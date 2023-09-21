Администрация Джо Байдена впервые провела саммит формата C5+1 (Казахстан и четыре республики Средней Азии плюс США) с участием глав государств. Пятерых президентов, включая лидера традиционно «замкнутого на себя» Туркменистана Сердара Бердымухамедова, принимал лично Байден. Ранее, кстати, ни один из американских президентов никогда не собирался за одним столом со всеми центральноазиатскими лидерами.

Иван Шилов ИА Регнум

Но очевидно, что первую скрипку на встрече играл глава Госдепа Энтони Блинкен. В феврале он, напомним, совершил большую инспекционную поездку по бывшим советским республикам региона, особо похвалив казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.

Формат C5+1 появился в 2015 году, при Бараке Обаме как площадка для регулярных контактов шефов Госдепартамента с главами центральноазиатских МИДов. Нынешний, первый президентский саммит прошёл фактически на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Официально говорится (судя по отчёту пресс-службы Белого дома), что Байден и его гости обсуждали развитие транспортных коридоров в регионе, продвижение «зеленой повестки», обеспечение прав человека и гендерного равенства, а также положение дел в Афганистане, где правит «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Очевидно, что цели Вашингтона не ограничиваются борьбой за права женщин Востока и экологию — постоянный секретариат C5+1, сформированный под эгидой Госдепа в прошлом году, курирует контакты Вашингтона с экс-советскими республиками по политической линии.

В сообщении пресс-службы администрации Байдена также заявлено, что речь шла о «необходимости уважения территориальной целостности всех стран». Можно предположить, что Белый дом настаивал на продолжении непризнания со стороны Казахстана и республик Средней Азии российского суверенитета над регионами Новороссии.

К слову, по мнению экспертов, само появление формата C5+1 было следствием воссоединения Крыма с Россией и других событий 2014 года — после очевидного ухудшения российско-американских отношений тогдашняя команда демократов в Белом доме стала проявлять более предметный интерес к Центральной Азии.

Региональные лидеры, в духе политики многовекторности, отвечали взаимностью — что и подтвердила нынешняя встреча «Байден плюс пять».

Нефть, золото и пограничные войны

Пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева упоминает некую договорённость о «расширении практического партнерства между странами региона и США».

«Соединённые Штаты предложили начать диалог в формате C5+1 по разработке и добыче огромных минеральных богатств Центральной Азии и обеспечения безопасности важнейших для региона ресурсов полезных ископаемых», — конкретизируют представители Белого дома. «Американских партнёров» интересуют в первую очередь «казахская нефть, туркменский газ, узбекское золото», перечисляется в публикации Forbes, посвящённой саммиту.

Преемник «патриарха евразийской интеграции» Нурсултана Назарбаева — Касым-Жомарт Токаев заявил: Астана рассчитывает на создание при участии и поддержке Соединённых Штатов во второй столице Казахстана — Алма-Ате регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии.

«Устойчивое развитие», судя по контексту, подразумевает вложения со стороны западных партнёров.

Президент Киргизии Садыр Жапаров — пришедший к власти сравнительно недавно, в 2020 году, по результатам очередной революции — выступил за более широкое присутствие американского бизнеса в стране и в регионе, в частности, пригласив американцев инвестировать в строительство гидроэлектростанций в Киргизии.

Добавим, что на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН прошли переговоры Жапарова и его таджикистанского коллеги, ветерана среднеазиатской политики Эмомали Рахмона.

Президенты государств, между которыми продолжается пограничный спор, периодически доходящий до мини-войн, встретились и на форуме C5+1 под эгидой Байдена и Блинкена. Как ранее отмечало агентство «Спутник Киргизия», апрельский визит в Бишкек помощника Блинкена по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу связан со стремлением Вашингтона выступить модератором в киргизско-таджикском конфликте.

Сейчас противостояние пребывает в «холодной» фазе, но Москва 20 сентября призвала Бишкек и Душанбе воздержаться от резких заявлений и необдуманных шагов, так как боевые действия на постсоветском пространстве выгодны в первую очередь коллективному Западу.

«Пояс», деньги, три «кнута»

Собственно, цели и задачи Вашингтона открыто указываются в публикации обозревателя Forbes Мелика Кайлана по случаю встречи Байдена, Блинкена и среднеазиатов.

«Окруженный главными соперниками Запада, в том числе Россией, Китаем, Ираном… находящийся под гегемонистским влиянием Москвы в течение двух столетий и теперь опасающийся экономического доминирования Китая, регион активно ищет друзей извне», — заметил Кайлан.

