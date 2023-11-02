Украинская армия сосредоточила в направлении Белоруссии группировку «Север» численностью до 120 тысяч «штыков». Такие данные привёл глава Государственного погранкомитета Белоруссии генерал-майор Константин Молостов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения», — сообщил руководитель погранслужбы 1 ноября.

В подчинении упомянутого Молостовым оперативного командования (ОК) ВСУ «Север» находятся украинские сухопутные силы в шести областях — Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, а также в Киеве.

До нынешнего момента ВСУ использовали граничащие с Белоруссией регионы «как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий», — отметил генерал-майор Молостов. Но из его же слов следует — теперь речь идёт не только об «отстое», но и о накоплении сил на северном, белорусском направлении.

С украинской стороны продолжается ряд мелких провокаций, которые пока не доходят до нарушений границы.

«Это вывешивание каких-то своих флагов, в том числе националистических, включение гимна Украины, попытка порчи пограничных знаков, в том числе почему-то и своих, включение звуковещательной аппаратуры и так далее», — перечислил руководитель белорусских пограничников. Основной вид провокаций — засылка беспилотников, «с чем мы, конечно же, боремся», добавил Молостов.

Но, как бы то ни было, проблема накопления «сил и средств в состоянии военного положения» была обозначена.

На угрозу указали и в Москве. «Та информация, которой располагаем мы… свидетельствует о том, что украинская армия действительно разместила существенные контингенты вдоль белорусско-украинской границы, периодически пытается прощупать теми или иными способами обороноспособность Союзного государства», — констатировал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Уже не рецепты борща

Достаточно долго белорусско-украинская граница (переход через которую был закрыт Киевом ещё 24 февраля 2022 года) была источником практически развлекательного контента — особенно на фоне боевых сводок из зоны СВО.

Белорусские пограничники и с другой стороны — вэсэушники и «теробороновцы», в частности, обсуждали борщ, давно ставший для Киева не только кулинарным, но и политическим вопросом.

«Когда вам будет не из чего готовить борщ, переходите на нашу сторону. Попробуйте наш белорусский борщ. Не пожалеете. Вы сбились с дороги, вас ждут дома с большой кастрюлей огненного варева», — рекомендовали белорусские пограничники бойцам ВСУ.

По мнению украинской стороны, белорусский борщ больше напоминает российские щи или «тюремную баланду» с тех пор, как белорусы якобы «воткнули нож в спину украинцам».

Белорусские пограничники включили со своей стороны аудиозапись на украинском языке, воспевающую белорусскую пшеницу и белорусский хлеб. В записи украинцам давался совет переходить на сторону настоящего хлеба после окончания экспериментов с «колумбийской мукой» (то есть кокаином, в употреблении которого подозревают Владимира Зеленского).

Украинская сторона установила экран, на котором демонстрировались пропагандистские ролики, в частности выступление Зеленского с призывом «отказаться от войны» и т.п.

Но, помимо «актов информационной войны», были и серьезные инциденты — от залётов беспилотников ВСУ до повреждения инфраструктуры погранзоны.

Белорусский президент Александр Лукашенко обвинял Киев в запуске тактической ракеты «Точка-У» в сторону Белоруссии — национальным силам ПВО удалось перехватить ракету над Припятью и уничтожить её.

Вопрос о задачах

Украинская сторона — что объяснимо — не подтверждает факт концентрации ВСУ у белорусской границы, но заявляет об усилении обороны.

Недавно командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил о формировании на белорусском направлении новых групп ПВО. По его словам, «в северной операционной зоне» проходило «формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны», оснащённых — отметим — образцами вооружения западного производства, поставленных Киеву.

«Вооруженные силы Украины и руководство Украины помнят о начальном этапе СВО, когда с территории Белоруссии был высажен вертолетный десант в район Чернобыльской АЭС, в район Гостомеля под Киевом и так далее. Этот эпизод надо помнить, и я думаю, что помнит это руководство Украины», — сказал ИА Регнум белорусский военный эксперт Александр Алесин.

Главный и очевидный вопрос — с какой целью была собрана 120-тысячная группировка ВСУ: для прикрытия северного фланга от гипотетического наступления объединённой группировки войск РФ и Белоруссии (развёрнутой в 2022 году) или для крупномасштабных провокаций или даже наступления на белорусском направлении.

Сравнение и специфика противостоящих сил

С одной стороны, если сопоставлять живую силу сторон (и если рассматривать белорусскую армию отдельно от российской), то группировка ОК «Север» ВСУ обладает численным преимуществом.

