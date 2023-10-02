Кишинёв, 2 октября, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика отказалась закупать газ у российской компании «Газпром».

Юрий Смитюк/ТАСС

«Мы больше не будем закупать природный газ у «Газпрома», — сказал Парликов на Евроатлантическом форуме устойчивости.

По словам министра, Молдавия смогла купить газ на европейском рынке и по более низкой цене.

В октябре 2021 года Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа. Условием стало проведение аудита задолженности «Молдовагаз» в 2022 году. Российский газ направлялся в Приднестровье, а в остальной Молдавии использовали газ из накопленных запасов.

Компания «Молдовагаз» не раз задерживала платежи и получала уведомление от «Газпрома» о возможном прекращении поставок. В октябре 2021 года официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что долг «Молдовагаза» составлял $433 млн, но с учетом просрочки платежей общая сумма достигала $709 млн.

Президент Молдавии Майя Санду заявила 3 сентября 2023 года, что у страны и вовсе нет многомиллионного долга перед российским «Газпромом».

В беседе с ИА Регнум директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финуниверситета при правительстве РФ Вадим Понкратов заявил, что для аграрной Молдавии сумма долга перед «Газпромом» с учётом пени в размере 709 млн долларов является колоссальной, поэтому Кишинёв решил сыграть на грани фола, согласившись выплатить только 1,2% от суммы. По словам Понкратова, в Молдавии надеются на поддержку США и ЕС в замещении объёмов российского газа.