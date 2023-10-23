В центре внимания всего мира — гуманитарная катастрофа в секторе Газа. Информагентства и телеканалы передают ужасающие кадры последствий бомбежек. Международные правозащитные структуры поднимают на глобальном уровне вопрос о беженцах, спасающихся в южной части палестинского анклава. Но законы масс-медиа таковы, что трагедия Газы заслонила собой и вытеснила другой сюжет — совсем недавно так же бывший в фокусе внимания всей планеты.

Иван Шилов ИА Регнум

Всего лишь в 1300 километрах от Газы продолжает разворачиваться история новейшего переселения народа — более сотни тысяч армян, или по сути, всего населения бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Которые так же в течение многих поколений жили на своей земле, и так же, как и арабы Газы, вынуждены покинуть родные города и сёла — и вероятнее всего, навсегда.

» — Сколько вы добирались?

— 30 часов.

— Вы из Степанакерта? Что-то успели с собой забрать?

— Не все. Что осталось, то там и останется», — такой диалог с беженцами на пике исхода приводил канал «Рен-ТВ».

Похоже, что ушли практически все, и Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в пустом Степанакерте (теперь уже азербайджанском Ханкенди).

«Наши сотрудники до сих пор проводят осмотры центров городов и горных сел в поисках признаков жизни и всех, кто нуждается в помощи, — передавал портал «Еркрамас» сообщение Национального комитета Красного Креста от 22 сентября. — Небольшое количество людей продолжает оставаться в своих домах: кто-то по собственному выбору, кто-то из-за того, что не может уйти самостоятельно». Но и этих оставшихся Красный Крест пытался не только обеспечить медикаментами и питанием — но и переправить в Армению.

Последний гуманитарный конвой с беженцами ушёл из Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) 2 октября. По официальным отчётам Еревана, «большая Армения» приняла 100 514 человек. По сухим статистическим данным ООН, 18% вынужденных переселенцев из Карабаха — пожилые люди. 30% — дети. Точнее — 29 тысяч детей, от грудных младенцев до подростков — если судить по данным ЮНИСЕФ.

«Девять месяцев мама пекла хлеб, мы его и ели. Ничего, что не было сладостей. Сейчас есть сладости, но нет дома», — 11-летний Макс вспоминает события блокады Арцаха и последующего исхода в Армению. Он — один из героев репортажа «Спутник-Армения» о беженцах, которых приютил гуманитарный центр в приграничном городе Горис на юге республики.

Семья Макса — из города Гадрут, взятого азербайджанской армией во время Второй карабахской войны, в 2020-м. С началом той войны пришлось бежать в Армению, потом, при видимом замирении, вернулись в Арцах, в Степанакерт, и теперь — новая потеря дома. «Если нас не отвезут в Ереван, мы попытаемся что-то сделать на свои средства. Но мы не выдержим переселения в третий раз», — говорит мама Макса, 30-летняя Мери Джавадян.

Психологи и соцработники из миссии ЮНИСЕФ, которая работает в Горисе, принимают до трёхсот детей ежедневно, и свидетельствуют: у маленьких беженцев, прибывающих в Армению, наблюдаются признаки серьезного психологического расстройства. «Дети сталкиваются с сильными чувствами печали, тревоги, страха и гнева», — передаёт «Арменпресс».

Основания для тревоги за своих близких, страха за их будущее и гнева по отношению к чиновникам «принимающей стороны» есть у подавляющего большинства взрослых беженцев, отмечают эксперты.

Собственно, приём беженцев Армения обеспечила. Около 15% беженцев находятся в южной области Сюник (где по азербайджанским планам, должен пройти Зангезурский коридор).

Сообщается, что доступное жильё есть только в двух городах этого южного региона — Мегри близ иранской границы, и городе Капан, «столице» Сюникской области. Жильё также можно получить в двух городах на озере Севан — Варденисе и Мартуни (не путать с одноимённым городом в Нагорном Карабахе, который теперь будет называться Ходжавенд). И более всего вынужденных переселенцев — свыше 40% осели в Ереване.

Проблема не столько с крышей над головой, сколько с возможностью найти работу и обеспечить стариков и детей.

«Многие арцахцы оплатили аренду квартир, которые, к слову, стоят совершенно бешеных денег, на два месяца вперёд. Но что будет дальше — не очень понятно. Суть в том, что найти такую работу, чтобы оплачивать аренду и обеспечивать банальные нужды, практически невозможно», — рассказывает ИА Регнум армянский блогер, лидер движения «Азатагрум» Мика Бадалян.

Финансовая же поддержка со стороны государства настолько мизерна — аналог 10 тысяч рублей в месяц на аренду и 2500 на оплату коммуналки — что однозначно не сможет никак решить эту проблему, подчёркивает собеседник.

