Судя по всему, предупреждения об угрозе перенести очаг терроризма в Среднюю Азию и на Кавказ, которые звучали в марте-апреле со стороны президента Ирана Хасана Рухани и руководителей силовых структур России, становятся печальной реальностью. Мы весной извещали наших читателей об этом, но всё-таки напомним. Как сообщало 12 марта 2019 г. иранское агентство Fars News, президент Ирана, выступая перед иракскими государственными деятелями, лидерами племён и религиозными лидерами в Багдаде, предупредил:

Иван Шилов ИА REGNUM Терроризм

«Проблема терроризма, конечно, ещё не прекратилась, и вполне возможно, что террористы создадут проблемы для жителей региона в разных формах, потому что американцы вынашивают новый заговор против региона и перемещают террористов в Афганистан, Центральную Азию и на Кавказ ».

Причём это было второе напоминание из Тегерана в марте 2019-го о том, что против народов и стран региона готовятся новые провокации с использованием террористических «прокси-армий» США. В начале того месяца заместитель командующего ВВС иранской армии бригадный генерал Али Шадмани предупредил Китай, Россию и другие региональные государства о попытках США переместить террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) в Афганистан. «Враг сегодня пытается продолжить тот же заговор ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который был осуществлён в Ираке и Сирии, в Афганистане, и это нанесёт ущерб Китаю, России и всем государствам региона», — сказал генерал Шадмани.

Боевики.Сирия

Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов, как сообщало РИА Новости, ещё в конце января 2019 г. рассказал о переброске из Пакистана в Таджикистан боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая может повлечь большой наплыв мигрантов из Средней Азии. Слова чиновника прозвучали на итоговой коллегии МВД по Татарстану. По данным Зубова, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебрасывает боевиков «в массовом порядке неизвестными вертолётами», планируя «масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев» в сторону России. После этого Зубов призвал полицейских усиленно проверять приезжих из Таджикистана и Узбекистана: те, по его словам, хоть и стали вести себя «более законопослушно», но «та идеология, которую они сюда завозят, те их устремления, они изначально требуют нашего повышенного внимания». Что именно он имел в виду, замглавы МВД РФ тогда не уточнил. По словам замминистра, сейчас в регионе «готовится новый очаг напряжения». А 16 марта из России прозвучало подтверждение опасений Ирана. Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, председатель общественной организации «Талышская диаспора России» Исмаил Шабанов заявил ИА «Реалист», что Россия и Иран должны быть готовы к негативному развитию событий в Закавказье. Он призвал очень серьёзно относиться к заявлению президента Ирана Рухани: «К подобным высказываниям главы иранского правительства следует относиться очень серьёзно. То, что террористы перебрасываются в Афганистан, нам давно известно. Что касается скопления сил террористов на Кавказе, то это серьёзный сигнал». В дальнейшем весной этого года опасения иранского президента Рухани и председателя общественной организации «Талышская диаспора России» Шабанова были подтверждены по линии МВД России.

Теперь, на наш взгляд, понятно, почему пришедшие из Средней Азии в ноябре 2019-го информационные сообщения вселили тревогу и освежили в памяти выше перечисленные весенние предупреждения об угрозе распространения террористической активности с Ближнего Востока на постсоветское пространство. В ночь на 6 ноября, как сообщают пресс-служба управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана и пресс-служба Пограничного ведомства Службы госбезопасности Узбекистана, имели место бои с некой группой террористов именно из организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Таджикистан это утверждает совершенно однозначно. Узбекистан 6 ноября воздерживался от уточнений, но признавал, что было боевое столкновение. Официальный Душанбе обнародовал информацию о том, что вооружённая группа из 20 человек совершила нападение на погранзаставу, расположенную на таджикско-узбекской границе, в районе Рудаки, приблизительно в 50 км к западу от Душанбе. В результате проведённой операции силовых структур 15 вооружённых преступников были ликвидированы, пятеро задержаны. Во время операции один солдат пограничных войск и один сотрудник МВД Таджикистана погибли. Ташкент сообщил лишь, что «ситуация изучается», представитель погранвойск Службы госбезопасности Узбекистана сообщил агентству РИА Новости, что узбекская сторона находится в контакте с таджикскими коллегами.

