из которых на всей скорости сбил её. От удара женщина упала на дорогу. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП.

Сама женщина позднее рассказала главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой, что прибывший на место происшествия полицейский забрал виновника столкновения, но связываться с ней самой никто не стал. Девушка лично ездила в полицию и выясняла подробности. Как оказалось, протокол и описанные в нём события представили не совсем достоверно. Наехавший на неё молодой человек также написал заявление на транспортную компанию, которая занимается арендой самокатов и электровелосипедов. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому с просьбой взять дело о ДТП на особый контроль.