Москва, 4 апреля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Россия передала Вооружённым силам Белоруссии оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М». Об этом 4 апреля в ходе селекторного совещания в Минобороны заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Комплекс «Искандер-М»

Он напомнил, что ракетный комплекс способен использовать ракеты в ядерном исполнении.

«Кроме того, Вооружённым силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении», ― указал глава оборонного ведомства.

Он также добавил, что с 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку применения ОТРК для защиты Союзного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Как заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, Россия передала Белоруссии ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный снаряд. По словам Путина, ядерное оружие будет размещено в рамках соответствующих международных обязательств.

Российский лидер пояснил, что решение принято в связи с заявлением заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди о поставках Вооружённым силам Украины бронебойных снарядов с обеднённым ураном для танков Challenger 2.