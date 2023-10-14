Число погибших в секторе Газа палестинцев в результате бомбардировок Израиля достигло 2,2 тыс. человек, сообщило 14 октября министерство здравоохранения Палестины. В ведомстве добавили, что ещё более 8,7 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести.

По данным The Washington Post, 13 октября израильский самолёт нанёс удар по колонне мирных жителей сектора Газа, которые эвакуировались на юг анклава, в результате погибли около 70 человек. Газета уточняет, что ранения при эвакуации получили около 200 мирных жителей.

РИА Новости/Тарек Алиян

На контрольно-пропускном пункте «Рафах» на границе Египта и сектора Газа идёт подготовка к приёму раненых из сектора Газа. Тяжелораненых пациентов, по информации египетских СМИ, будут доставлять в больницы африканской страны.

ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD Раненая палестинская женщина оплакивает тело своей дочери в городе Газа

РИА Новости/Тарек Алиян Ребенок, пострадавший в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

РИА Новости/Тарек Алиян Пострадавший в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе доставлен в больницу

В Палестине называют сложившуюся в секторе Газа ситуацию гуманитарной катастрофой. В больницах не хватает топлива, напуганные жители бегут к школам под управлением ООН в поисках убежища от авиаударов, пишут СМИ. Отключены вода и электричество, закрыты границы, а на кладбищах не хватает места для размещения всех тел.

РИА Новости/Тарек Алиян

РИА Новости/Тарек Алиян

РИА Новости/Тарек Алиян

Появились данные, что часть населения северных районов перебралась на юг, как ранее того потребовал Израиль. В непризнанном образовании не хватает питьевой воды, жители вынуждены пользоваться солоноватой жидкостью из колодцев.

РИА Новости/Тарек Алиян

РИА Новости/Тарек Алиян

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания обратился с просьбой к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу оказать давление на Израиль для пропуска в сектор Газа гуманитарной помощи.

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин провёл телефонный разговор с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, в котором выразил скорбь в связи с происходящими в секторе Газа событиями. Кардинал подчеркнул, что в данной ситуации важно гарантировать соблюдение гуманитарного права, гарантировать, что конфликт не затронет гражданское население, медицинские учреждения и места отправления культа.