ГКНБ Таджикистана также сообщил, что банда боевиков в масках напала на подразделение №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад». Утверждается, что террористы проникли 3 ноября в Кубодиёнский район Таджикистана, со стороны уезда Калайи-Зол, провинции Кундуз, на северо-востоке Афганистана. Террористы на допросе признались, что пограничная застава «Ишкобод» была «наиболее удобным местом» для них. Задержанные радикалы-исламисты также признались, что планировали теракты в Таджикистане. Интересное «совпадение» — в этой республике 6 ноября отмечался День Конституции, который является выходным. А вот 7 ноября «Спутник Таджикистан» сообщило со ссылкой на пресс-секретаря министерства внутренних дел страны Умарджона Эмомали, что все нападавшие на погранпост «Ишкобод» — граждане… Таджикистана, и среди убитых и задержанных боевиков, атаковавших пост, были и женщины. Имена всех нападавших в МВД Таджикистана пообещали обнародовать в ближайшее время. «В настоящее время Генеральная прокуратура проводит расследование по данному делу. Личности всех членов группы будут полностью подтверждены до конца этого дня», цитирует издание слова представителя МВД республики.

Ночной бой

Специалист по Афганистану и Средней Азии, эксперт Александр Князев, комментируя сообщения об инциденте, выразил сомнение, что террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) шли именно из Афганистана, отметив, что на названных участках таджикско-афганской границы не так уж удобно идти — бандитам пришлось долго идти, с риском для жизни: «Нужно быть начисто лишённым элементарного логического мышления, чтобы передвигаться так, как это делали неизвестные «люди в черных масках». Добираться из афганского Калайи-Зола слишком сложно, минуя два района, около 300 км по таджикской территории и мимо десятка других застав. Не вдаваясь в другие, в большей степени технические, детали, я думаю, что все это — спектакль, провокация». Князев предположил, что властям Таджикистана по каким-то причинам «нужно держать население в страхе» перед террористической угрозой.

Скепсис, надо признать, присутствует и во мнениях других специалистов. Так, эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко в интервью Sputnik заявил, что атака боевиков на погранзаставу «Ишкобод» близ Душанбе не очень похожа на действия группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Уж больно бестолковая операция. Это не игиловский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) формат: они любят меньше затрат, больше эффекта. С точки зрения имиджевого поведения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) они бы сделали совсем другие вещи». Ситуацию, в которой боевики из Афганистана так далеко могли прорваться в ходе террористической операции в Центральной Азии, Серенко назвал сенсационной. Ещё один, неназванный российский эксперт по Туркестану на условиях анонимности объяснил ИА REGNUM несколько нестыковок в официальной версии ликвидации боевиков на таджикско-узбекской границе.

«Возможно, боевики рассчитывали перейти границу бесшумно. Этим объясняются и подложные номера на машинах и то, что пограничники вели огонь на поражение ещё до того, как машины вплотную приблизились к погранзаставе. Естественно, машины ехали в одном ряду», — сказал он.

Эксперт предполагает, что боевики перешли границу Афганистана и оказались на территории Таджикистана ещё 3 ноября. И это совпадает с официальной версией Душанбе. «О передвижениях террористов было известно силовым структурам Таджикистана, и когда группа террористов приближалась к погранзаставе, сотрудникам об этом сообщили заранее», — сказал собеседник. Что касается численности ликвидированной группы и её состава, то эксперт выдвигает свою версию. «Часть нападавших — боевики, пришедшие из Афганистана, часть людей входила в состав «спящих террористических ячеек» в Таджикистане, и несколько человек были проводниками».

