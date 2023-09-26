Москва, 26 сентября, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 сентября провёл телефонный разговор с иранским коллегой Ибрагимом Раиси, обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе и подключение Ирана к деятельности в рамках БРИКС, сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Демьянчук/POOL/РИА Новости Владимир Путин и президент Ирана Ибрагим Раиси

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

«Владимир Путин информировал о деятельности Российского миротворческого контингента, в том числе по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям, защите прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха. Президенты России и Ирана акцентировали важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами», — отметили в пресс-службе.

Путин и Раиси, обсуждая ситуацию в Нагорном Карабахе, также выразили заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция), сообщили в Кремле.

Раиси поблагодарил Владимира Путина за поддержку заявки Ирана на присоединение к БРИКС, лидеры обсудили дальнейшие шаги по обеспечению подключения Ирана к деятельности объединения, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, на саммите БРИКС в августе 2023 года было принято решение о том, что в скором времени в организацию войдут ещё шесть государств: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

БРИКС расширяется, а стало быть, растёт её вес в мировой экономике, за счёт различных торговых преференций новые члены организации смогут нарастить торговые обороты, а весь альянс — увеличить производственную мощность, отмечала в беседе с корреспондентом ИА Регнум Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Россия ради урегулирования карабахского вопроса продолжает контакты с Ереваном, Баку и этническими армянами Нагорного Карабаха, рассказал журналистам 26 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российские миротворцы будут и дальше помогать в урегулировании в соответствии с имеющимся мандатом, добавил Песков.

Власти Азербайджана объявили о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе 19 сентября. В Москве призвали остановить кровопролитие и вернуться к мирному процессу. 20 сентября стороны конфликта договорились о перемирии. Руководство Нагорного Карабаха обязалось расформировать армию, вывести из региона технику и военных и прекратить боевые действия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, сославшись на Алма-Атинскую декларацию, согласно которой Карабах — территория, подконтрольная Баку. С учётом этого представители российских властей, в том числе Песков, назвали происходящее в регионе внутренним делом Азербайджана.