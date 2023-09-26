Глава правительственного агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, а также и. о. помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Йюри Ким прибыли 25 сентября в Ереван. В аэропорту американский «десант» встречали красной дорожкой.

Иван Шилов ИА Регнум Никол Пашинян

Цель визита, как заявила пресс-служба посольства США, «подтвердить содействие США суверенитету, независимости, территориальной целостности, демократии Армении», а также предпринять некие меры, чтобы решить гуманитарные проблемы, «возникшие в результате последнего насилия в Нагорном Карабахе».

Приезд Пауэр, Ким и других вашингтонских представителей, а также другой «десант» — из сотрудников западных СМИ, — действительно пришёлся на резкое обострение гуманитарной ситуации в самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республике (НКР), которая после однодневной военной операции Азербайджана контролируется властями Баку уже не только де-юре, но и де-факто. 22 сентября вооружённые силы непризнанной НКР — Армия обороны Арцаха — начали сдавать оружие по итогам договорённости с азербайджанской стороной.

Кадр из видео Саманта Пауэр и Юри Ким прибыли в Ереван

Три дня спустя агентство Reuters сообщило, что около 120 тысяч этнических армян, т.е. фактически всё жители Нагорного Карабаха, заявили о готовности покинуть землю, где жили поколениями, из-за нежелания жить в составе Азербайджана и опасений преследования по этническому признаку. Отметим, что в середине 1990-х после победы армянской стороны в Первой карабахской войне регион покинуло азербайджанское население.

В ходе нынешней операции азербайджанской армии «были нападения на сёла, люди бросались из одного места в другое, из сёл бежали в город», сказал ИА Регнум директор Института Кавказа Александр Искандарян. По слухам, среди погибших в Карабахе в последние дни этнических армян более двухсот человек — гражданские лица, отмечает собеседник. Однако он признаёт, что «это очень трудно проверить, потому что с Карабахом нет связи». Судя по сообщениям из Еревана, из Нагорного Карабаха уже прибыли 19 тысяч вынужденных переселенцев.

Комментируя то, что сейчас происходит с армянами Арцаха (Нагорного Карабаха), советник президента НКР Давид Бабаян заметил: «Судьба наших людей войдёт в историю как позор для армянского народа и всего цивилизованного мира. Тем, кто ответственен за нашу судьбу, однажды придётся ответить перед Богом за свои грехи».

Но очевидно, что «цивилизованный мир» в лице Соединённых Штатов и ЕС, на сотрудничество с которыми делал ставку армянский премьер-министр Никол Пашинян, и не думали брать ответственность за судьбу Арцаха. Дело не в только в том, что присутствие другого американского «десанта» — военных США на учениях в Армении — никак не сказалось на карабахских «мероприятиях» азербайджанской армии.

Вашингтон и Брюссель, навязывая своё посредничество Армении и Азербайджану, лишь используют карабахскую проблематику с целью дестабилизации Южного Кавказа, указал глава МИД России Сергей Лавров, выступая 23 сентября на сессии Генассамблеи ООН.

Американская делегация по сути создаёт лишь видимость «активной помощи» Армении. В Кремле не видят конкретики в идее США создать международную миссию в Карабахе, ведь любая миссия «может существовать только с согласия азербайджанской стороны» (и, следовательно, американское предложение декларативно), отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По сути, вояж главы USAID и представителей Госдепа и их заявления в Ереване призваны продемонстрировать якобы «эффективность» американской заботы при «бездействии» России. Это, по сути, проявление того, от чего ранее предостерегал Вашингтон российский посол в США Анатолий Антонов — от «искусственного усиления антироссийских настроений в Армении».

Премьер Пашинян, последовательно сближаясь с Западом, утверждает: эффективность системы безопасности — которую предоставляла Россия и на которую до сих пор делала ставку Армения — не оправдала ожиданий Еревана, сказал ИА Регнум руководитель Армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. «Пашинян заявил, что предоставляемые Армении гарантии не были реализованы», — указывает эксперт. При этом Маркаров полагает, что сегодня Армения может получить исключительно «вербальные гарантии» от внешних игроков.