По его словам, этим можно объяснить наличие трупов,

«которые на фотографиях лежат со связанными руками. Они могли быть заложниками или проводниками. Если это проводники, то их могли связать в момент, когда боевики поняли, что их попытка перейти границу провалилась. Это только версия». «Я обратил внимание на некоторые странности и изучил фотографии. И у меня тоже есть несколько вопросов по ситуации», — подчеркнул российский эксперт. «Лично мне не до конца понятен момент с захватом оружия. По данным государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, нападавшие успели захватить оружие. Как у них могло оказаться пять автоматов и где они их взяли? Либо боевики взяли оружие в оружейной комнате, но тогда как пограничникам удалось избежать ещё больших жертв со своей стороны? — спрашивает собеседник редакции ИА REGNUM. — Это вопросы, на которые ещё предстоит ответить».

МВД Республики Таджикистан Нападение на погранзаставу на таджикско-узбекской границе

Эксперт Маргарита Князева обратила внимание на ещё одно любопытное совпадение. Оказывается, на 7 ноября в Ташкенте была запланирована встреча руководителей ведомств и специальных служб стран СНГ, на которой будут обсуждаться насущные вопросы безопасности всего Туркестанского региона: борьба с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, а также влияние процессов на севере Афганистана на ситуацию в Туркестане. М. Князева справедливо напомнила, что 19 мая 2019 г. в том же Таджикистане были кровавые события с многочисленными жертвами несколько иного плана (подавление бунта заключённых в колонии №3/2 города Вахдат), а уже 21 мая президент республики Эмомали Рахмон встречал в Душанбе руководителей органов безопасности и специальных служб государств — членов СНГ.

Одним из немногих, кто комментировал вооружённый инцидент в Таджикистане с позиций осмысливания именно террористической угрозы, был член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов, который 6 ноября в эфире того же Sputnik заявил, что акция террористов, напавших на погранзаставу «Ишкобод» на границе Таджикистана и Узбекистана, может быть «пробой сил и частью большого плана». Среди возможных целей террористов он назвал следующие:

1) ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотело «дестабилизации обстановки и поддержания напряжённости в Таджикистане»;

2) «…разведка боем, боевики посмотрели реакцию, отработали возможные направления движения. И, мне кажется, это была подготовка чего-то большего, чем сам этот инцидент»;

3) «…работа на «имидж» — чтобы порадовать её спонсоров, привлечь дополнительные средства и вербовать новых сторонников».

Мы же считаем, что Князев и другие скептики правы частично — террористы могли «выйти» не из Афганистана вообще. И у террористов могли быть единомышленники и помощники внутри погранвойск Таджикстана, а то и — «ожидающие» в соответствующих органах Узбекистана. Несколько лет назад боевики террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спокойно «прорвались» якобы из Афганистан, в Баткенский район Киргизии и угрожали ворваться в Ферганскую долину Узбекистана. Разбить бандитов ИДУ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось только тогда, когда войска Казахстана и, по некоторым непроверенным данным, спецназ России были переброшены в Баткенский район. Долгие годы шло расследование обстоятельств тогдашнего (в 1999—2000 годах), по сути, двукратного нападения боевиков ИДУ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Разве боевики ИДУ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не пытались проникнуть на территорию Узбекистана из Таджикистана через территорию Киргизии, а в Таджикистане они «объявились», в свою очередь, именно из Афганистана, где террористы ИДУ воевали в рядах движения «Талибан"(организация, деятельность которой запрещена в РФ)?! Надеемся, что специалисты прекрасно помнят обо всём этом… Что касается участия России в подавлении тех банд ИДУ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то мы исходим из того, что 1 сентября 1999 г. прошла встреча премьер-министра России Владимира Путина с вице-премьером Киргизии Борисом Силаевым, во время которой было дано официальное согласие Москвы на оказание Киргизской Республике военно-технической помощи в ликвидации бандформирований.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

