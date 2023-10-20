Степанакерт, 20 октября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Упразднить Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) указом президента невозможно. Этого недостаточно. Об этом 20 октября во время акции протеста выходцев из региона у представительства республики в Ереване заявил глава Карабаха Самвел Шахраманян, сообщила армянская газета Mediamax.

Илья Питалев/РИА Новости

«Республика, созданная народом, не может быть распущена никаким документом», — пояснил он.

Шахраманян добавил, что если бы не распустил НКР документом, то азербайджанцы через час вошли бы в Степанакерт. По его словам, указ он принял с целью прекращения боевых действий.

«Мы сохранили жизни наших ребят и мирного населения», — подчеркнул глава республики.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. В сентябре 2023 года Баку объявил о проведении в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера», направленных на восстановление конституционного строя, и начал боевые действия. Через сутки при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня с 13:00 20 сентября.

Глава непризнанной НКР Самвел Шахраманян 28 сентября 2023 года подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиевподнял государственный флаг республики в столице непризнанной республики Степанакерте (азербайджанское название — Ханкенди).

Он заявил, что тема нагорнокарабахского конфликта окончательно закрыта. По словам азербайджанского лидера, для Баку большое счастье, что не нужно больше возвращаться к этому вопросу.