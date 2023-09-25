Вашингтон, 25 сентября, 2023, 21:00 — ИА Регнум. Власти США работают над созданием «международной миссии» для Нагорного Карабаха, заявили 25 сентября в американском Государственном департаменте.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы считаем необходимой международную миссию для обеспечения жителям Нагорного Карабаха и международного сообщества транспарентности, заверений и уверенности в том, что их (жителей Карабаха — Прим. ред.) права и безопасность будут защищены, в соответствии с публичными заявлениями, сделанными представителями Азербайджана», — заяви на брифинге Госдепа официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.

Власти Азербайджана объявили о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе 19 сентября. В Москве призвали остановить кровопролитие и вернуться к мирному процессу. 20 сентября стороны конфликта договорились о перемирии. Руководство Нагорного Карабаха обязалось расформировать армию, вывести из региона технику и военных и прекратить боевые действия. 25 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по итогам антитеррористических мероприятий Баку восстановил суверенитет над своей территорией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Пашинян сослался на Алма-Атинскую декларацию, согласно которой Карабах — территория, подконтрольная Баку. С учётом этого представители российских властей, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвали происходящее в регионе внутренним делом Азербайджана.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе в полной мере выполняют возложенные на них обязанности, а Россия будет стремиться способствовать мирному урегулированию ситуации, в том числе соблюдению прав живущих в Нагорном Карабахе этнических армян, отмечал также Песков. В Министерстве обороны РФ 25 сентября заявили, что нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе зафиксировано не было, а миротворцы помогают жителям региона покидать его, направляясь в Армению.

Ранее 25 сентября в ходе встречи с Пашиняном министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы выдавить Россию из Южного Кавказа и разрушить «российско-армянскую связку». Американцы всегда преследуют только свои интересы, им нет дела до Армении и армян, добавил Колокольцев.