В итоге споров и попыток осознать «баткенские события» ряд экспертов пришёл к выводу, что основная масса боевиков ИДУ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) …просто присоединилась к немногочисленной группе исламистов, действительно перешедших границу из Афганистана под покровом ночи. Исследований было немало, они в свободном доступе, в интернете, желающие могут ознакомиться или перечитать. Но версию о том, что боевики ИДУ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сотнями «шли» из Афганистана, а единицами, поддерживали лишь немногие эксперты. Но тоже ведь — было много «нестыковок» с официозом Киргизии, например. Обратим внимание на одно из мнений — 9 августа 2013 г., Чоро Мураталиев, специалист по вопросам безопасности:

«На собрании с главами государств соседних стран президент Таджикистана отказался признавать, что эта вооружённая группировка прошла через них. Основной задачей группировки было проникновение в Узбекистан по маршруту Афганистан — Таджикистан — Кыргызстан — Узбекистан».

То, что сейчас сообщили из Душанбе и Ташкента, крайне напоминает боевые столкновения в Баткенском районе Киргизии. Не исключено, что одного-двух боевиков, пусть и из Афганистана, дожидались остальные террористы внутри Таджикистана, чем и объясняется тот факт, что до подразделения №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» преступников никто на других заставах не видел. Разве проблема «перебросить» да даже группу из 3−4 человек из Афганистана в Таджикистан? Уверены, что ни один специалист по Афганистану и Средней Азии не станет отрицать, что это — ерунда для опытных людей, имеющих повседневную практику переходов границ «туда-сюда», а кто сомневается — дадим совет обратиться за консультациями к спецслужбам и КСИР Ирана, которые практически ежемесячно заняты пресечением незаконных переходов ирано-афганской границы, да ещё с наркотой. Бои на ирано-афганской границе между иранскими погрансилами и отрядами спецопераций с наркоторговцами Афганистана — это не из ряда вон выходящее, это повседневный «быт», чуть ли не «традиция» госграниц в этом регионе. Можем напомнить — ещё в годы президентства Махмуда Ахмадинежада официальный Тегеран многократно обвинял США и контингент НАТО в Афганистане именно в том, что присутствие Запада в этой стране резко увеличило производство опия-сырца, и, соответственно, возросло число боестолкновений на ирано-афганской границе…

На наш взгляд, факт состоит в другом — базирующиеся в Афганистане командиры отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже начали «прощупывать» республики Средней Азии. Им не нужно большими отрядами идти — заслали одного-двух, ладно — пусть трёх-четырёх, а «на местах» ждут подготовленные боевики, которые, не исключено, «натренировались» уже во время войн в Ираке и Сирии. В этом плане, как видим, более правдоподобна версия как раз неназванного эксперта — собеседника ИА REGNUM, цитата: «Часть нападавших — боевики, пришедшие из Афганистана, часть людей входила в состав «спящих террористических ячеек» в Таджикистане, и несколько человек были проводниками». Чем это не «баткенские события»? Совпадения налицо, просто эти кровавые события следовало бы использовать как дополнительную причину для выявления пособников всяких ИДУ-ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в силовых структурах Таджикистана и Узбекистана. И, в конце концов, об участии в сирийской войне некой «Исламской партии Туркестана» («Хизб аль-Ислами ат-Туркистани») (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на стороне банд ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) известно практически всему миру, даже расположенному далеко от Ближнего Востока Китаю. Фактические поражения исламистов в Ираке и Сирии просто вынуждает уроженцев республик Средней Азии бежать с Ближнего Востока на родину. Так что возрастание террористической угрозы в этом регионе — это не очередная «страшилка» президента Таджикистана Рахмона, как считают скептически настроенные эксперты…

