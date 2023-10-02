Москва, 2 октября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 2 октября прокомментировал отказ Молдавии закупать газ у российской компании «Газпром».

Павел Львов/РИА Новости

«Спотовый рынок переменчив», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что контакты между Молдавией и «Газпромом» должны продолжаться, так как у Кишинёва есть долг перед российской компанией.

Журналисты также спросили Пескова о том, как будет осуществляться снабжение Приднестровья газом. На это представитель Кремля ответил, что вопрос следует адресовать компании.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил 2 октября, что республика отказалась закупать газ у «Газпрома». По его словам, Молдавия купила газ на европейском рынке и по более низкой цене.

В 2021 году Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставку российского газа при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаз» в 2022 году. Российский газ направлялся в Приднестровье, а в остальной Молдавии использовали газ из накопленных запасов. По данным «Газпрома», долг «Молдовагаза» в 2021 году составил $433 млн, а с учётом просрочки платежей общая сумма достигала $709 млн.

Президент Молдавии Майя Санду в сентябре 2023 года заявила, что у страны и вовсе нет многомиллионного долга перед российским «Газпромом».