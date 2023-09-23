Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на попытки США и ЕС навязать своё посредничество Армении и Азербайджану, чтобы дестабилизировать Южный Кавказ. Об этом он заявил 23 сентября во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM

Однако, как отметил глава МИД, российские миротворцы продолжат содействовать установлению мира в Нагорном Карабахе.

«Когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета, пришла пора для мирной жизни, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент будет всячески этому способствовать», — подчеркнул он.

Вместе с тем Лавров отметил, что российская сторона положительно оценивает начавшийся процесс нормализации отношений Сирии и Турции, которому способствует наряду с Ираном. Однако в то же время США продолжают попытки недопущения обретения палестинцами обещанного им государства. Нормализация на Ближнем Востоке невозможна без палестино-израильского мира на основе резолюций ООН и Арабской мирной инициативы. Лавров призвал объединить усилия ответственных стран для возобновления прямых двусторонних переговоров.

Перед этим в своей речи он назвал Запад «империей лжи», аргументируя это тем, что США и страны Европы часто берут на себя невыполняемые обязательства, потому что они привыкли смотреть на мир свысока. При этом он напомнил, что, как отметили многие на Генассамблее, сейчас планета переживает необратимые перемены и рождение нового мирового порядка.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН продлится с 19 по 25 сентября, у Лаврова запланировано около 20 двусторонних встреч, он уже переговорил с генсекретарём ООН Антониу Гутерришем. Отдельные встречи с делегациями Украины и США не предусмотрены. Борт главы внешнеполитического ведомства России преодолел расстояние от Москвы до США в облёт недружественных стран за 11 часов 40 минут.