Материалы с тегом «Газпром»
«Дочке» Uniper запретили вести тяжбу с «Газпромом» за рубежом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск компании «Газпром экспорт» к германским трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном арбитраже. Об этом сообщает ТАСС. «В случае нарушения запрета суд...
13 марта 2024
Путин разрешил «Газпрому» ограничивать раскрытие информации о компании
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий российским компаниям «Газпром», «Газпром нефть», «Газпром энергохолдинг» ограничивать объём информации, которую они должны раскрывать по закону. Соответствующий документ опубликовали на сайте официальных правовых актов. Кроме указанных...
5 марта 2024
В Киеве заявили о нежелании обсуждать продление транзита российского газа
Украинские власти не планируют вести переговоры с Москвой о продлении завершающегося в конце года договора о транзите российского газа в европейские страны, заявил 4 марта премьер-министр республики Денис Шмыгаль. «Касаемо транзита. Мы не собираемся вести переговоры [с Москвой], продолжать и...
4 марта 2024
Республика Сербская начала платить за газ из России в рублях
Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) заключила долгосрочный контракт с российской компанией «Газпром» до 2025 года и стала использовать рубли для оплаты газа из России, заявил президент республики Милорад Додик в интервью газете «Известия. «Мы начали проводить расчеты в...
26 февраля 2024
Эксперт предложил вариант отказа от транзита газа через Украину
Компании «Газпром» выгоднее не сохранять транзит газа через территорию Украины по долгосрочному контракту, а начать краткосрочное бронирование мощностей. Такое мнение 20 февраля высказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. «Оптимальный сценарий для России —...
20 февраля 2024
Киев получает деньги за транзит газа, называя РФ агрессором, заявил Путин
Украина получает деньги от «Газпрома» за транзит российского газа, тогда как представители киевского режима говорят, что Россия — агрессор, а денежки кассируют, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что одна нитка газопровода работает через Украину. Но есть же ещё одна...
18 февраля 2024
«Газпром» работает на стратегическую перспективу — Путин
Президент России Владимир Путин 17 февраля поздравил коллектив ПАО «Газпром» с 31-летием со дня основания и отметил особый вклад компании в укрепление технологического суверенитета страны. Глава государства подчеркнул, что несмотря на внешние вызовы «Газпром» осваивает глобальные рынки, подтверждая...
18 февраля 2024
Путин поздравил «Газпром» с 31-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил руководство, ветеранов и работников «Газпрома» с 31-летием концерна. Глава государства отметил высокие показатели компании, добавив, что концерн вносит особый вклад в технологический суверенитет. «Дорогие друзья, сегодня одному из флагманов российской экономики...
17 февраля 2024
Польша ограничила поток газа в Германию — Путин
Польские власти «с руки клюют у немцев», но тем не менее закрыли газопровод «Ямал — Европа», через который в ФРГ можно поставлять значительный объём газа. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону. Польша, получая деньги из общеевропейских фондов, отважилась закрыть...
9 февраля 2024
Новак заявил о готовности России поставлять газ в Европу
Россия готова поставлять газ в Европу разными маршрутами, однако пока не видит желания обсуждать этот вопрос. Об этом 27 января заявил вице-премьер Александр Новак на Дне энергетики в рамках выставки «Россия». «Готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, который сегодня...
27 января 2024
В Австрии заявили о риске прекращения поставок российского газа
В Австрии опасаются, что в ближайшее время российский газ перестанет поступать через Украину, заявил 17 января глава компании OMV Альфред Штерн в интервью газете Die Presse. «Мы считаем, что существует большой риск. И компаниям в России и на Украине придётся подписать новый контракт на газопровод в...
18 января 2024
Российский суд удовлетворил иск «Газпрома» к «Нафтогазу Украины»
Суд удовлетворил иск российской компании «Газпром» к «Нафтогазу Украины» о запрете вынесения решения третейского суда. Такое решение 12 января принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщил ТАСС. «Запретить акционерному обществу НАК «Нафтогаз Украины» продолжать...
новость часа
12 января 2024
«Газпром» в 2023 году увеличил поставки газа в Китай в полтора раза
«Газпром» в 2023 году увеличил поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» до 22,7 млрд кубометров, сообщила 3 января пресс-служба российского холдинга в своём Telegram-канале. «По итогам 2023 года экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» составил 22,7 млрд куб. м. Это на 700 млн куб. м выше...
3 января 2024
Миллер заявил о начале деиндустриализации Европы
Экономика Европы деградирует из-за того, что там искусственно разрушают спрос на природный газ, заявил 28 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании, посвящённом подведению итогов года компании. «Там впервые в истории мировой энергетики идёт искусственное разрушение спроса на газ», —...
28 декабря 2023
Миллер назвал сроки полной газификации России
Задача по полной технически возможной газификации России будет «абсолютно точно» выполнена к 2030 году, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом страны Владимиром Путиным 26 декабря. «Ваша задача, которая поставлена, по достижению 100-процентной газификации в РФ в 2030 году...
27 декабря 2023
Есть что забрать. Чем ответит Россия на воровство её активов на Западе
Симметричный ответ на попытку конфисковать российские активы в Европе пообещал глава Минфина России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24». «У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся на счетах так называемых «С» — это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те...
22 декабря 2023
Путин объяснил, почему Европа недополучает газ
Россия не сокращала поставки газа в Европу. Европейские страны сами сделали свой выбор. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил президент страны Владимир Путин. «То, что Европа недополучает российский газ, это их проблемы. Как ни странно, они пытались...
14 декабря 2023
Шольцу напомнили, что ЕС сам обрёк себя на энергетический кризис
Россия никогда не перекрывала поставки газа в Европу — они сократились из-за недружественных действий стран ЕС, а также санкционного давления. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 декабря заявил эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь...
9 декабря 2023
Эксперт Гривач назвал признак сдвига позиции ЕС по конфликту на Украине
Заявления правительства Чехии об импорте газа из России являются частью политической риторики, диктуемой Евросоюзом, и могут быть свидетельством постепенного изменения европейской позиции по Украине. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился заместитель генерального директора Фонда...
новость часа
26 ноября 2023
Путин поручил провести мониторинг эффективности программы соцгазификации
Президент РФ Владимир Путин до 15 января ждёт доклада по эффективности предоставления компенсаций льготникам по программе социальной газификации. Об этом говорится в перечне поручений по итогам пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя», опубликованном на сайте...
22 ноября 2023