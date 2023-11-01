Минск, 1 ноября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Украинские войска сосредоточили в направлении Белоруссии группировку численностью до 120 тысяч военнослужащих, 17 тысяч человек из этого числа привлекаются для усиления охраны границы. Об этом 1 ноября заявил председатель государственного пограничного комитета республики Константин Молостов в ходе выступления в нижней палате белорусского парламента.

Иван Шилов ИА Регнум

«Силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения. Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка «Север» с численностью до 120 тысяч военнослужащих, из них 17 тысяч человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы», — сказал он.

Молостов отметил, что Киев также привлекает добровольческие формирования для задач у границы с Белоруссией.

Глава погранкомитета уточнил, что также украинские власти используют приграничную с республикой территорию для базирования и переформирования подразделений, после этого направляющихся в зону боевых действий.

По его словам, всё это влияет на работу пограничников Белоруссии, также с украинской стороны продолжается ряд мелких провокаций, которые исключают нарушение государственной границы.

«Это вывешивание каких-то своих флагов, в том числе националистических, включение гимна Украины, попытка порчи пограничных знаков, в том числе почему-то и своих, включение звуковещательной аппаратуры и так далее. Основной вид провокаций — это использование беспилотных летательных аппаратов, с чем мы, конечно же, боремся», — пояснил Молостов.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина перевела войска в усиленный режим на границе с Белоруссией. По его словам, это сделали из-за проверки боеготовности белорусской армии.

В июне на границе Украины и Белоруссии развернулся новый раунд аудиовойны. Темой для неё стали хлеб и мука. Пограничники Белоруссии включили со своей стороны аудиозапись на украинском языке, воспевающую белорусскую пшеницу и белорусский хлеб. В ней также был совет украинцам переходить на сторону Белоруссии.

Темой предыдущего раунда аудиовойны, которая проходила весной, был борщ. В ходе него белорусские пограничники включали на украинском языке запись, в которой сообщалось о том, что украинский и белорусский борщи — это «борщи-соседи» и «борщи-родственники», а в европейской кухне таких блюд нет.

В МИД России в июне заявили, что Украина разместила существенные воинские контингенты у границы с Белоруссией и периодически пытается прощупать обороноспособность Союзного государства.