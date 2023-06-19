Москва, 19 июня, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Украина разместила существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией и периодически осуществляет попытки прощупать обороноспособность Союзного государства. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Та информация, которой располагаем мы и которая неоднократно звучала в заявлениях официальных лиц, свидетельствует о том, что украинская армия действительно разместила существенные контингенты вдоль белорусско-украинской границы, периодически пытается прощупать теми или иными способами обороноспособность Союзного государства», — приводит ТАСС его слова.

Полищук напомнил, что в связи с этим с октября 2022 года в Белоруссии были развёрнуты дополнительные подразделения совместной Региональной группировки войск.

Российских и белорусских средств в этом районе достаточно, чтобы дать отпор агрессии с территории Украины или сопредельных стран НАТО, добавил дипломат.

Он выразил надежду, что киевскому режиму и его западным кураторам хватит здравого смысла не предпринимать военные авантюры, последствия которых для них могут оказаться весьма серьёзными.

Как передавало ИА Регнум, ранее Полищук заявил, что Москва будет рассматривать провокации в отношении российских военных в Приднестровье как нападение на Россию. Дипломат предупредил, что Вооружённые силы РФ будут адекватно реагировать на любые провокации и обеспечат защиту соотечественников, а также миротворческого контингента и военных складов в Колбасне.

Британская газета The Sunday Times написала, что белорусские боевики проходят подготовку в Польше для участия в будущем вооружённом восстании в Белоруссии, нацеленном на свержение президента Александра Лукашенко. По информации журналистов, несколько сотен таких боевиков тренируются в специальном центре в Познани.

На границе Украины и Белоруссии развернулся новый раунд аудиовойны. Темой для новой аудиодуэли стали хлеб и мука. Белорусские пограничники включили со своей стороны аудиозапись на украинском языке, воспевающую белорусскую пшеницу и белорусский хлеб. В аудиозаписи поясняется, что «колумбийская мука» бесполезна для головы и для желудка. Поэтому белорусские пограничники дают украинцам совет переходить на их сторону, сторону настоящего хлеба, сразу же после окончания экспериментов с «колумбийской мукой».

Темой предыдущей войны был борщ. Белорусские пограничники включили на украинском языке запись, в которой сообщалось о том, что украинский и белорусский борщи — это «борщи-соседи» и «борщи-родственники», а в европейской кухне таких блюд нет. В конце аудиозаписи украинцам предлагалось перейти на сторону Белоруссии.

14 июня белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова без колебаний ответить на агрессию, но те провокации, что в последнее время проводит Украина, не являются агрессией, и ответ на них не должен быть чрезмерным.