Бадалян высказывает распространённое мнение: «Вероятно, в тот момент, когда многие будут не в силах платить за аренду жилья, предательское правительство Армении сделает всё, чтобы вернуть их в уже азербайджанский Карабах».

20 октября информагентства облетела новость — последний глава непризнанной НКР Самвел Шахраманян объявил, что «республика созданная народом», не перестала существовать, и «не может быть распущена никаким документом». Но надо понимать, при каких обстоятельствах было сделано громкое заявление. 28 сентября Шахраманян, по итогам «однодневной войны», подписал указ о де-юре самоупразднении республики с нового, 2024 года. По указу были распущены госорганы НКР, кроме высших руководящих структур республики. Служащие этих органов, бежавшие, как и другие арцахцы, в Армению, остались без средств к существованию.

Почти через месяц эти люди ворвались в (тоже по сути упразднённое) представительство НКР в Ереване, требуя полагающихся зарплат и пенсий. Прибывшему для общения с разгневанными экс-госслужащими Шахраманяну пришлось сделать резонансное, но ни к чему не обязывающее заявление.

Казалось бы, по масштабам трагедии эта жизнь «принудительно переселённых» арцахцев и близко не стоит к тому, что происходит в Газе. Армянских беженцев никто не бомбит (по крайней мере, сейчас). Их всего сто тысяч — по сравнению с 2,5 миллиона жителей Газы. Но дело не в цифрах, а в пропорции.

100 тысяч беженцев — это примерно 3,3% от всего населения Армении. Для сравнения, в 2005 году куда более богатый Израиль выводил своих поселенцев из сектора Газа. 8 тысяч человек (чуть более 0,1% населения страны) — и там не обошлось без гуманитарного кризиса. И это при том, что израильское государство щедро компенсировало беженцам потерю их домов.

Армянские власти ограничиваются уверениями, что держат ситуацию под контролем. «Правительство… продолжает работать над созданием программ поддержки. За последние две недели мы решили их базовые нужды, и сейчас нужно понять, как им помогать в средне — и долгосрочной перспективе. Вскоре мы предоставим соответствующие программы на суд общественности», — заявил вице-премьер Тигран Хачатрян.

Одновременно армянские власти обращается за помощью. Но не к России — чьи миротворцы спасали мирных жителей в зоне военной катастрофы, и помогали с эвакуацией — а к Европе. «Ереван ждет поддержки ЕС в преодолении гуманитарных проблем 100 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха», — заявил премьер Никол Пашинян на совместной пресс-конференции со спикером Европарламента Робертой Метсола в Страсбурге.

На деле же, внимание Европы сейчас сосредоточено на помощи Палестине и её же моральной поддержке — и в силу уже упомянутой медийной повестки, и в силу традиционных симпатий европейских левых политиков к палестинским арабам, и в качестве своего рода компенсации за произраильскую позицию лидеров Евросоюза.

За 2,5 миллиона жителей Газы стоит весь даже не исламский, а арабский мир. Пусть даже Египет и Иордания пока не готовы принять миллионы беженцев, но единоверцы и единоплеменники щедро снабжают сектор гуманитарной помощью.

Справедливости ради, помощь карабахским армянам всё же идет. Спасибо тому же Красному Кресту — через который на нужды бывших жителей Арцаха передано около 35 млн евро. Безусловно, руку помощи протягивает и Россия — которая по утверждению команды Пашиняна якобы «бросила» Армению и Нагорный Карабах. «С первых дней очень активно начал помогать арцахцам Русский дом в Ереване. Очень активно работают российские благотворительные фонды, такие как «Спеши к Добру» и «Доктор Лиза», недавно самолёт гуманитарной помощи привезла Русская гуманитарная миссия», — перечисляет Мика Бадалян.

Но главное бремя по поддержке сотни тысяч соотечественников пало на плечи жителей «большой Армении» — как местных бизнесменов, так и простых людей. «Для команды MBG большая гордость и ответственность участвовать в создании ежедневного питания для семей из Арцаха. Ведущие повара и волонтеры из ресторанов Армении задействованы в программе обеспечения ежедневного питания для беженцев», — об этом пишет генеральный директор одной из крупнейших ресторанных сетей Армении Карен Маргарян.

Не остается в стороне и диаспора. «Могу привести конкретный пример. Мне удалось оказать помощь 32 000 арцахцев, на что пошло почти 15 млн рублей. Эти деньги удалось собрать через мой телеграм-канал. 99% из этой суммы прислали представители диаспоры, и это очень маленькая доля того, что они сделали», — рассказывает Бадалян. Но, подчёркивает собеседник, этого недостаточно. Слова вице-премьера Хачатряна о том, что «мы решили базовые нужды беженцев», увы далеки от действительности, резюмирует собеседник.