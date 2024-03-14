Материалы с тегом «Александр Лукашенко»
Лукашенко заявил о давлении на Белоруссию деструктивными идеями и ЛГБТ*
Обществу в Белоруссии навязывают деструктивные, разрушительные идеи вседозволенности, потребительства, бездетности, ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ). Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с Синодом Белорусской православной церкви...
14 марта 2024
Белоруссия определила случаи изъятия имущества лиц из недружественных стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, корректирующий вопросы отчуждения имущества лиц из недружественных стран, сообщила 13 марта пресс-служба белорусского лидера на своём сайте. Уточняется, что изменения вносятся в соответствующий пункт ранее принятого указа «О дополнительных...
13 марта 2024
Лукашенко освободил от должностей послов Белоруссии в нескольких странах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил от должностей послов в Германии, Швеции, Финляндии и Киргизии. Указ президента, подписанный 11 марта, опубликован на национальном правовом интернет-портале. Согласно Конституции республики, Лукашенко освободил от должностей послов...
12 марта 2024
Телефонный разговор Путина с Лукашенко длился около часа
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко длился около часа. Об этом 2 марта сообщает БелТА. «Лукашенко и Путин поговорили по телефону. Фундаментально (разговор длился около часа)», — говорится в сообщении. Как ранее передавало ИА Регнум, Путин...
2 марта 2024
Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба Кремля. «Подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и...
2 марта 2024
В Польше террористы тренируются для проведения переворота в Белоруссии
Участники террористической организации BYPOL, созданной бывшими силовиками правоохранительных органов Белоруссии, близкой к оппозиции, тренируются на польских полигонах, чтобы провести военный переворот в республике. Об этом сообщил бельгийский телеканал VRT со ссылкой на лидера организации...
29 февраля 2024
Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования
Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме. «Высокая явка избирателей и результаты...
26 февраля 2024
Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии
Белорусская оппозиция хочет захватить небольшую часть территории республики и ввести туда военных НАТО. Об этом 25 февраля заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко после голосования на выборах депутатов палаты представителей и местных советов депутатов. По словам Лукашенко...
25 февраля 2024
Лукашенко заявил, что его уход из политики сегодня стал бы предательством
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 февраля после голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных советов депутатов заявил, что его уход из политики в нынешний момент стал бы предательством страны. «Сейчас момент такой, что это будет равнозначно предательству», — сказал он...
25 февраля 2024
Лукашенко заявил о наличии достаточных оснований для переговоров по Украине
У Киева есть более чем достаточно оснований вести мирные переговоры об урегулировании конфликта. Об этом 24 февраля после голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных советов депутатов заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что для Украины события в...
25 февраля 2024
Лукашенко заявил о единстве России и Белоруссии
Россия и Белоруссия всегда будут вместе и так смогут противостоять любому противнику, заявил президент республики Александр Лукашенко 25 февраля на встрече с журналистами. «Мы всегда будем едины с Россией. И вы понимаете, что в такой ситуации мы противостоять можем любому противнику», — сказал он...
25 февраля 2024
Лукашенко ответил на слова Пашиняна о заморозке участия Армении в ОДКБ
Армении не стоит спешить с выходом из Организации Договора о коллективной безопасности, хотя без Еревана организация не рухнет. Об этом 24 февраля, отвечая на вопросы журналистов после голосования на парламентских выборах в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он уверен, что...
25 февраля 2024
Лукашенко заявил, что не поддержит слияние России и Белоруссии
В Минске никогда не поддержат идею слияния России и Белоруссии. Об этом 25 февраля заявил журналистам президент республики Александр Лукашенко после голосования на выборах депутатов палаты представителей и местных советов депутатов. «Ни в России, ни в Белоруссии не поддержат объединение двух...
25 февраля 2024
Лукашенко заявил, что будет участвовать в выборах президента в 2025 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен участвовать в выборах главы государства. Об этом политик сообщил журналистам 24 февраля на избирательном участке, где проголосовал на выборах в парламент и местные советы. «Пойду-пойду-пойду», ― подчеркнул Лукашенко. Как сообщило ИА...
новость часа
25 февраля 2024
Лукашенко направился в Казань для участия в открытии «Игр будущего»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где примет участие в церемонии открытия турнира «Игры будущего» в Казани. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба белорусского лидера. «Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 февраля направился с рабочим визитом в...
21 февраля 2024
Лукашенко заявил о скоплении крупных сил НАТО у границ России и Белоруссии
Ситуация возле границ России и Белоруссии неспокойная, в непосредственной близости от них НАТО в рамках своих военных операций в Европе разметили 32 тысячи военных, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 20 февраля, выступая в Центральном доме офицеров на расширенном совещании с...
20 февраля 2024
Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужна война, но к ней надо быть готовым
Белоруссии не нужна война, но к ней необходимо быть готовыми. Об этом 20 февраля на совещании с руководящим составом госорганов системы обеспечения национальной безопасности заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщили на сайте белорусского лидера. «Нам война не нужна, поэтому мы...
20 февраля 2024
Лукашенко заявил об основаниях опасаться начала третьей мировой войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал опасения о возможности начала третьей мировой войны небезосновательными, сообщило 20 февраля агентство БЕЛТА. «Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И...
20 февраля 2024
Лукашенко сообщил о планах оппозиции присоединить к Белоруссии регионы РФ
Лидеры белорусской оппозиции обсуждают с западными политиками возможность передачи Польше части территории республики и одновременно — присоединения к Белоруссии части западных российских регионов, заявил 16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко. К Польше, согласно этим планам оппозиции...
16 февраля 2024
В Белоруссии задержали диверсантов на границе с Украиной
В Белоруссии задержали диверсантов на границе с Украиной, они с помощью дронов перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий. Об этом 16 февраля сообщил президент страны Александр Лукашенко на общем собрании Белкоопсоюза. «Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С...
16 февраля 2024