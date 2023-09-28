Степанакерт, 28 сентября, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Республика Нагорный Карабах прекратит своё существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписал президент республики Самвел Шахраманян, сообщил 28 сентября портал 24news. am.

Иван Шилов ИА Регнум

Документ вступил в силу с момента опубликования. Своим указом Шахраманян поручил распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до конца текущего года.

«Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает своё существование», — говорится в документе.

Жителям республики предписано ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, и самим принять решение о том, оставаться ли в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА Регнум, Армения принимает на своей территории беженцев из Нагорного Карабаха — непризнанной республики, проигравшей в недавней однодневной войне. Осенью 2022 года на переговорах в Праге премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.

Баку 19–20 сентября провёл в Карабахе «антитеррористические мероприятия локального характера», направленные на восстановление конституционного строя. Власти Армении заявили об агрессии со стороны Баку и сообщили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Через сутки при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня. Минобороны России подтвердило соблюдение договорённостей.