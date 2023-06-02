Киев, 2 июня, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Аудиовойна на украинско-белорусской границе продолжается, сообщило 2 июня украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

Белорусские пограничники 31 мая включили на украинском языке запись, в которой сообщалось о том, что украинский и белорусский борщи — это «борщи-соседи» и «борщи-родственники», а в европейской кухне таких блюд нет. Через громкоговорители они призывали украинцев переходить на их сторону.

«Отвечая на белорусскую запись про «борщи-соседи», погранслужба Украины заявила, что белорусский борщ больше напоминает российские щи или «тюремную баланду» с тех пор, как белорусы «воткнули нож в спину украинцам», — говорится в сообщении, опубликованном 1 июня.

В этот раз ответ украинской стороны звучал на белорусском языке.

В начале мая на украинско-белорусской границе развернулась «война баннеров». Вдоль границы появились баннеры с изображением украинца и белоруса в национальных одеждах с кувалдами в руках, которые замахиваются на свастику. Напротив появился белорусский плакат с фотохроникой Второй мировой войны и подписью «Беларусь помнит».

Как 31 мая написал автор ИА Регнум, в идеологической борьбе креативов на украинско-белорусской границе стороны теперь схлестнулись за святое: борщ, который заварили на политике. Белорусские пограничники, говоря о «борщах-соседях» и «борщах-родственниках», хотели напомнить украинской стороне об общей восточнославянской идентичности. Украинская Госпогранслужба ответила письменно издевательствами и угрозами, обвинив визави в том, что они «вонзили нож в спину».

Как отметил обозреватель, фоном остается учинённая всемирная истерика по поводу украинской национальности борща, завершившаяся его включением в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Украинский борщ стал символом борьбы за свободу. При этом вся эта истерия выглядит ещё смешнее, если вспомнить, что на Западе борщ вплоть до начала 90-х годов был символом коммунизма, а потом стал русским символом.