Судя по утверждению представителей действующих армянских элит, Россию и её миротворческий контингент, размещённый в регионе по результатам Второй карабахской войны, обвиняют в невыполнении обязательств, отмечает Искандарян.

Но, если судить по непрекращающимся выступлениям оппозиции в Ереване, в невыполнении обязательств перед армянами Арцаха общество (или по крайней мере значительная его часть) обвиняет именно Пашиняна.

Фактически ему ставят в вину самоустранение от помощи Нагорно-Карабахской Республике, которую тот же Пашинян во время приведшей его к власти цветной революции 2018 года призывал включить в состав Армении. Как ранее отмечало ИА Регнум, массовые протесты могли бы поставить страну на грань новой революции, если бы не определённая разобщенность оппозиционных лидеров и лояльность силовиков премьер-министру.

При этом надо учесть, что «армянское общество по понятным причинам находится в посттравматическом состоянии после Второй карабахской войны 2020 года, сейчас оно совершенно дезориентировано», — отметила в комментарии ИА Регнум политолог Каринэ Геворгян. — И массированная пропаганда Запада, естественно, тоже даёт свои результаты».

В такой ситуации представители Вашингтона и прибыли для того, чтобы дать «гарантии безопасности» — но гарантии Пашиняну и тому прозападному курсу, который он ведёт.

При этом даже в среде армянской диаспоры в США есть понимание того, «что только Россия является реальным гарантом безопасности Армении», отмечает Геворгян. «У многих может сложиться впечатление, что диаспора в Штатах поддерживает, соответственно, Белый дом. Но это не так. Армяне, которые живут в Америке, довольно трезво оценивают ситуацию и очень обеспокоены», — указывает собеседница.

Чего в реальности более всего опасаются жители Армении, так это нарастающей активности Турции, поддерживающей Азербайджан. Все ждут итогов встречи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева в Нахичевани. «Третья полевая армия Турецкой Республики и войска Азербайджана подведены к армянским границам с двух сторон», — указывает Геворгян.

Сдерживающим фактором, который может оградить Закавказье от нового, более масштабного конфликта (например, от непосредственного столкновения Азербайджана и Республики Армения), остаётся российское присутствие — как, собственно, в Армении, так и в Карабахе. В армянском Гюмри продолжает функционировать военная база России, напоминает Геворгян. И проблем с её дополнительным обеспечением в случае возникновения такой необходимости в силу реальной угрозы вооружённого столкновения быть не должно, уверена собеседница.

В Карабахе российские миротворцы действительно вовлечены в процесс урегулирования в регионе, поэтому, как заявил Песков, и вряд ли можно сравнивать уровень взаимодействия Москвы «с вовлеченностью американцев», отмечал Песков. В этом контексте важно упоминание беседы президента Владимира Путина с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, где речь, в числе прочего, шла о российской миротворческой миссии. Тегеран наряду с Москвой также выступает в роли реального гаранта безопасности Армении (а не устойчивости пашиняновского режима), отмечают эксперты.

Текущими событиями очень обеспокоены в соседнем Иране, где резкое усиление Азербайджана у границ Армении воспринимается как опасная геополитическая тенденция, отмечает Каринэ Геворгян. «Хотя в начале двадцатых чисел в Тегеране заявляли, что никакого движения иранских войск в направлении границы с Арменией нет, провели переговоры с Баку, иранские журналисты называют Азербайджан не иначе как «бакинский режим» и достаточно жёстко высказывается в адрес нынешнего азербайджанского руководства, — рассказывает политолог. — Так что Иран вполне может усиливать своё присутствие, опасаясь боевых действий в юго-восточной части Армении и риска, что турецкая и азербайджанская армии практически отрежут Ереван от Ирана».