Степанакерт, 25 сентября, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Около 120 тысяч этнических армян Нагорного Карабаха заявили о готовности покинуть территорию регионе и нежелании жить в составе Азербайджана из-за опасения преследования по этническому признаку. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Судьба наших людей войдёт в историю как позор для армянского народа и всего цивилизованного мира. Тем, кто ответственен за нашу судьбу, однажды придётся ответить перед Богом за свои грехи», — приводит агентство слова советника президента республики Арцах Давида Бабаяна.

Он отметил, что армяне покинут территорию Нагорного Карабаха при сопровождении российскими миротворцами. Ранее в воскресенье в информационном центре Нагорного Карабаха также подтвердили, что часть населения региона перевезут в Армению.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщили о передаче представителям армянского населения Нагорного Карабаха плана по их реинтеграции.

Минобороны Азербайджана объявило о проведении на территории Нагорного Карабаха «антитеррористических мероприятий» 19 сентября. Официальными целыми было объявлено обеспечение безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановление конституционного строя.

Напомним, в октябре 2022 года на саммите «Европейского политического сообщества» премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Карабах территорией Азербайджана. С учётом этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана.