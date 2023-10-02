Москва, 2 октября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Отказ от покупок газа у «Газпрома» обернётся для Молдавии ухудшением экономической ситуации и ростом цен, за который, естественно, будет расплачиваться рядовой потребитель. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 октября заявил Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Павел Львов/РИА Новости

Ранее глава молдавского министерства энергетики Виктор Парликов объявил, что Кишинёв отказался приобретать газ у российской компании «Газпром».

По словам Максимова, эти слова Парликова не стали неожиданностью для специалистов и экспертов, которые наблюдают за развитием ситуации вокруг поставок «Газпрома» в Молдавию. На протяжении последних нескольких лет вопрос стоял о том, когда именно эти поставки будут остановлены и по какой конкретной причине. Неоднократные попытки молдавской стороны оспаривать факты задолженности по уже поставленным объёмам, обвинения в энергетическом шантаже и отсутствие конкретных результатов переговорного процесса давали вполне ясный сигнал российской компании, что о стратегическом взаимодействии с Молдавией говорить сложно, по крайней мере до смены политического курса.

«В каком же направлении будет решаться вопрос обеспечения энергетических потребностей Молдавии? Со слов упомянутого выше министра энергетики республики следует, что заключённые контракты подразумевают более низкую цену для молдавской стороны. На длинном временном лаге подобное развитие событий сложно представить», — констатировал Максимов.

Он пояснил, что попытки молдаван заместить выпадающие объёмы российского газа в основном сосредоточены на решениях закупать топливо у соседних государств. Так, в середине сентября было объявлено об успешных переговорах с греческой компанией DEPA на поставки 100 миллионов кубических метров газа. Кроме того, ведётся работа с соседями из Румынии и турецкой стороной.

Однако все перечисленные страны объединяет одна интересная особенность: в каждую из них поступает российский газ.

«Поэтому можно утверждать, что Молдавия продолжит потреблять российское топливо, только под другим брендом», — констатировал Максимов.

Экономист полагает, что с наступлением отопительного сезона в Европе цены на спотовом рынке (а именно там, очевидно, планируется найти требуемые объёмы) будут расти. Торговать себе в убыток партнёры Молдавии точно не будут. Поэтому неизбежный рост цен будет плавно перенаправлен на плечи конечного молдавского потребителя.

«Это может стать проблемой для экономической ситуации, которая там ухудшается на протяжении нескольких лет», — заметил Максимов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению эксперта-энергетика Вячеслава Кулагина, Молдавии предстоит неустойчивое энергетическое будущее вызванное решением её властей отказаться от покупок газа у «Газпрома». Он также не исключает того, что действия Кишинёва продиктованы не заботой о газоснабжении республики, а его нежеланием платить долги перед «Газпромом». Кулагин объяснил, что раз власти Молдавии не смогли решить вопрос с этими долгами, то не стали подписывать новые обязательства, дабы не объясняться перед «Газпромом» по вопросу о долге.

По словам самого Парликова, Молдавия не станет покупать природный газ у «Газпрома», так как ухитрилась раздобыть это топливо на европейском рынке и по более низкой цене.

Известно, что в октябре 2021 года Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа при условии аудита задолженности компании «Молдовагаз», которая не раз задерживала платежи. Общая сумма её долга достигала больше 700 млн долларов.

Однако в начале осени 2023 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что международная аудиторская компания не выявила у Кишинёва долга в 800 млн долларов перед «Газпромом». По словам Санду, её страну будто бы намеревались обмануть в 2021 году.

Поведение молдавских властей объясняют тем, что для этого аграрного государства сумма долга перед «Газпромом» с учётом пени в размере 709 млн долларов является колоссальной, поэтому Кишинёв играет на грани фола.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Молдавии приобретать газ у «Газпрома», напомнил, что спотовый рынок переменчив, и заметил, что контакты между Молдавией и «Газпромом» должны продолжаться.