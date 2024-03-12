Материалы с тегом «Беженцы»
Палаточный лагерь для украинских беженцев загорелся в Берлине
В Берлине произошёл пожар в палаточном лагере для украинских беженцев. Об этом 12 марта сообщила газета Berliner Zeitung. Отмечается, что огонь охватил три палатки в лагере, расположенном на территории бывшего аэропорта Берлин-Тегель. Тёмное облако дыма видно на значительном расстоянии от места...
новость часа
12 марта 2024
После гастролей трое артистов Львовского театра не вернулись на Украину
Трое артистов Львовского оперного театра не вернулись вместе с коллективом на Украину после гастролей в Финляндии. Об этом сообщил Telegram-канал ZAXID.NET. По информации информационного ресурса, домой не вернулись ведущий солист балета Андрей Михалиха, его супруга — солистка балета Юлия...
1 марта 2024
Украинских беженцев призвали вернуться на родину и отправиться на передовую
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал покинувших родину украинцев вернуться и отправиться в зону боевых действий, сообщила 26 февраля ирландская газета The Irish Times. При этом Кулеба заявил, что украинские власти уважают выбор каждого человека, но призывают всех, кому...
27 февраля 2024
Почти половина немцев сочла поддержку украинских беженцев избыточной
Почти половина жителей Германии сочло поддержку беженцев с Украины в Германии избыточной, сообщило издание немецкое издание Bild am Sonntag со ссылкой на результаты опроса социологического института INSA. «49% респондентов считают, что украинские беженцы получают «слишком много поддержки»...
25 февраля 2024
Британцы выгнали из своих домов 15 тысяч украинцев
Более 15 тысяч украинских беженцев, выехавших в Великобританию, стали бездомными. Это составило 7,5% от их общего числа (около 200 тысяч), сообщила 23 февраля газета The Telegraph, ссылаясь на информацию министерства регионального развития и жилищного строительства королевства. «С июня 2022 года по...
23 февраля 2024
В бундестаге подняли вопрос о передаче Украине беженцев призывного возраста
Член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх подняла вопрос о возможности передачи киевским властям мужчин призывного возраста из числа беженцев с Украины. Об этом 22 февраля говорится в запросе парламентария к правительству. «По мнению федерального правительства...
22 февраля 2024
В Чехии назвали сумму пособий, выданных беженцам с Украины
Приехавшим в Чехию с начала спецоперации украинским беженцам выплатили гуманитарных пособий на сумму почти $710 млн, привёл 18 февраля данные МВД и минтруда новостной портал Idnes. cz. «Сотни тысяч украинских беженцев, получивших в Чехии в течение двух последних лет визы защиты, также получили в...
19 февраля 2024
Немцы в шоке от того, как беженцы с Украины выбрасывают бесплатную еду
Украинские беженцы выбрасывают в мусорный контейнер даже нераскрытые продукты питания, которые им выдавали в организации Geraer Tafel в немецком городе Гера, которая занимается помощью людям с маленьким доходом. Об этом написал журнал Focus. По информации издания, полученной от местных жителей, в...
новость часа
17 февраля 2024
Российские военные спасли группу беженцев из Авдеевки
Российские военные спасли группу беженцев из Авдеевки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР. «Нашим бойцам удалось вывести новую группу беженцев из Авдеевки», — сказал он. По его словам, в настоящее время люди находятся в безопасности. Как ранее сообщало ИА Регнум, один из...
16 февраля 2024
МВД Финляндии предложило ограничить перемещение беженцев у границы
МВД Финляндии представило законопроект, который ограничивает перемещение лиц, запрашивающих убежище, вблизи границы, сообщила 12 февраля пресс-служба министерства. «Заявители должны оставаться на границе или вблизи неё во время обработки заявления. На практике заявитель должен оставаться на...
12 февраля 2024
В Германии испугались наплыва беженцев после возможного распада Украины
В Германии заявили, что потенциальный распад Украины приведёт к появлению не менее 10 млн беженцев, подавляющее большинство из которых поедут в Западную Европу. Об этом 10 февраля сообщило издание Welt am Sonntag. В МВД и федеральной полиции Германии заявили, что не хотят ничего прогнозировать из...
10 февраля 2024
В ООН заявили об острой нехватке воды и еды в секторе Газа
Три четверти населения сектора Газа — свыше 1,7 млн человек — сталкиваются с острой нехваткой воды, продовольствия, жилья и медикаментов. Такие данные приводит Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). В докладе организации говорится, что около 75% населения палестинского анклава...
3 февраля 2024
Жена Зеленского призвала не заставлять беженцев возвращаться на Украину
Неправильно заставлять украинцев возвращаться в страну, если им некуда вернуться, заявила супруга главы киевского режима Владимира Зеленского Елена Зеленская. «Большинство наших вынужденных переселенцев не могут вернуться домой, потому что их дом уничтожен. Я уверена, что демократические страны не...
2 февраля 2024
Финский омбудсмен призвала открыть КПП на границе с Россией
Уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман 31 января выразила обеспокоенность возможными нарушениями прав лиц, ищущих убежища, на границе с Россией и рекомендовала открыть пропускные пункты, сообщается на сайте омбудсмена. «Мы надеемся, что в ближайшие недели правительство...
новость часа
31 января 2024
На Украине зафиксировали самый низкий показатель рождаемости в мире
На Украине зафиксирован самый минимальный показатель рождаемости в мире, написала британская газета The Times со ссылкой на украинский Институт демографии и социальных исследований при Национальной академии наук. По данным аналитиков, в среднем на одну жительницу Украины репродуктивного возраста...
31 января 2024
Наплыв украинцев привёл к всплеску преступности в Польше
В Польше вырос уровень преступности из-за наплыва украинских беженцев, которые садятся пьяными за руль и нарушают законы, сообщила обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка. «Иностранцы, проживающие в Польше, совершили более 17 000 преступлений», — говорится в материале. Это на 2400 больше, чем в...
27 января 2024
Власти Украины по требованию Запада отменят выплаты внутренним переселенцам
С марта 2024 года власти Украины по требованию Запада отменят выплаты на проживание некоторым категориям внутренне перемещенных лиц. Об этом 26 января рассказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции страны Ирина Верещук. «Партнёры ставят требования оптимизировать выплаты. Мы напрямую...
26 января 2024
В ООН назвали количество украинских беженцев
Около 10 млн жителей Украины стали беженцами, сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди во время визита на Украину в интервью NHK. «По состоянию на этот месяц около 6,3 млн человек покинули Украину, около 3,7 млн человек покинули свои дома, а около 10 млн человек, или около...
26 января 2024
Финские пограничники задержали 18 мигрантов у закрытой границы с Россией
Финские пограничники задержали 18 нелегальных ближневосточных мигрантов на границе с Россией. Как сообщили 25 января в погранохране, все они просили убежища. «25 января 2024 года пограничники Юго-Восточной Финляндии арестовали 18 человек по подозрению в совершении преступлений на государственной...
25 января 2024
Власти Польши заявили о планах урезать помощь украинским беженцам
Власти Польши собираются продлить специальный режим защиты украинских беженцев до конца сентября, после чего урежут помощь. Об этом 24 января написала польская газета Rzeczpospolita. Чиновники республики заявили изданию, что если украинские беженцы уезжают домой на праздники или в отпуск, то...
25 января 2024