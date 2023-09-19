Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян 19 сентября написал в социальной сети Х (бывший Twitter), что в ситуации «широкомасштабной агрессии» Азербайджана против Нагорного Карабаха урегулировать разгорающийся конфликт должны Соединённые Штаты. «Теперь очередь за США в плане того, какие меры будут применены, чтобы остановить агрессию и военное нападение», — цитировало ереванского дипломата агентство «Спутник Армения».

Иван Шилов ИА Регнум Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Тут не должно быть никакой очереди, должны быть усилия на правовой базе, которые дают возможность выйти на мирное урегулирование», — заметил, комментируя слова Марукяна, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, такие возможности даёт соглашение, в рамках которого Москва контактирует как с Баку, так и с Ереваном. Речь, судя по контексту, идёт о Трёхстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, которое тогда остановило горячую фазу конфликта.

Но очевидно, что даже тогда, когда дело явно шло к новому столкновению с Азербайджаном из-за непризнанного Нагорного Карабаха, премьер Никол Пашинян делал ставку не на Россию, а на США. В начале сентября Пашинян, напомним, назвал стратегической ошибкой стремление Еревана полагаться в области безопасности исключительно на Москву — и заявил, что Армения «уже вкусила горькие плоды» этой ошибки.

В эту логику Пашиняна укладывались и весенний «десант» из представителей Пентагона, и явное дистанцирование Армении от ОДКБ вплоть до отзыва постпреда при оборонной организации. И, наконец, совместные американо-армянские учения, которые — по иронии — проходят именно тогда, когда азербайджанская армия начала операцию в «Карабахском регионе», а протестующие в Ереване требуют отставки «предателя Пашиняна».

На этом фоне Пентагон лишь ограничился сообщением о том, что американским бойцам, участвующим в манёврах в Армении, ничего не угрожает (о чём РИА Новости сообщили в американском минобороны).

Когда Азербайджан начал «локальные антитеррористические мероприятия», Запад, на поддержку со стороны которого явно рассчитывало нынешнее ереванское руководство, предпочёл ограничиться сдержанными осуждениями и призывами к Баку воздержаться от насилия.

Показательным в этом смысле выглядит заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Брюссель осуждает эскалацию напряженности в Нагорном Карабахе и призывает Азербайджан прекратить военные действия, гласило заявление Борреля. Похожей «помощи и поддержки» Ереван дождался от главы делегации ЕС в Армении Василиса Марагоса. Последний сообщил, что «в интересах обеспечения мира для всех граждан Южного Кавказа Европейский Союз продолжает следить за ситуацией в регионе».

На этом, не впечатляющем, фоне несколько выделяется реакция Франции, чего, впрочем, следовало ожидать, учитывая наличие в этой стране почти полумиллионной армянской диаспоры.

Париж ближе к вечеру 19 сентября потребовал провести срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе (это, собственно, то, о чём сразу после начала операции просил МИД Армении). Франция «находится в прямом контакте со своими европейскими и американскими партнёрами, чтобы выработать жёсткий ответ на эту неприемлемую атаку в соответствии с рисками, которые она несёт для безопасности региона», говорится в коммюнике французского МИД. Президент Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция инициирует созыв СБ ООН, и, судя по сообщениям из правительства Армении, французский лидер находится «на созвоне» с Пашиняном.

Впрочем, вряд ли следует ожидать от Запада чего-то большего, чем не особо решительное осуждение действий Баку и, возможно, осуждение поддерживающей Азербайджан Турции. Такой реакции армянское руководство уже дождалось от отдельных американских конгрессменов — но, по крайней мере пока, не от первых лиц администрации Джо Байдена или Госдепа.

«Наглое нападение Азербайджана на Нагорный Карабах еще раз доказывает злонамеренное намерение Алиева уничтожить там армянское население», — приводит «Спутник Армения» слова главы комитета Сената США по международным отношениям, демократа Боба Менендеса. Он же призвал США и международное сообщество «действовать».

Сенатор Менендес, заметим, известен своими антитурецкими и проармянскими настроениями (в частности, в 2020 году он призывал администрацию Дональда Трампа «немедленно прекратить» военную помощь США Азербайджану и бросить средства на решение карабахской проблемы). Азербайджанские СМИ объясняли позицию главы сенатского комитета его личными связями — Менендес женат на этнической армянке. Как бы то ни было, на американо-азербайджанских контактах его заявления не сказались.

Ереванские дипломаты (включая упомянутого вышел посла по особым поручениям Марукяна) указывают на то, что несколько дней назад, выступая в комитете Менендеса, и. о. помощника госсекретаря Йури Ким заявила, что Вашингтон не потерпит никаких попыток этнической чистки армян в Нагорном Карабахе. Но азербайджанское минобороны, заметим, настаивает на том, что «локальные мероприятия» не подразумевают не только чисток, но и вовсе не затрагивают гражданское население Карабаха, которому предоставлены коридоры для выхода из зоны операции. Пока что высшие лица Вашингтона не опровергали эти заявления.

На фоне довольно условной поддержки Армении со стороны Запада Турция дала понять, что в любом случае не оставит своего союзника в Закавказье. Первым выступил турецкий МИД, заверив, что «Азербайджан вынужден принимать на своей суверенной территории меры, которые он считает необходимыми».

Анкара поддерживает операцию, которую ведёт Баку, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, сообщает RT. «Карабах — это территория Азербайджана. Это теперь признают все. И навязывание иного статуса для нее мы не приемлем», — цитировал ТАСС турецкого лидера. Эрдоган подчеркнул, что Турция идёт с Азербайджаном «вместе под лозунгом «одна нация, два государства», защищая свою территориальную целостность». Армения же, по словам президента Турции, «не смогла воспользоваться исторической возможностью» в Карабахе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона проводит контакты по ситуации в Карабахе. Она заявила, что Россия обеспокоена резкой эскалацией ситуации, а также призывает Ереван и Баку прекратить военные действия в регионе и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.

Однако Москва, по словам представителя российского внешнеполитического ведомства, не согласна с заявлениями Еревана о том, что его явные антироссийские шаги не отражаются на двусторонних отношениях. Хотя Россия тем не менее и подтверждает свою приверженность союзничеству с Арменией.