«Безусловно, 120 тысяч человек — это цифра очень большая. Это почти в два раза больше всей белорусской армии», — сказал ИА Регнум профессор факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич.

Численный состав Вооружённых сил Белоруссии — 48 тысяч человек по состоянию на август этого года плюс 6 тысяч бойцов ССО — Сил специальных операций. Можно также учесть подразделения Территориальной обороны (ТерО) Белоруссии — порядка 120 тыс. человек, но остаётся вопрос, можно ли сопоставить их возможности с возможностями кадровых военных.

Что касается упомянутой объединённой РГВ (Региональной группировки войск) Союзного государства, то, по данным белорусского минобороны на конец 2022 года, российская сторона была представлена 9 тыс. военнослужащих и военной техникой: до сотни орудий, до 200 бронемашин и до 170 танков. Правда, добавим «козырь» в виде возможности размещения в Белоруссии российских ядерных вооружений — но это, при всей весомости, сугубо психологический фактор сдерживания.

Итак, с одной стороны, крупная северная группировка ВСУ будет обладать сугубо численным преимуществом над ВС Белоруссии и РГВ. «Это группировка, которая при определенной постановке задачи готова перейти в наступление на территорию Республики Беларусь», — считает Межевич.

Но, с другой стороны, при оценке цифры в 120 тысяч человек личного состава ВСУ надо учесть некоторые особенности присутствия украинских войск, указывает Алесин. Они не сосредоточены в единый ударный кулак, а «рассыпаны» вдоль границы Белоруссии и Украины.

«Надо принять во внимание тот факт, что у нас очень протяженная граница с Украиной, порядка 1200 километров. И если мы поделим длину границы на количество войск, то окажется, что, в общем, это не так и много», — полагает белорусский эксперт.

Кроме того, Киев не сосредотачивает в этих местах подразделения, готовые к немедленному наступлению, считает Алесин.

«Часть этих войск — это территориальная оборона, которая контролирует территорию Украины, прилежащую к границе с Белоруссией», — указал собеседник. Кроме того, тыловую (сейчас) территорию ВСУ используют для «отстоя»: «Плюс здесь находятся места расквартирования украинских частей и подразделений, они находятся здесь на отдыхе, на пополнении и на обучении, на подготовке войск, потому что пополнение требует обучения».

Лёгкой прогулки не будет

Если допустить, что командование ВСУ ставит перед ОК «Север» наступательные задачи, результат такого продвижения бронетехники, артиллерии и пехоты будет сомнительным, полагает белорусский военный эксперт.

Нужно отметить рельеф местности региона: граница двух стран — это труднопроходимое Полесье, с многочисленными поймами рек, озерами и болотами, поэтому мест для марша сухопутных войск Украины там немного, поясняет Александр Алесин.

Бассейн Припяти (реки с истоком на стыке границ Польши, Белоруссии и Украины и с устьем строго к северу от Киева) — это болота общей площадью свыше 98 тысяч квадратных километров. Известно, что немецкое командование при разработке плана «Барбаросса» учитывало Припятские (они же Полесские) болота в качестве естественной преграды — поэтому дивизии группы армий «Центр» продвигались севернее этого препятствия, а группа армий «Юг», соответственно, южнее.

Транспортные и логистические маршруты через Полесье с октября 2022 года осложнены, причем по «инициативе» украинской стороны. ВСУ в целях обороны взорвали практически все мосты на границе, а имеющиеся дороги заминированы. Белорусская сторона укрепила границу возведением фортификационных сооружений и установкой оборонительных противотанковых укреплений.

Учитывая все эти факты, эксперты склоняются к тому, что если ВСУ и сосредотачивают боеспособные части в приграничных районах, то делается это, скорее, для прикрытия своей территории. Что, впрочем, не исключает точечных провокаций, в том числе с использованием коллаборационистов из числа беглых радикальных оппозиционеров.

В случае возможной агрессии со стороны Киева Минск может ответить применением белорусских реактивных систем залпового огня «Полонез» и оперативно-тактических комплексов «Искандер»: несколько ОТРК Россия передала Белоруссии, отмечает Алесин. Президент РБ Лукашенко ранее заявлял, что военнослужащим РБ был отдан приказ взять под прицел центры принятия решений против Минска, в том числе и с расчетом на использование упомянутых выше вооружений.

В случае же, если вторжение примет характер, угрожающий существованию белорусского государства, у Минска есть ответ и на эту угрозу. «Нападение на Республику Беларусь при условии отсутствия нападения Республики Беларусь в какой-либо форме на Украину может быть воспринято как возможность применения того самого тактического ядерного оружия, которое в Беларуси размещено», — поясняет Николай Межевич.