Американский аналитик упомянул китайские проекты «Нового шелкового пути», в которых Центральная Азия играет ключевую роль. Регион может стать «новым флангом» для Вашингтона — здесь США могут «беспокоить Россию и Китай на их заднем дворе», считает обозреватель Forbes.

«Мы видим продолжение старой игры, попытку за счет имитации активности вклиниться в геополитическую борьбу за влияние в центральноазиатском регионе», — сказал ИА Регнум научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

Говорить об уходе стран региона «под крыло Вашингтона» преждевременно, сходятся во мнении эксперты. «Посмотрите на объемы торговли, которые есть между странами региона и Москвой, инвестиции, сотрудничество», — заметил в комментарии ИА Регнум программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

Действительно, по итогам прошлого года торговый оборот России и стран Центральной Азии увеличился по сравнению с 2021-м на 15% и составил более 42 млрд долларов, сообщал весной глава Минпромторга Денис Мантуров.

Добавим сюда общеизвестный факт — не убавляющийся поток иностранных рабочих (среди 5 млн въехавших в страну в январе–мае очевидно преобладают трудовые мигранты из Средней Азии), который остаётся важным фактором благосостояния Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Китай, с со своей стороны, продолжает вкладывать в свои — но выгодные среднеазиатам — глобальные проекты «Одного пояса и одного пути»: как отмечал Time, за прошлый год КНР вложила около 1 трлн долларов в строительство дорог, торговых хабов и другой логистической инфраструктуры на путях через Центральную Азию.

Для сравнения, по данным ИМЭМО РАН, средний годовой товарооборот США и стран региона составляет чуть больше 2 млрд долларов (причем львиная доля, 78% оборота, приходится на одну страну, Казахстан).

Таким образом, констатируют эксперты, пять стран слишком тесно «завязаны» на Москву и Пекин, чтобы полностью уйти от них — хоть это и не будет мешать региональным лидерам рассчитывать на помощь из-за океана.

Центральноазиатские лидеры могут включиться в упомянутую стратегию «беспокойства на заднем дворе», рассчитывая на помощь Вашингтона в решении проблем региона, полагают эксперты.

«Это и проблемы в энергетике, это проблемы в водопользовании, стареющей и ветшающей инфраструктуры — энергетической, транспортной и любой иной — и множество иных вопросов, начиная от экологии и заканчивая вопросами, связанными с безопасностью», — перечислил в комментарии ИА Регнум руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Недостаточная включённость России в решение этих гуманитарных вопросов, может привести к тому, что помощь предложат другие внешние игроки, отмечают эксперты.

Adam Schultz/White House/Global Look Press

Пока же складывается впечатление, что центральноазиатские лидеры не получили «пряников», ожидавшихся ими от прилёта в Нью-Йорк.

«Видели фотографию по завершении саммита? — заметил Грозин. — Улыбается только Байден (может быть, он всегда улыбается?), остальные серьёзные или даже хмурые, как Сердар Бердымухамедов».

У Вашингтона для стран Центральной Азии, впрочем, не так много «пряников», но есть «кнуты», отмечают специалисты.

«Не имея позитивной повестки привлечения стран лидеров Центральной Азии на «правильную сторону истории», американцам, с одной стороны, остается грозить точечными санкциями», — отмечает Грозин.

Однако пока точечные санкции не представляют угрозы для экономик региона, говорит эксперт, а от фронтального применения ограничений США постараются воздержаться: страны просто окончательно перейдут в сферу влияния России, полагает собеседник ИА Регнум.

Также, отмечает Андрей Грозин, есть и «угроза цветных революций, всего комплекса возможности смены власти, давления на те политические режимы и политические системы, которые существуют в Центральной Азии».

Однако реальные возможности США в регионе для претворения в жизнь этих угроз сейчас ограничены, говорит он. Власти стран Средней Азии провели «работу над ошибками», и административные системы государств сегодня значительно устойчивее, чем это было в прошлые годы.

Тимофей Бордачев упомянул и третий «кнут» — «основная заинтересованность стран Центральной Азии — получить от США подтверждение того, что США не будут их дестабилизировать». Причем, полагает эксперт, речь идет не столько о цветных революциях, сколько об исламском религиозном экстремизме, «который является инструментом внешней политики США».

Ранее ИА Регнум писало об угрозе переноса очага терроризма в Среднюю Азию, опасность такого развития событий, несомненно, актуальна и сегодня, отмечают специалисты.