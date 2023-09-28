Москва, 28 сентября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Даже если США и пытаются открыть против России новые фронты, то пока это невозможно и сопряжено с рядом проблем, одна из которых связана с предстоящими выборами в 2024 году и запросом избирателей на прекращение неэффективной растраты средств налогоплательщиков. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум озвучил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Gertrud Zach/Global Look Press

Ранее издание Al-Watan сообщило, что США открывают против России новые фронты в Молдавии и на Южном Кавказе, так как Украина не справляется с задачей из-за дисбаланса сил. И поэтому США, которые не были готовы к стойкому отпору Москвы, решили создать как можно больше горячих точек вокруг РФ.

Политолог Фельдман обратил внимание, что западные страны, в том числе и США, в последнее время заметно снизили поставки вооружений на Украину, объясняя это серьёзным опустошением собственных запасов. Поэтому сложно представить, как НАТО смогло бы полноценно обеспечивать военной помощью новые фронты, помимо украинского.

«Очевидно, что поставки вооружений союзникам США в восточной Европе и на южном Кавказе поступают диспропорционально. Подавляющее большинство бюджета по-прежнему идёт на Украину, хотя современные тенденции говорят о том, что у западных союзников возникает всё больше и больше сомнений относительно того, на сколько эта помощь эффективна и успешно решает боевые задачи», — отметил Фельдман.

Поэтому, по его мнению, наступают разочарования в преддверии больших выборов, которые пройдут в 2024 году в США и в европейских странах. Фельдман допустил, что со стороны избирателей будет запрос на сокращение военной помощи Украине и на прекращение бездумных и неэффективных растрат средств налогоплательщиков.

«Что касается Армении, Азербайджана, Молдовы и других потенциальных союзников НАТО в восточной южной Европе и на Кавказе, то для них эта помощь мизерна, и пока речь идёт о проведении совместных учений. Но факт того, что территориальные противоречия Азербайджана и Армении пусть и таким силовым способом, но урегулированы — открывает этим странам путь и к Евроинтеграции, и к трансатлантической интеграции», — поделился политолог.

Он также выразил уверенность, что в ближайшие годы Молдавия будет занимать более выжидательную позицию и не осмелится на вооружённое противостояние с Россией, поскольку Кишинёв сейчас даже слабее Киева до начала СВО.

«Скорей всего, Молдова будет занимать в ближайшие годы выжидательную позицию, поскольку не обладает достаточным военным потенциалом, чтобы ввязываться в прямое столкновение с Россией. Даже по сравнению с Украиной Молдова с военной точки зрения ничего внушительного из себя не представляет. Единственный реальный вариант наступления такого конфликта — это силовое вторжение Кишинёва в Приднестровье, и этот вопрос действительно висит в воздухе», — указал Фельдман.

По его словам, пример, который подал Азербайджан в Нагорном Карабахе, может подтолкнуть молдавские власти на подобный сценарий. И тогда, как отметил политолог, Россия окажется перед непростой дилеммой, поскольку будет должна защитить лояльное население и обеспечить поддержкой своих военных, находящихся в регионе.

Как передавало ИА Регнум, ранее The New York Times сообщило, что Вооружённые силы Украины не смогут достичь даже своих минимальных целей, обозначенных в качестве целей контрнаступления. Американские чиновники в интервью изданию указали на высокую степень измотаности и усталости украинских военнослужащих после летних боёв.

Ранее представители России в ходе 57-го раунда Международных женевских дискуссий (МЖД) указали на то, что западные страны пытаются втянуть Грузию в росийско-украинский конфликт. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин обратил внимание, что США, ЕС и Британия настойчиво добиваются от руководства Грузии открытия «второго фронта» России. Он отметил, что это происходит из-за того, что «ситуация на поле боя» не в пользу Киева.

Ещё в апреле 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва учитывает в военно-политических и дипломатических планах попытки западных стран разжечь конфликты и создать «второй фронт» в Грузии и Молдавии. Он подчеркнул, что правительство Грузии проявило ответственный подход и отказались от подобных действий. Из Молдавии, считает Лавров, пытаются сделать «второй, третий, полуторный фронт».

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября президент Молдавии Майя Санду заявила, что политики страны должны демонстрировать в ежедневной работе приверженность европейским ценностям, а не интересам России. По её словам, недостаточно говорить, что страна поддерживает интересы Европы. Санду добавила, что или люди верят в демократию и показывают это каждый день у себя на работе, или это просто разговоры. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Санду заблуждением. Он заявил, что Россия сама и есть европейская ценность. Песков добавил, что власти в Кишинёве совершают ошибку перед своим собственным народом, когда считают, что для развития отношений с Западной Европой нужно обязательно разрушить отношения с Россией.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов отметил, что Западные страны насаждают Молдавии курс на «румынизацию» и заставляют Кишинёв разорвать отношения с Москвой.