На фоне мирового беспорядка количество конфликтов и горячих точек множится. ХАМАС не боится совершать рейды в Израиль. Турки, особо не скрываясь, проводят свои операции в Сирии и Ираке. Ну и, конечно, продолжается СВО на Украине. В таких рамочных условиях все меньше сдерживающих механизмов и для остальных игроков.

Иван Шилов ИА Регнум

Азербайджан является идеальным примером того, как маленькая страна может обратить себе на пользу тектонические сдвиги в мировой политике.

Вторая карабахская война совпала с пандемией коронавируса и сменой власти в Армении. Пока все были заняты собой, а руководство в Ереване занималось зачисткой российских ТВ, Азербайджан провел военную кампанию и вернул себе большую часть Карабаха.

Финализация процесса пришлась на СВО. Внимание и силы США, ЕС и России отвлеклись на Украину, а все та же Армения интенсифицировала антироссийские меры.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев начал с акции «экоактивистов» на Лачинском коридоре, затем установил КПП на его другой стороне. Решающие действия пришлись на момент, когда МИД России впервые вручил ноту протеста армянскому послу. Спустя 10 дней ВС Азербайджана взяли под контроль остатки бывшей самопровозглашенной НКР. Точка в вопросе была поставлена 15 октября, когда Алиев лично поднял флаг своей страны в Ханкенди (Степанакерт).

На этом карабахская эпопея завершилась. Однако ряд нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном сохраняется. Один из главных — урегулирование границ. Они до сих пор не делимитированы.

Открытым остается вопрос об окончательном урегулировании отношений и подписании мирного договора. Страны с момента своего образования в 1991 году фактически находятся в состоянии войны. После решение карабахской проблемы нет никаких препятствий для дипломатического признания.

Тем не менее один вопрос все еще может оттянуть решение этой проблемы.

В 2020 году война завершилась победой Азербайджана, но на тот момент Баку не выполнил все свои задачи. В Ханкенди (Степанакерт), Ходжалы и другие города бывшего НКР азербайджанские войска войти не сумели.

Более того, по трехстороннему заявлению с лидерами России и Армении Алиев согласился на открытие Лачинского коридора, но в обмен на создание Зангезурской дороги через Сюникскую область Армении в Нахичевань.

Ныне ситуация другая. Остатки Карабаха за Азербайджаном, нужды в Лачинском коридоре нет, так как в Карабахе армян почти не осталось. А вот Зангезурский коридор все еще актуален.

Для Еревана проблема в том, что Москва и Баку все еще признают юридическую силу заявления трех лидеров.

Другой вопрос — насколько Баку готов дальше настаивать на коридоре в Нахичевань и на что может пойти ради его прокладки. Ответ на него лежит в решимости самого правительства Алиева и потенциальной реакции России, Запада, Турции и Ирана.

Желания и решимости на открытие коридора у Баку хватает. В апреле 2021 года Азербайджан угрожал силой прорубить дорогу.

«Создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим национальным, историческим и будущим интересам. Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет Армения или нет. Если она хочет, мы решим этот вопрос проще, если не хочет — мы решим это силой», — заявлял тогда Алиев.

С тех пор Баку не переставал поднимать этот вопрос и на двусторонних переговорах с премьером Николом Пашиняном в Праге, Брюсселе и Москве. В Ереване всерьез относятся к данному вопросу. Именно поэтому Пашинян на переговорах делает упор на то, готов ли Азербайджан признать территориальную целостность Армении.

Спустя два года риторика Алиева несколько смягчилась.

Петр Ковалев/ТАСС Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае этого года он отметил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении. Такой настрой вызван тем фактом, что к тому моменту Пашинян уже успел признать целостность Азербайджана, включая и Карабах.

На тот момент поведение Пашиняна и Алиева выглядело как компромисс.

Сейчас же Еревану нечем торговаться. Означает ли это, что Баку нечего терять и он прорубит Зангезурский коридор, захватив Сюникскую область? Прежде чем дать оценку, посмотрим, что об этом говорит администрация Алиева и эксперты республики.

В одном из недавних выступлений представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков опроверг слухи о планах захвата Сюника:

«Мы признаем, что это суверенная территория РА. Но нам важно знать, как другая сторона будет обеспечивать безопасность движения по коридору».

