Кишинёв, 3 сентября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Международная аудиторская компания не выявила у Кишинёва долга в 800 млн долларов вперед Газпромом, заявила президент Молдавии Майя Санду на встрече с представительницами «Женской ассоциации» Гагаузии в ходе визита в село Конгаз.

IMAGO/Aurelien Morissard/Global Look Press Президент Молдавии Майя Санду

«На следующей неделе наше правительство выступит с заявлением о том, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и не выявила у нас никаких долгов перед Газпромом в размере порядка 800 млн долларов. Нас хотели обмануть в 2021 году», — сказала Санду, слова которой приводит издание «Молдавские ведомости».

Ранее компания «Молдовагаз» не раз задерживала платежи и получала уведомление от Газпрома о возможном прекращении поставок. Погашение долга и своевременные платежи стали главными условиями, на которых ПАО «Газпром» согласилось в октябре 2021 года продлить на следующие пять лет контракт на поставку газа в Молдавию.

Осенью 2021 года, вскоре после формирования правительства пришедшей к власти партией Майи Санду, в Молдавии начался энергетический кризис, переросший в кризис во всех отраслях экономики.

С октября 2021 года Газпром при продлении соглашения на поставку газа пересмотрел ценообразование, и цена топлива к сентябрю 2022 года выросла в десять раз за год — до $1883 за 1 тыс. кубометров. В ноябре 2022 года Кишинёв отказался покупать российский газ, что значительно усугубило кризис в стране.

Для преодоления дефицита газа Запад предоставил Молдавии кредиты, на которые запасы голубого топлива были сделаны по ценам, примерно вдвое превышающим текущие. В результате за полтора года цены выросли в шесть раз. Правительство частично компенсировало населению резкий рост тарифа на природный газ. Позже власти Молдавии заявили, что планируют продолжать приобретать природный газ в РФ, но рассчитывает на снижение цен.