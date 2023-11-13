Москва, 13 ноября, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Правительство поддержало законопроект, предполагающий введение штрафов для пользователей электросамокатов, инициатором которого выступил российский сенатор Артём Шейкин. Об этом 13 ноября сообщило «РИА Новости».

Известия/ Дмитрий Коротаев

«Отзывом правительства РФ, подготовленным Минюстом с учётом позиции ключевых министерств, предлагается поддержать разработанный мной с коллегами законопроект о регулирование средств индивидуальной мобильности и велосипедов», — заявил сенатор в беседе с изданием.

В проекте официального отзыва указано, что правительство в целом поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом замечаний. Также отмечено, что концепция законопроекта, направленного на улучшение ситуации с электросамокатами, заслуживает внимания.

В рамках инициативы предлагается ввести штрафы до 30 тыс. руб. за пьяное вождение электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов, штрафы до 5 тыс. руб. — за превышение на них скорости, до 3 тыс. руб. — за езду вдвоём.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму пакет законопроектов по электросамокатам. Изменения подразумевают госрегистрацию электросамокатов и создание системы фиксации нарушений ПДД водителями.

Согласно пояснительной записке, Законопроект направлен на устранение правовой неопределенности со статусом различных средств индивидуальной мобильности, невозможности привлечения водителей СИМ к ответственности как за оставление места ДТП, так и за нарушение Правил дорожного движения с использованием механизмов фотовидеофиксации. Авторы инициативы считают, что такая мера позволит существенно снизить количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

Ранее, в конце августа, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума обязательно проработает вопросы, связанные с повышением ответственности для водителей электросамокатов. Он отметил, что количество аварий с участием электросамокатов выросло с 2019 года более чем в 40 раз. Проблема стала массовой.

Замначальника управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский заявил, что несовершеннолетние не должны ездить на электросамокатах, запрет для них нужно ввести как можно скорее. Он добавил, что предлагает ограничить скорость движения СИМ в Москве 20 километрами в час.

Глава СПЧ Валерий Фадеев поддержал идею об ограничении скорости электросамокатов. По мнению общественника, полностью запретить электросамокаты в России вряд ли получится, но стоит ограничить их скорость до 10 км/ч и создать соответствующую инфраструктуру для передвижения на них.