Материалы с тегом «Электросамокаты»
В Нижегородской области из-за электросамоката сгорела квартира
Пожар из-за электросамоката вспыхнул в посёлке Ждановском в Кстовском районе Нижегородской области. В результате в больницу попал 30-летний мужчина, сообщает 25 ноября пресс-центр МЧС России. На улице Фестивальной 22 ноября в одной из квартир загорелся электросамокат, предположительно, находившийся...
25 ноября 2023
Проблема не в электросамокатах, а в психологии их пользователей
665. Ровно столько ДТП произошло в Москве с участием так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ). И более 95% из них — это аварии с участием электросамокатов. В этих ДТП пострадали почти 700 человек, а двое погибли. Причем здесь страшна не только цифра, но и тенденция. Почти...
18 ноября 2023
Видеофиксацию назвали бесполезной в борьбе с частными электросамокатами
Видеокамеры на дорогах Москвы могут сыграть роль в борьбе с нарушениями пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), но эта система будет эффективна только в борьбе с арендованными электросамокатами. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 ноября заявила директор Ассоциации операторов...
17 ноября 2023
В Москве тестируют камеры, фиксирующие нарушение ПДД на электросамокатах
В Москве приступили к тестированию камер, которые режиме реального времени выявляют нарушения при движении на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом ИА Регнум рассказали в московском Департаменте транспорта и развития дорожной транспортной инфраструктуры. Ранее ИА Регнум выяснило, что...
16 ноября 2023
В Москве в 4 с лишним раза выросло число ДТП с электросамокатами
В столице за первые девять месяцев 2023 года произошло 665 ДТП с участием так называемых «средств индивидуальной мобильности», более чем в 95% случаев это были электросамокаты. В авариях пострадали 700 человек, двое из них погибли. Об этом ИА Регнум сообщили сразу несколько компетентных источников...
15 ноября 2023
Электросамокатчики могут не беспокоиться. Пешеходы — как повезет
Правительство поддержало законопроект, инициатором которого выступил сенатор Артём Шейкин. Документ, как предполагается, должен ужесточить правила использования электросамокатов и других СИМ (средств индивидуальной мобильности — к которым относятся, например, электровелосипеды). Минюст с учетом...
13 ноября 2023
У пресс-атташе посольства Аргентины украли электросамокат возле ТЦ в Москве
У пресс-атташе по сельскохозяйственным вопросам посольства Аргентины в Москве украли электросамокат, который он оставил возле ТРЦ «Европейский» в Москве. Об этом рассказал источник ИА Регнум. По данным собеседника агентства, Феррандо Алонсо Пабль обратился в полицию и сообщил, что, отправившись на...
13 ноября 2023
Правительство поддержало введение штрафов для водителей электросамокатов
Правительство поддержало законопроект, предполагающий введение штрафов для пользователей электросамокатов, инициатором которого выступил российский сенатор Артём Шейкин. Об этом 13 ноября сообщило «РИА Новости». «Отзывом правительства РФ, подготовленным Минюстом с учётом позиции ключевых...
13 ноября 2023
В ГИБДД Москвы призвали поскорее запретить электросамокаты детям до 18 лет
Несовершеннолетние не должны ездить на электросамокатах, запрет для них нужно ввести как можно скорее. Об этом замначальника управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский заявил 7 ноября на круглом столе по теме использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Мосгордуме...
7 ноября 2023
Сервис аренды электросамокатов возобновил работу в Москве
В Москве возобновил работу сервис аренды электросамокатов, сообщили 31 октября в пресс-службе департамента транспорта российской столицы. «В Москву вернулась стабильная плюсовая температура, поэтому с сегодняшнего дня сервисы аренды самокатов возобновили работу», — сообщили в ведомстве. В...
31 октября 2023
В Москве курьер «Яндекс. Еды» на электросамокате сбил женщину
В Москве курьер сервиса «Яндекс. Еда» на электросамокате сбил женщину. Об этом 14 октября сообщил источник ИА Регнум. Инцидент произошёл на Волоколамском шоссе. В результате наезда электросамоката женщина пострадала. Как сообщало ИА Регнум, суд заключил под стражу мужчину, который сбил на...
14 октября 2023
Двое подростков на электросамокате попали под автобус в Подольске
Автобус в Подольске сбил двух подростков, пересекавших на самокате проезжую часть за пределами пешеходного перехода, сообщила 8 октября пресс-служба подмосковного МВД. «В результате ДТП юноша погиб на месте, девушка была доставлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении. По данным...
8 октября 2023
Москвич упал с электросамоката и умер спустя три месяца в больнице
В Москве мужчина упал с электросамоката и спустя три месяца умер в больнице, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его данным, мужчина в июле упал с самоката в Гурьевском проезде. Он попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и переломом свода черепа. Спустя три месяца, 5...
7 октября 2023
В Красноярске инспектор ДПС штрафовал водителей грузовиков как самокатчиков
В Красноярске сотрудник ДПС «открыл охоту» на нарушителей на электросамокатах, но штрафы достались автомобилистам. Как сообщил источник ИА Регнум, в Красноярске начата проверка в отношении одного из сотрудников ДПС — лейтенанта полиции, который для поднятия показателей выносил незаконные...
7 сентября 2023
Глава СПЧ Фадеев поддержал идею об ограничении скорости электросамокатов
Запретить электросамокаты в России вряд ли получится, но стоит ограничить их скорость до 10 км/ч и создать соответствующую инфраструктуру для передвижения на них. Об этом журналистам заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, сообщает корреспондент ИА Регнум. Если не...
5 сентября 2023
В Москве не будут запрещать прокат электросамокатов по примеру Парижа
В Москве ограничения проката электросамокатов по примеру Парижа вводиться не будут, сообщили 1 сентября агентству новостей «Москва» в пресс-службе столичного дептранса. Более того, сервис кикшеринга будут развивать, а также принимать комплекс мер для безопасности пользователей и других участников...
1 сентября 2023
В Госдуме пообещали повысить ответственность для электросамокатчиков
Вопросы, связанные с повышением ответственности для водителей электросамокатов, обязательно проработает Госдума. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил 29 августа в своём Telegram-канале. Он отметил, что количество аварий с участием электросамокатов выросло с 2019 года более чем в 40 раз...
29 августа 2023
В Приморье неизвестные в масках подожгли стоянку с электросамокатами
В Дальнегорске Приморского края неизвестные в масках подожгли стоянку для зарядки электросамокатов, ущерб составил 300 тысяч рублей, сообщили 28 августа в пресс-службе регионального управления МВД. «О поджоге самокатов, находящихся на зарядной станции в Дальнегорске, в полицию сообщил местный...
28 августа 2023
Эксперт оценила законопроект о региональном регулировании электросамокатов
Система заключения соглашений и установления правил на местном уровне между муниципалитетами и операторами сервисов аренды электросамокатов может показать свою эффективность и снизить напряжение вокруг историй с авариями электросамокатчиков, тем более что примеры уже есть. Об этом в беседе с ИА...
28 августа 2023
В Москве прохожие избили мужчину и выбросили его электросамокат в реку
В Москве двое мужчин избили молодого человека, катавшегося на электросамокате, и выбросили его транспорт в Москву-реку, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Отмечается, что происшествие произошло в ночь на 27 августа. 23-летний молодой человек на электросамокате ехал по Большому Устьинскому...
28 августа 2023