Руководство Белоруссии знает о планах Польши оказать силовую поддержку вооружённому перевороту, предупредил Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину, опубликованном 25 мая. Так белорусский президент прокомментировал заявление, которое 24 мая сделал польский генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий сухопутными войсками и бывший замминистра обороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, — объявил тогда польский военный, — Нужно быть готовыми поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им так же, как мы помогаем украинцам».

Из интервью генерала Скшипчака телеканалу Polsat следовало: в «восстании» могут принять участие граждане Белоруссии, которые сейчас воюют на Украине в составе ВСУ. Как ранее отмечало ИА Регнум, в составе «Интернационального легиона ВСУ действует составленное из белорусских оппозиционеров-националистов подразделение, именуемое «Полком имени Кастуся Калиновского».

Кадр из видео: Александр Лукашенко показывает карту на заседании Совета безопасности Республики Беларусь 1 марта 2022 года Александр Лукашенко показывает направление вероятного нападения противника

Есть сомнения, что подразделение дотягивает по численности до полка, но в отличие от полувиртуального «Русского добровольческого корпуса» это реальная боевая единица. В частности, в последние дни боёв за Артёмовск серьезные потери понесли боевики батальона «Волат» полка Калиновского, оборонявшие позиции ВСУ на западе города. Показательно, что трупы боевиков-националистов были отправлены на хранение именно в Польшу.

О том, что Варшава курирует радикальные группы белорусских оппозиционеров и готовит их к вторжению, Лукашенко заявлял 31 марта в послании парламенту: «Полным ходом идёт формирование неких полков, хоругвей, легионов для последующего переворота в Беларуси». Сейчас, комментируя слова генерала Скшипчака, белорусский президент подчеркнул: «Они готовятся — к восстанию, к революции, к какому-то очередному мятежу. Мы это знаем давно. Мы знаем, где они находятся, и поименно знаем всех. Мы готовы, пусть приходят».

Пока что можно констатировать, что по крайней мере одна диверсионная группа не только «пришла» в Белоруссию, но и попыталась пройти через белорусскую территорию в сторону России. 25 мая пресс-служба ФСБ сообщила: предотвращена террористическая атака на Ленинградскую и Калининскую АЭС. Группа диверсантов, подготовленная Службой внешней разведки Украины (СВРУ) в Киевской и Николаевской областях, через Польшу проникла в Белоруссию и далее попыталась пересечь белорусско-российскую границу, сообщили в ФСБ.

Белгородский сценарий

По мнению специалистов, в операциях против союзницы России Белоруссии ставка может быть сделана не столько на «восстание» (подобное попытке цветной революции в Минске летом–осенью 2020 года, успешно купированной белорусскими силовиками), сколько на прорывы не «полков и хоругвей», а небольших вооруженных групп, подобные прорывам на территории Брянской и Белгородской областей украинских ДРГ с участием бежавших из России неонацистов.

В диверсионной группе, осуществившей атаку на Белгородчину, по информации военкора Евгения Поддубного, присутствовал кадровый сотрудник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Руслан Каганец, что может свидетельствовать о прямом курировании со стороны ГУР (хотя официально украинская военная разведка оказывает «партизанам» лишь «информационную поддержку»).

Есть информация, что в 2022 году «полк Калиновского» перешел в непосредственное ведение главы ГУР Кирилла Буданова, сказал ИА Регнум белорусский политолог, директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» (Белоруссия) Евгений Прейгерман. Батальон, а затем формально полк был сформирован в начале марта 2022-го в составе «Интернационального легиона» и в структуре теробороны ВСУ, «но уже в том же году они однозначно перешли в подчинение ГУРу», отмечает собеседник. Прейгерман указывает:

«Боевики «полка Кастуся Калиновского» открытым текстом уже на протяжении примерно года заявляют, что их конечная цель — прийти с оружием в Беларусь».

Белорусские националисты взяли в руки оружие задолго до начала СВО. «Батальон имени Калиновского» был сформирован на базе группы, которая с 2014 года именовала себя «отрядом «Погоня», а с 2015-го «тактической группой «Беларусь» и, как сообщается, участвовала в составе подразделений ВСУ в боях за Пески (в районе Донецкого аэропорта) и в дальнейшем в боях в Волновахе и Марьинке.

Польский опыт

В истории полка Калиновского очевидно не только участие Киева, но и прослеживается польский след. 25 февраля 2022 года при Белорусском доме в Варшаве (существующего, в том числе, на гранты МИД Польши) был открыт «Центр помощи белорусским добровольцам», где была начата вербовка в «батальон-полк» активистов белорусской оппозиции, эмигрировавших после событий 2020 года.

