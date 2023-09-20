Бойцы российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе с начала военной операции Азербайджана эвакуировали более 2 тысяч мирных жителей. «Из них 1 тыс. 49 детей, — приводит ТАСС сообщение Минобороны России. — Все эвакуированные обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Кроме того, врачами-специалистами медицинского отряда специального назначения оказана помощь жителям, получившим ранения».

Врачи-специалисты медицинского отряда спецназначения оказывают помощь жителям, получившим ранения, добавили в российском оборонном ведомстве.

ресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Миротворцы на тридцати наблюдательных постах ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

Ранее в офисе омбудсмена непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщили: в ходе начавшейся 19 сентября операции азербайджанских войск погибли 27 человек, двое из которых — мирные жители. Ещё более двухсот человек получили ранения. По сообщениям армянских СМИ, в Нагорном Карабахе пострадали более 200 взрослых и 12 детей.

ресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Военная операция азербайджанской армии в непризнанной НКР в официальном заявлении минобороны республики названа «антитеррористическими мероприятиями локального характера в Нагорном Карабахе». Операция была начата после ряда провокаций против азербайджанских военных, ответственность за которые Баку возложил на армянскую сторону. Позже в руководстве Азербайджана заявили, что близки к выполнению основных задач.

пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Власти самопровозглашённой НКР 20 сентября приняли решение прекратить огонь — о чём было заявлено в аппарате президента Арцаха (другое название республики). Сообщается, что договорённости о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября достигнуты при посредничестве командования российского миротворческого контингента.

Договорённость подразумевает вывод подразделений ВС Республики Армения из зоны дислокации миротворцев, расформирование и полное разоружение военных Армии обороны Арцаха, вывод тяжёлой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации.

Миротворцы, напомним, присутствуют в зоне конфликта во исполнение трёхсторонних договорённостей России, Азербайджана и Армении о прекращении огня в зоне конфликта от 10 ноября 2020 года.