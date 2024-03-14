Материалы с тегом «Газ»
После взрыва в жилом доме в Тбилиси эвакуировали 93 семьи
Утром 14 марта в многоквартирном жилом доме на Самтредской улице в Тбилиси произошёл мощный взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщила мэрия города. Жильцов эвакуируют из здания, им предоставлено временное жильё, отметила мэрия. «В Дидубийском районе на...
14 марта 2024
В США назвали одно из решений Байдена подарком для России
Решение главы Белого дома Джо Байдена остановить экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) является подарком для России, заявил 7 марта в эфире телеканала Fox Business лидер республиканского большинства в палате представителей Конгресса США Стив Скализ. Он подчеркнул, что этот шаг...
7 марта 2024
На Украине допустили продолжение транзита российского газа до 2027 года
Украина готова продолжать транзит российского газа в Европу до 2027 года, но это «дедлайн», чтобы ЕС отказался от российского газа, сообщил 5 марта глава «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа в эфире телеканала «Рада». «Если партнеры не успеют переформатировать свои источники поставок и будут...
5 марта 2024
Евросоюз выступит против продления транзита газа из России через Украину
Европейский союз не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа из Российской Федерации по территории Украины, рассчитанного до конца 2024 года. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Еврокомиссии Кадри Симсон в понедельник, 4 марта. «ЕС не заинтересован в продлении соглашения о...
5 марта 2024
В Киеве заявили о нежелании обсуждать продление транзита российского газа
Украинские власти не планируют вести переговоры с Москвой о продлении завершающегося в конце года договора о транзите российского газа в европейские страны, заявил 4 марта премьер-министр республики Денис Шмыгаль. «Касаемо транзита. Мы не собираемся вести переговоры [с Москвой], продолжать и...
4 марта 2024
ЕК оценила риски отказа от транзита газа через Украину
Возможная остановка транзита российского газа через территорию Украины в конце 2024 года может стать наихудшим сценарием для стран Европейского союза, которые зависят от этих поставок. Об этом сообщает Politico со ссылкой на составленный Еврокомиссией конфиденциальный документ. В нём говорится, что...
3 марта 2024
В Венгрии назвали условие транзита газа через Украину
Будапешту для энергетической безопасности не нужен транзит газа через Украину при наличии поставок топлива по газопроводу «Турецкий поток». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учётом того...
2 марта 2024
Путин призвал соблюдать законные интересы стран — экспортёров газа
Президент России Владимир Путин призвал соблюдать защиту законных интересов стран — экспортёров газа. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля приветствии российского лидера к участникам VII саммита форума стран — экспортёров газа, который проходит в Алжире. «Сотрудничество в рамках этой...
2 марта 2024
Путин поручил расширить программу социальной газификации
Президент России Владимир Путин поручил расширить программу социальной газификации на территорию садоводческих товариществ. «Люди годами, порой из поколения в поколение обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут»...
29 февраля 2024
В ЕК заявили о работе над полным отказом от поставок газа РФ через Украину
Еврокомиссия (ЕК) интенсивно работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины, заявил 28 февраля представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе, который транслировался на сайте ЕК. По его словам, сейчас российский газ через Украину продолжают получать...
28 февраля 2024
Республика Сербская начала платить за газ из России в рублях
Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) заключила долгосрочный контракт с российской компанией «Газпром» до 2025 года и стала использовать рубли для оплаты газа из России, заявил президент республики Милорад Додик в интервью газете «Известия. «Мы начали проводить расчеты в...
26 февраля 2024
Тела зоозащитницы и её 16-летней дочери нашли в квартире в Екатеринбурге
Зоозащитницу Александру Щербакову и её 16-летнюю дочь обнаружили мертвыми в Екатеринбурге. Об этом 23 февраля сообщил портал E1.ru. Тела обнаружили в их квартире в районе Сортировка. По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа. «Девочку нашли в ванной, а Сашу в коридоре», ―...
23 февраля 2024
Узбекистан намерен увеличить импорт газа из России в 3,5 раза
Узбекистан намерен увеличить импорт российского газа в 3,5 раза — до 32 млн куб. м. в сутки. Это следует из постановления правительства страны, которое имеется в распоряжении «Риа Новости». «Увеличение потребления природного газа до 32 млн куб. м.», — говорится в документе. Для наращивания объёмов...
21 февраля 2024
На выставке-форуме «Россия» обсудили достижения в сфере энергетики
В рамках Форума национальных достижений на Международной выставке «Россия» 20 февраля состоялось пленарное заседание «Лидерство и устойчивость российской энергетики», на котором участники мероприятия обсудили успехи отрасли, а также роль регионов в её развитии. Об этом ИА Регнум сообщили в...
20 февраля 2024
Эксперт предложил вариант отказа от транзита газа через Украину
Компании «Газпром» выгоднее не сохранять транзит газа через территорию Украины по долгосрочному контракту, а начать краткосрочное бронирование мощностей. Такое мнение 20 февраля высказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. «Оптимальный сценарий для России —...
20 февраля 2024
В Турции сообщили о продолжении переговоров с Россией по газовому хабу
Переговоры между Россией и Турцией по вопросу дорожной карты строительства в республике газового хаба продолжаются. Об этом 19 февраля заявил источник в энергетическом секторе Турции. «Мы продолжаем переговоры по дорожной карте, представленной нам российскими коллегами», — сказал он в беседе с «РИА...
19 февраля 2024
Киев получает деньги за транзит газа, называя РФ агрессором, заявил Путин
Украина получает деньги от «Газпрома» за транзит российского газа, тогда как представители киевского режима говорят, что Россия — агрессор, а денежки кассируют, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что одна нитка газопровода работает через Украину. Но есть же ещё одна...
18 февраля 2024
Путин заявил, что Германия может существовать без российского газа долго
Немецкая экономика способна долго существовать без российского газа, заявил 18 февраля президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. «Она способна долго существовать и развиваться, и здесь никакой катастрофы не будет», — ответил глава государства на вопрос, долго ли способна...
18 февраля 2024
Путин рассказал о необратимых процессах в европейской экономике
Европейские страны рассчитывали развалить Россию, отказавшись от российского газа, но необратимые процессы начали наступать у них, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале...
18 февраля 2024
Израиль стоит за атаками на крупнейший газопровод в Иране — СМИ
Израильские силы могли осуществить диверсию на двух линиях газопровода в Иране. Такое предположение сделала газета The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников и военного стратега, связанного с Корпусом стражей Исламской революции. Удары носят скорее символический характер — Ирану не...
17 февраля 2024