То есть для Баку важно, чтобы Ереван не чинил трудности грузам и пассажирам по будущей дороге. Амирбеков также добавил, что его страна готова проложить путь в Нахичевань через Иран, если Армения будет затягивать процесс.

Если быть точнее, то Баку уже запустил иранский маршрут.

Еще 6 октября при участии вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и городского развития Ирана Мехрдада Базрпаша заложили фундамент автомобильного моста и таможенной инфраструктуры между Азербайджаном и ИРИ в районе поселка Агбанд Зангиланского района.

Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов отмечает, что слухи о возможном вторжении Азербайджана появились после вброса американского издания Politico, но они не имеют ничего общего с реальностью. Баку не готовится к войне.

«Мало кто обратил внимание на опровержение Блинкена. У Азербайджана нет целей и намерений. Для такой масштабной операции, в гористой местности, зимой требуется серьёзная подготовка. Если бы она шла, мы увидели бы передвижение больших масс военных, вооружений и техники, реконгнистировки и подготовки. Без этого такую операцию невозможно подвести. Ее нужно готовить несколько месяцев. Цель вброса — демонстрация Западом того, какая несчастная Армения, сплотить демократические страны и выделить побольше денег Армении», — сказал Гусейнов в беседе с ИА Регнум.

Mapeh

В потенциальном конфликте Азербайджана с Арменией страны ЕС и США, возможно, за некоторыми исключениями в лице Великобритании, займут сторону Еревана.

Франция и Германия не одобряли даже операцию Азербайджана в Карабахе, а до этого постоянно осуждали Баку за захват частей Сюникской области во время боев сентября 2022 года. Ереван рассматривается как подающая надежды демократия.

Пашинян ускоряет прозападный курс, солидаризируясь с Киевом и примкнув к Римскому статуту МУС. Накануне Пашинян заявил о готовности интегрироваться с ЕС в той мере, какой захочет Брюссель.

В случае военной операции Азербайджана не стоит исключать экономических санкций Евросоюза, Франции и США в отношении Баку. Для Азербайджана нефтегазовое эмбарго опасно, ибо больше половины экспорта идет на Запад.

Несмотря на политическую поддержку, военную безопасность Армении по-прежнему поддерживает Россия.

Военные стоят на 102-й базе в Гюмри, Армения остается членом ОДКБ. Даже если Пашинян продолжает провоцировать Москву дрейфом на Запад, Кремль все еще считает Армению союзником. Молчаливое согласие на КТО Азербайджана в Карабахе, обоснованное международным правом, не гарантирует такое же поведение России в случае атаки на Сюник.

В Баку это понимают и едва ли заинтересованы в том, чтобы рисковать большими торговыми и политическими связями с Москвой ради коридора.

Международные издержки зангезурского прорыва будут оставаться сдерживающими факторами.

С другой стороны, надо понимать, что в отличие от Карабаха вопрос коридора для Баку не такой принципиальный. Игра не стоит свеч. Да и вообще, если поразмыслить, то тема Зангезурского коридора появилась как компенсация на создание Лачинского коридора. Баш на баш.

Тем не менее нужно исходить из того, что Алиев не откажется от данных планов. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает Баку в этом вопросе. В то же время вступать в войну и для самой Анкары невыгодно. Анкара нацелена на нормализацию отношений со всеми соседями, посему и в секторе Газа Эрдоган говорит не так громко, как на Давосе 2009 года или после признания Трампом Иерусалима.

Ситуация между ХАМАС и Израилем косвенно имеет отношение к теме Зангезурского коридора.

Ведь в потенциальную эскалацию может быть втянут Иран. Азербайджану это крайне невыгодно. Мало того, что сейчас сложности с армянским маршрутом, так если Иран втянется в войну на Ближнем Востоке, а еще хуже с США, то об иранском маршруте можно будет забыть. Продолжение же реализации коридора через ИРИ выгодно и с точки зрения нормализации несколько пошатнувшихся отношений Тегерана и Баку.

Иран не хотел бы создания коридора через Сюник, ибо он, по представлениям иранских властей, лишит их границы с Арменией.