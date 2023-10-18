Преступлением и актом расчеловечивания назвал российский МИД удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Эскалация палестино-израильского конфликта вышла далеко за рамки региона, а количество жертв в результате неё зашкаливающее, констатировала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

dpa/picture-alliance/ТАСС

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на минздрав Газы 18 октября сообщил, что количество погибших и пострадавших при ударе по больнице в Газе превысило 800 человек и постоянно растёт.

ТАСС/EPA/МOHAMMED SABER Последствия авиаудара по госпиталю «Аль-Ахли»

ТАСС/EPA/МOHAMMED SABER Последствия авиаудара по госпиталю «Аль-Ахли»

dpa/picture-alliance/ТАСС Тела погибших в результате авиаудара по больнице «Аль-Ахли»

Правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС 17 октября сообщило о более чем полутысяче погибших и сотнях пострадавших. Организация, находящаяся в состоянии войны с Израилем, обвинила ЦАХАЛ (Армию обороны Израиля) в ракетном ударе, следствием которого стало чудовищное военное преступление.

ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD

dpa/picture-alliance/ТАСС

ТАСС/EPA/МOHAMMED SABER Сотрудники экстренных служб у госпиталя «Аль-Ахли», по которому был нанесен авиаудар

ТАСС/EPA/МOHAMMED SABER

В ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что взрыв в больнице в Газе стал следствием неудачного запуска палестинской ракеты. Ответственность израильские военные возложили на другую радикальную группировку, базирующуюся в Секторе — «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

dpa/picture-alliance/ТАСС

dpa/picture-alliance/ТАСС

dpa/picture-alliance/ТАСС

ТАСС/EPA/МOHAMMED SABER Палестинский доктор в госпитале «Аль-Ахли»

Позже пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари заявил: есть свидетельства того, что больница в Газе не была атакована с воздуха.

Власти Палестинской автономии и соседней Сирии объявили трёхдневный траур по сотням жертв трагедии.