Сбившего пятилетнего мальчика в Москве электросамокатчика задержали
Москва, 26 августа, 2023, 20:07 — ИА Регнум. В Москве задержали сбившего пятилетнего мальчика электросамокатчика. Инцидент произошёл 26 августа в Южном Бутово.
Виновника столкновения доставили в территориальный отдел полиции.
«В результате проведённого комплекса мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан несовершеннолетний местный житель», — сообщила пресс-служба московского МВД.
В настоящее время правоохранители ведут следственные действия. Виновником случившегося оказался 17-летний житель Южного Бутово.
На кадрах с места событий видно, как двое молодых людей на одном электросамокате сбили мальчика на тротуаре. После остановки они подошли проверить состояние ребёнка. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, пострадавшего ребёнка госпитализировали. Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование инцидента.