Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

В идеологической борьбе креативов на украинско-белорусской границе стороны теперь схлестнулись за святое: борщ, который круто заварили на политике. Если до недавнего момента белорусские пограничники пытались воздействовать на сознание соседей баннерами, то теперь был сделан запредельный в своей дерзости ход.

Иван Шилов ИА REGNUM

Приятный женский голос под спокойную мелодию в народном стиле прочел в громкоговоритель текст на украинского языке о том, что украинский и белорусский борщи — это «борщи-соседи» и «борщи-родственники», хотя в одном фасоль, а в другом больше картошки. В то время как в европейской кухне даже «отдаленно напоминающих» его блюд нет.

Вот основа нашей общей восточнославянской идентичности, говорят белорусы украинцам. «Когда вам будет не из чего готовить борщ — переходите на нашу сторону. Попробуйте наш белорусский борщ. Не пожалеете». Вы сбились с дороги, вас ждут дома с большой кастрюлей огненного варева.

Украинская Госпогранслужба встречных роликов записывать не захотела, ответив письменно издевательствами и угрозами, и обвинив визави в том, что они «вонзили нож в спину». И вот с этого момента белорусский борщ превратился в русские щи, а туда сколько клубней не добавляй — получается «союзная похлебка».

«Мы не рабы, чтобы пробовать ваш белорусский борщ. Советуем вам изменить «ингредиенты» и стать свободным народом, а не насильственно заключенными», подавитесь свой баландой, в гости не зовем, а придете — пожалеете.

При этом, конечно, фоном остается учиненная и без участия пограничников всемирная истерика по поводу украинской национальности борща, завершившаяся его включением в список нематериального наследия ЮНЕСКО «в связи с конфликтом в стране». Украинский борщ, таким образом, тоже стал символом борьбы за свободу и естественно, что его сравнение с тем же белорусским (или, не дай Бог, русским) вызывает в патриотической среде страшное негодование.

Это выглядит еще смешнее, чем раньше, если вспомнить, что в западном мире борщ вплоть до начала 90-х годов был символом коммунизма, а потом стал символом… русских.

Почему борщ? Да потому что родом из Восточной Европы, красный как bolshevik и такой же непонятный. В многочисленных голливудских фильмах, начиная с 40-х годов, когда впервые появился шпион мистер Борщ, страшная овощная похлебка была сначала знаком противостояния на земле, в воздухе и даже в космосе, где тарелке «первого» противостоял другой символ свободы — гамбургер.

Экранный президент США Дуайт Эйзенхауэр в фильме «IQ» (1994) сводит космическую гонку двух сверхдержав к кулинарной эстетике: «Первый человек в космосе получит на ланч хот-дог, а не борщ». Что, к счастью, оказалось неправдой. Борщ в космосе состоялся первым.

А до этого важного события он не раз фигурировал в схватках двух миров, двух образов жизни. В одном из эпизодов супергеройского сериала 60-х годов «Бэтмен» главные герои попали в лапы Ольги, королевы «бессаро́вских казаков», и она немедленно собралась приготовить из них традиционный бессаро́вский свадебный борщ. По традиции его всегда варят из пленных, поясняет Ольга, которая называет Бэтмена и Робина на свой лад Батюшкой и Робончиком.

Повар с тяжелым русским акцентом ликует, предвкушая, что это будет лучший борщ в его карьере, вдруг запевая «Volga Batman» на мотив знаменитой «Эй, ухнем» (или «Дубинушка») — в английском переводе эта песня называется The Volga Boatman, соль шутки очевидна. Битва за свободу происходит под «Матросский танец» из балета Глиэра «Красный мак», более известный как «Яблочко», пока казак-повар продолжает крошить свеклу в гигантский казан.

Просто один огромный стереотип, где борщ — такая же часть непонятного и дикого мира, где все носят бороды, ходят с балалайками, ручными медведями и в меховых ушанках с красными партизанскими лентами наискосок. Именно то, что и ожидал увидеть американский зритель, тщательно подготовленный пропагандой.

Когда времена изменились, образ политического врага превращается в образ бандита, на экранах все чаще появляется «русская мафия», иногда принимающая другие национальные черты. И у этой мафии всегда варят и кушают борщ, который можно назвать надежным маркером: видишь кастрюлю с характерным содержимым — тут бандитское гнездо. А учитывая многолетнее участие в антисоветском и уголовном контексте, слово «борщ» вошло в языковые перепалки между героями так же, как гастрономические предпочтения используются для оскорбления французов или итальянцев.

«Никогда не любил этих ублюдков-борщеедов», — говаривал герой марвеловских комиксов. В фильме серии о Джеймсе Бонде «Золотой глаз» (1995) хакер по имени Борис Грищенко насмехается над коллегой Наташей по поводу взлома его пароля: «На этот раз я облегчил задачу. Даже ты должна уметь его ломать, борщ-вместо-мозгов (borscht-for-brains)».

