Москва, 26 августа, 2023, 20:07 — ИА Регнум. В Москве задержали сбившего пятилетнего мальчика электросамокатчика. Инцидент произошёл 26 августа в Южном Бутово.

Иван Шилов ИА Регнум

Виновника столкновения доставили в территориальный отдел полиции.

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«В результате проведённого комплекса мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан несовершеннолетний местный житель», — сообщила пресс-служба московского МВД.

В настоящее время правоохранители ведут следственные действия. Виновником случившегося оказался 17-летний житель Южного Бутово.

На кадрах с места событий видно, как двое молодых людей на одном электросамокате сбили мальчика на тротуаре. После остановки они подошли проверить состояние ребёнка. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, пострадавшего ребёнка госпитализировали. Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование инцидента.