Официально было заявлено, что помимо уже обстрелянных боевиков «тактической группы «Беларусь» в батальон вступили активисты «Молодого фронта» (организация существует с конца 1990-х, участвовала в попытках «майданов» 2006 и 2020 годов, нынешний лидер Денис Урбанович в марте 2022-го вступил в белорусскую роту теробороны ВСУ) и существующего с 2019 года «Молодежного блока» — еще одной организации, составлявшей костяк актива протестов четырехлетней давности.

Вербовку эмигрировавших в Польшу белорусов в «полк Калиновского» ведет один из создателей «Молодого фронта» — осужденный на родине за хулиганство Артур Финькевич, утверждается в публикации портала «НемеZида» (чьи сведения, как сообщается, основаны на взломе документов хакерской группировкой RaHDit).

Другой ответственный за вербовку — Евгений Михасюк, в прошлом организовывал протестные акции в Белорусском госуниверситете, сотрудничал с российским либеральным изданием Doxa, участвовал в лагере для ЛГБТ-активистов Idea Generation Camp, получал в Польше стипендию Кастуся Калиновского. Ныне — боец-наемник в полку имени того же Калиновского.

Еще один взлом — на сей раз ресурсов кабинета министров Польши — привел к тому, что в интернет попали данные боевиков «полка Калиновского», с некоей целью собранные подчиненными премьера Матеуша Моравецкого, сообщалось в сюжете канала «Беларусь 1» от 25 мая.

Сложно сказать, сколько коллаборантов из числа реальных граждан Белоруссии могут собрать под знамёнами «полка» его кураторы, но это и не требуется, рассуждает Прейгерман. Формирование вполне могут дополнить гражданами Украины, Польши, других стран, попытавшись выдать их за белорусов, считает минский эксперт. Главное, отмечает собеседник, — нужный Варшаве информационно-психологический эффект на «белорусском» направлении.

Показательно имя исторического персонажа, в честь которого был назван готовящийся к «восстанию» полк. Настоящее имя Кастуся Калиновского — Винцент Константы Калиновский, шляхтич, чей род происходит из польской Мазовии (региона с центром в Варшаве). Один из предводителей Польского восстания 1863 года, ставившего целью восстановление Речи Посполитой в границах 1772 года, то есть с Белоруссией и значительной частью Украины, Калиновский действовал в литовских и белорусских губерниях под девизом «Польское дело — это наше дело, это дело свободы» и при этом курировал привлечение белорусских крестьян на сторону повстанцев. Последнее, впрочем, не имело особого успеха.

Иван Шилов ИА REGNUM Викентий Константин Калиновский

Тактика засылки диверсионных и бандгрупп на сопредельную территорию — уже из арсенала Второй Речи Посполитой (1918–1939). Во время советско-польской войны в Белоруссии действовали «партизаны» перешедшего в 1920 году от белых на польскую службу генерала Станислава Булак-Балаховича, причем некоторое время орудовали в Полесье и после официального завершения войны. «Батька Булак-Балахович» работал в тандеме с другим известным деятелем белого движения, действовавшим по приглашению маршала Юзефа Пилсудского — в прошлом известным террористом Борисом Савинковым. Тогдашние польские власти в какой-то момент официально открестились от «антибольшевистского активизма» своих протеже. Похожим образом Варшава действует и сейчас — официальной связи между польскими властями и спецслужбами нет, но заявления экс-главкома сухопутных сил Скшипчака в поддержку «восстания» говорят сами за себя.

«Будут иметь дело не только с белорусами»

Исключать вероятность, что официальная Варшава действительно решится на прямую поддержку вооруженных групп белорусских националистов, ни в коем случае нельзя, сказал ИА Регнум военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Хотя в Белоруссии и размещено российское нестратегическое ядерное оружие (что 25 мая документально подтвердили министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин), но у Минска «нет формального права применять ядерное оружие без решения России», и это обстоятельство вполне может служить фактором, усиливающим иллюзию безнаказанности в умах политиков, принимающих решения в Варшаве, полагает Литовкин.

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Но, подчеркивает эксперт, любое вооруженное формирование, которое окажется на территории Белоруссии без согласия властей республики, станет законной целью как для белорусских силовиков, так и для ВС России. Если такие — незаконные с точки зрения властей Минска — формирования обратятся за внешней помощью, то они не смогут придать ожидаемой ими подмоге легитимность, подчеркнул Литовкин. Вмешательство под предлогом такого «обращения» в любом случае получит предельно жесткий отпор, и «поляки будут иметь дело не только с белорусами, но и с нами».

Это касается и польских вооруженных сил: если они появятся на территории Белоруссии под каким угодно предлогом, тоже неизбежно станут такой целью, подчеркнул собеседник. «Если Польша без разрешения НАТО совершит вторжение, то сама будет в ответе за свои поступки. Если Польша так поступит, не имея мандата, то возможны, в том числе, удары и по её территории», — делится своими соображениями эксперт.