В качестве агрегатного состояния блюдо упоминается и в старенькой бондиане конца 80-х с Тимоти Далтоном: его предупреждают, во что превратится перебежчик Георгий Косков внутри трубы, если не вовремя открыть вентиль. Или в канадско-американской жестокой комедии про хоккей «Вышибала» (2011) в ссоре между игроками, среди прочего сквернословия, можно услышать сложносочиненное ругательство «Вы — долбаные славянские борщекровые капустоголовые».

При этом применительно чисто к кулинарии в Америке борщ повсеместно принято считать еврейским блюдом. Евреи, массово переселявшиеся в США подальше от погромов в Российской империи в конце XIX — начале ХХ вв., примерно с 1890 года начали обживать Катскильские горы штата Нью Йорк, излюбленное многими место отдыха.

К 1920-м годам здесь уже была целая сеть отелей, имевших даже собственные фермерские хозяйства. Горы стали «Еврейскими Альпами», а у всего этого района появилось неофициальное название: Borscht Belt («Борщевой пояс»), ведь непременным блюдом в этих отелях был борщ, который эмигранты привезли с собой на новую родину и до сих пор продают в банках

Да и по своему содержанию нынешний борщ, за который с пеной у рта сражаются в ООН украинцы, скорее американский: ни помидоры, ни картошка, ни фасоль, ни подсолнух, из которого добывают масло для зажарки, не являются «исконными» и «традиционными». А красную свеклу вывели немецкие огородники в XVI веке.

Традиционное — это варево из съедобного борщевика, «борща», давшего имя блюду, с добавлением всякой другой съедобной травы и зеленого лука. В таком виде он тоже известен всем славянским (а также неславянским) народам.

Собственно говоря, классический рецепт «украинского борща», ныне защищаемый ЮНЕСКО, закреплен советской культурой столовых и был в меню любого уважающего себя заведения общепита. Откуда и попал в месседж-бокс Голливуда как русско-советский символ.

EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС Украинский борщ

«Обед был очень простой. На первое — густой украинский борщ, на второе — хорошо приготовленная гречневая каша и много отварного мяса, на третье — компот и фрукты», — описывает вечер на даче у Сталина еще до войны будущий маршал Георгий Жуков. И слово «украинский» здесь означает просто рецепт из кулинарной книги, имеющий мало общего с народным бытом и «культурным феноменом», сформировавшим какую-то нацию.

Собственно, настоящий, классический украинский борщ №1 — постный, с мелкими карасями, как любил Тарас Шевченко, где добавляется сухая или же зажаренная до сухости рыбёшка и пшено, безо всяких помидоров, на кореньях и свекольном квасе (рассоле).

А в скоромные дни всякую еду старались сделать пожирнее, поэтому классический украинский борщ №2 — это вариант на быстро сваренной свинине, с зажаркой на гусином смальце и затолченный старым салом с чесноком. Тоже без помидоров и на свекольном квасе с участием белой фасоли.

Ни первое, ни второе блюдо в настоящее время не готовятся, поскольку от такого замеса любого патриота вывернуло бы прямо на вышиванку.

К слову, белорусский борщ точно так же, как украинский, заправляется салом, варится на мясе, а зажарку к нему положено делать на смальце. А чтобы не путали с соседями, белорусы придумали класть в кастрюлю еще и копчености, в первую очередь, сыровяленую полендвицу. Картошки в нем изначально не было вообще, только капуста.

А классический русский мясной борщ в усредненном варианте варился на говяжьем бульоне из грудинки, с добавлением ветчины и свекольного кваса, а также пассерованной на коровьем масле свеклы с кореньями. Помидоры если уж туда и добавляются по настоянию некоторых кулинарных авторов XIX века, то тоже только отдельно. Капуста опять же присутствует.

Все это — единый фуд-код, сложившийся на едином же пространстве. И борщ прекрасно известен также полякам, литовцам, румынам и молдаванам, которые варят его где-то похоже, где-то иначе: рецептов сотни. И убеждать в этом кого-то через громкоговоритель не нужно.

Такой креатив вряд ли сработает, когда имеешь дело с нездоровыми людьми, не принимающими никакой логики и никаких фактов. Зато заранее зная их реакции, гораздо рациональнее жить счастливо, с удовольствием демонстрируя именно это. Полноэкранная трансляция неторопливого обеда, где белорусский пограничник с улыбкой употребляет замечательно сваренный борщ, обмакивая в соль перья зеленого лука и не забывая о сале с прожилкой — это оружие почище атомной бомбы.

А в конце еще и спрашивает: «Ну шо, сынку, помогло тебе твоё ЮНЕСКО?»