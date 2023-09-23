Армения находится на грани революции. Этот вывод можно сделать, если посмотреть на массовые акции протеста, которые сейчас проходят в Ереване и других армянских городах. Тысячи людей вышли на улицы, требуя отставки нынешнего премьер-министра страны Никола Пашиняна за сдачу Карабаха и бросание на произвол судьбы ста тысяч армян — жителей региона.

Иван Шилов ИА Регнум

Десятки армянских политиков консолидируются, объединяются в Национальный комитет по координации протестов — создавая, казалось, тем самым структуру для долгосрочного противостояния. И, вопреки пропашиняновской пропаганде, там присутствуют отнюдь не только сторонники бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна (т. н. карабахский клан).

«Нет никакого карабахского клана. Это такой термин, придуманный СМИ и широко разошедшийся. Даже если изучать составы правительств Кочаряна или Саргсяна, там было мало представителей Карабаха. В оппозиции очень разные политические силы. Сторонники Кочаряна, Саргсяна, «Дашнакцутюн», а также новые партии, которых представляет, например, Аветик Чалабян», — объясняет ИА Регнум политический обозреватель ИАЦ VERELQ Айк Халатян.

И эта коалиция видится куда более внушительной, чем та, что существовала, например, в Киргизии или Молдавии, когда там улица сменяла власть.

Разделяй и управляй

Однако эксперты в целом скептично относятся к перспективе перерастания протестов в переворот. И причин тому несколько.

Во-первых, контроль. «Шансы у оппозиции есть. Мы видим сильнейшее недовольство населения в связи с последними событиями. Мы видим готовность оппозиции быть намного более радикальной в своей борьбе, чем это было ранее. Мы видим уже отсутствие широкой народной поддержки Пашиняна, свидетельством чего стали недавние выборы в Совет старейшин Еревана, когда партия власти, применив весь административный ресурс, не смогла получить большинство, — говорит Айк Халатян. — Но в этот раз гораздо сильнее контроль Пашиняна за силовым блоком. И многое будет зависеть от того, будут ли силовые структуры поддерживать его до конца».

А целый ряд силовиков, скорее всего, действовать будет именно так. Ведь они разделяют с премьер-министром коллективную ответственность за сдачу Нагорного Карабаха и оставление его жителей. И официальная позиция Пашиняна «нас пытались втянуть в войну для того, чтобы попытаться отнять суверенные земли самой Армении» вряд ли послужит тут оправданием.

«Сдача» Арцаха началась еще в 2020-м. После заявлений Пашиняна по этому вопросу также были массовые беспорядки, но они ни к чему не привели. Предполагаю, что это связано с тем, что Пашинян при поддержке админресурса и западных НПО слишком хорошо контролирует медиасферу, включая национальные ТГ-каналы, раскалывает оппозицию и перекладывает ответственность за сдачу НКР на Москву, хотя Россия сделала максимум для предотвращения гуманитарной катастрофы в Арцахе», — говорит ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Во-вторых, сам Пашинян проявляет абсолютное упорство: он заявил, что в отставку не уйдет. И поставил тем самым оппозицию перед непростым выбором.

«Отличие Армении от Киргизии в том, что в армянской политической борьбе кровопролитие для прихода к власти считается табуированным. И та сторона, которая рискнет пойти на него, рискнет столкнуться с очень серьезным общественным протестом. А Пашинян вряд ли уйдет в отставку даже в том случае, если на площадь выйдет сто тысяч человек. Он будет держаться до конца, и это поставит оппозицию перед сложным выбором, когда для его отстранения от власти нужно применять силу», — уверен Айк Халатян. И далеко не факт, что оппозиция в психологическом и организационном плане готова к этому применению силы.

В-третьих, а кто его готов сменить? «Никто не готов принимать в наследство то, что Пашинян натворил, разгребать это», — поясняет ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Фактически может повториться ситуация 2020 года, когда на фоне масштабных протестов против сдачи Карабаха (Армения тогда проиграла Вторую карабахскую — и прежде всего потому, что Пашинян отказался воевать) никто из больших политиков не захотел взять на себя ответственность за соблюдение условий подписанного перемирия. Включая сдачу Азербайджану территорий внутри и вокруг Карабаха.

В-четвертых, у протестов нет внешней поддержки. «В Кыргызстане почти все революции происходили при активной поддержке западных НПО, подкупе национальных медиа, действиях стратегических центров планирования из зарубежья и т.п. Армянская оппозиция же лишена денежной подпитки из зарубежных стран», — объясняет Никита Мендкович.

Запад полностью поддерживает действующего премьер-министра. Который, судя по его словам, разделяет цели и задачи американской политики на Кавказе и способствует вытеснению России из региона. Он не может их не разделять — причем не только потому, что Запад в свое время активно вложился в развитие его карьеры. «Рано или поздно Пашинян будет стоять перед вопросом: либо его подвесят за одни места, либо ему придется эмигрировать куда-нибудь в Англию. И это его заставляет прислушиваться к рекомендациям, которые дают англосаксонские партнеры», — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Москва наблюдает

Что же касается России, то Москва, вопреки пропаганде пропашиняновских СМИ, никак не участвует в разжигании протестных настроений. Демонстративно в них не вмешивается — в том числе и для того, чтобы не давать оснований называть протест «российским».

И тут мнения экспертов разделились. Одни считают, что Москве вмешиваться действительно не стоит. «Нам что — нужен человек, который придет и потребует от России силы для реванша? Чтобы мы туда тридцать дивизий перебросили? — задается вопросом Дмитрий Офицеров-Бельский. — У России отличные отношения с Азербайджаном, и она сейчас должна добиться хороших отношений между Арменией и Азербайджаном». То есть способствовать курсу на укрепление и стабилизацию отношений между Баку и Ереваном.

Другие же считают, что Россия крайне заинтересована в том, чтобы Пашинян ушел, а ему на смену пришел не какой-то конкретный представитель оппозиции, а практически любой из них.

«Нынешнюю оппозицию можно считать силой, которая, в отличие от действующей власти, намерена сохранять нормальные отношения с Россией, — говорит Айк Халатян. — Так что у России нет особого выбора — либо остается Пашинян и Россия уходит из региона, либо Пашиняна сменят другие силы, с которыми можно договориться».

Но, в любом случае, что может сделать Москва в ситуации, когда сами армяне институционально, политически и психологически не готовы свергать Пашиняна? Снова что-то делать для Армении за армян?

Не обязательно — ведь в ближайшей перспективе ситуация с протестами может измениться. «Возможно, баланс изменит появление в Ереване карабахских беженцев, но это — предположение», — поясняет Никита Мендкович.

Такие же предположения циркулируют и внутри администрации Никола Пашиняна, поэтому премьер не спешит способствовать переселению карабахцев в Армению. «Наш «план А» — не вывезти армян из Нагорного Карабаха, мы должны в своих действиях сделать всё, чтобы наши соотечественники имели возможность без страха жить в своих домах», — заявил он.

Заявил, прекрасно понимая, что в условиях воспитания целых поколений азербайджанцев в атмосфере дегуманизации армян и наличия прецедента награждений азербайджанских военных за отрубание голов спящим армянским военнослужащим мирно жить не получится. Понимая — и всё равно настаивая на том, чтобы карабахские беженцы в Армению не приезжали. Просто потому, что он готов пожертвовать жизнями и судьбами десятков тысяч армян ради сохранения собственной власти. Он этим занимался с 2018 года — почему же сейчас что-то должно измениться?