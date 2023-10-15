Степанакерт, 15 октября, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте (азербайджанское название — Ханкенди), сообщило 15 октября информационное агентство Азербайджанское государственное информационное агентство.

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По данным агентства, после церемонии поднятия флага он выступил с речью.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Азербайджана 19 сентября начали боевые действия на территории Карабаха, которые закончились через день согласием Степанакерта на условия Баку. До конца сентября из Нагорного Карабаха в Армению бежали более 100 тысяч местных жителей — этнических армян.

20 сентября помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что Баку и Ереван согласовали проект мирного договора на 70%. Он подчеркнул, что Азербайджан продолжает выступать за то, чтобы стороны подписали мирное соглашение. Баку считает, что это изменит ситуацию в Закавказье в положительную сторону.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах заключить мирный договор с президентом Азербайджана на пятистороннем саммите в испанской Гранаде 5 октября, однако Алиев отказался ехать на эту встречу из-за участия в ней Франции.