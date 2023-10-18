Акт расчеловечивания: удар по больнице в Газе унёс жизни сотен мирных людей
Преступлением и актом расчеловечивания назвал российский МИД удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Эскалация палестино-израильского конфликта вышла далеко за рамки региона, а количество жертв в результате неё зашкаливающее, констатировала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Телеканал Al Arabiya со ссылкой на минздрав Газы 18 октября сообщил, что количество погибших и пострадавших при ударе по больнице в Газе превысило 800 человек и постоянно растёт.
Правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС 17 октября сообщило о более чем полутысяче погибших и сотнях пострадавших. Организация, находящаяся в состоянии войны с Израилем, обвинила ЦАХАЛ (Армию обороны Израиля) в ракетном ударе, следствием которого стало чудовищное военное преступление.
В ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что взрыв в больнице в Газе стал следствием неудачного запуска палестинской ракеты. Ответственность израильские военные возложили на другую радикальную группировку, базирующуюся в Секторе — «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Позже пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари заявил: есть свидетельства того, что больница в Газе не была атакована с воздуха.
Власти Палестинской автономии и соседней Сирии объявили трёхдневный траур по сотням жертв трагедии.