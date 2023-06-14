Минск, 14 июня, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Новый раунд аудиовойны развернулся на границе Украины и Белоруссии. Об этом 14 июня сообщает сетевое издание Tochka Zрения.

Dpsu.gov.ua Граница. Украина

Темой для новой аудиодуэли стали хлеб и мука. Белорусские пограничники включили со своей стороны аудиозапись на украинском языке, воспевающую белорусскую пшеницу и белорусский хлеб.

«Товарищи украинцы! Не забывайте о том, что из белорусской пшеницы, как и с украинской, получается чудесная мука. Из муки получается душистый хлеб. А хлеб — всему голова», — утверждается в аудиозаписи.

Затем диктор отмечает, что власти Украины предпочитают кормить своим хлебом жителей Европы, но не своих граждан. В качестве «доказательства» приводится аргумент, что на кухню офиса президента Украины доставляется «мука высшего сорта из Колумбии», а не с украинских полей.

В аудиозаписи поясняется, что «колумбийская мука» бесполезна для головы и для желудка. Поэтому белорусские пограничники дают украинцам совет переходить на их сторону, сторону настоящего хлеба, сразу же после окончания экспериментов с «колумбийской мукой».

Ранее ИА Регнум сообщало об аудио-войнах на украинско-белорусской границе. Темой предыдущей войны был борщ. Белорусские пограничники включили на украинском языке запись, в которой сообщалось о том, что украинский и белорусский борщи — это «борщи-соседи» и «борщи-родственники», а в европейской кухне таких блюд нет. В конце аудиозаписи украинцам предлагалось перейти на сторону Белоруссии.

В своём ответе украинцы указали, что белорусский борщ напоминает российские щи или тюремную баланду с тех пор, как Белоруссия «воткнула нож в спину» Украине.