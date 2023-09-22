Москва, 22 сентября, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Нагорного Карабаха начали сдавать вооружения после достигнутых при посредничестве российских миротворцев договорённостей, сообщили 22 сентября в Минобороны России.

«Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха начата сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев», — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 22 сентября карабахские военные сдали шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, а также около 5000 боеприпасов.

В Минобороны России также заявили, что миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Аскеранском районе после достигнутого соглашения о перемирии. Пострадавших нет.

Также в расположении российского миротворческого контингента остаются 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, которые пока не имеют возможности вернуться в домой.

Как сообщало ИА Регнум, армия Азербайджана 19 сентября начала боевые действия в Нагорном Карабахе. На следующий день, 20 сентября, стороны конфликта договорились о перемирии. Руководство Карабаха обязалось расформировать армию, вывести технику, военных, а также прекратить боевые действия.

На следующий день, 21 сентября, в Евлахе прошли переговоры Баку и Степанакерта. Стороны обсудили вопрос реинтеграции проживающих в Карабахе армян. Вечером того же дня в Нагорном Карабахе зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня в Карабахе.

Также стало известно, что 20 сентября автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу. Они погибли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным принёс извинения за гибель военных.

В октябре 2022 года на саммите «Европейского политического сообщества» Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Также 17 мая 2023 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике Пашинян также заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана в его границах, куда входит и Нагорный Карабах. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее в Карабахе внутренним делом Азербайджана.