Такая же угроза поджидает Кавказ — уверены, что в Грузии и Азербайджане тоже есть такие «спящие мины» — террористы. Давно известно, что граждане Грузии и Азербайджана воевали на стороне ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии начиная с 2012−13-х годов. Самый известный грузинский террорист-исламист — это кистинец Абу-Умар аш-Шишани, а на самом деле — Батирашвили Тархан Тимурович, гражданин Грузии, уроженец Панкисского ущелья, того самого. Один из лидеров и «военный министр» террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), причём считается, что его отцом был христианин (пшав), так что все террористы из рода Батирашвили — кистинцы только по матери. А эфенди Абу-Умар — так это вообще бывший военнослужащий грузинской армии. Успел повоевать в Ираке и Сирии, куда попал, разумеется, из Турции. Тархан Батирашвили несёт ответственность за массовые убийства в провинции Дейр-эз-Зор (Сирия) среди суннитского бедуинского племени Шуайтат, отказавшегося присягать лидеру ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу-Бакру аль-Багдади (Шимону Элиоту) и оказавшего вооружённое сопротивление террористам. По сообщению агентства Bloomberg от 9 октября 2014 г., Батирашвили заявлял о намерении организовать вторжение в Россию.

Ansar al Jihad Батирашвили в Сирии

Его, как и Абу-Бакра аль-Багдади, на протяжении всех лет войны в Сирии трижды-четырежды объявляли «убитым», но он всегда оказывался жив. Только 13 июля 2016 г. подконтрольное группировке ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) информационное агентство Amaq сообщило, что Батирашвили якобы погиб в боях в окрестностях иракского города Шергат к югу от Мосула. Согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона, в военном ведомстве США предполагали, что аш-Шишани был убит 10 июля в результате авиаудара в окрестностях Мосула, где он должен был встретиться с ещё 16 главарями ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По мнению иракского военного эксперта Хишама аль-Хашими, Батирашвили был ранен в результате мартовского авиаудара и проходил лечение в госпитале в Шергате. Гибель Батирашвили подтвердил заместитель главы администрации Ахметского района Грузии, заявив, что «семья уже принимает соболезнования». А теперь — внимание! В сентябре 2016 г. стало известно, что после смерти Батирашвили должность главного военного руководителя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перешла… к бывшему руководителю таджикского (!) ОМОНа Гулмуроду Халимову (ат-Таджики). Вот и «сошлись» дорожки грузинских и таджикских пособников группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Положа руку на сердце, признаемся — как мало кто верил в своё время в «ликвидацию» Усамы бен Ладена, так же мало кто до конца верит в «ликвидацию» и самого Абу-Бакра аль-Багдади, и тем паче Батирашвили — Абу-Умара аш-Шишани. Когда «ликвидаторством» занимаются американцы, то… возможны и «реинкарнации» якобы убитых террористов. Но в других регионах планеты.

Что же касается Азербайджана, то не будем голословны. Вот широко известная и распространявшаяся в 2018 году информация, причём сообщавшаяся азербайджанскими СМИ: с 3 по 15 июля 2018 г. прошла череда терактов и беспорядков в Гяндже, потом это нечто (!) распространяется вплоть до Апшеронского полуострова, массовые аресты по всей республике и т. д. В совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана от 6 июля 2018 г. было указано, что некто Юнис Сафаров, совершивший покушение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, прошёл боевую подготовку в рядах вооружённых формирований в Сирии: «…Это преступление, совершённое Юнисом Сафаровым, является целенаправленным и запланированным террористическим актом. Сафаров в 2016 году в течение восьми месяцев проживал в городе Гум (Иран) [то есть Ком, или Кум — известнейший центр паломничества и религиозного обучения шиитов — прим.], а также «вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошёл боевую подготовку в рядах вооружённых формирований на территории Сирии». Вернувшийся в Гянджу Сафаров в июне 2017 г. совершил нападение на сотрудника полиции, дежурившего в местном филиале Kapital Bank, и завладел его служебным пистолетом Макарова. В январе 2018 г. Сафаров уже пытался совершить покушение на мэра Гянджи, но ранил сотрудника полиции и скрылся с места преступления. «Основной целью теракта Сафарова является установление в Азербайджане исламского государства, управляемого законами шариата. Для этого он должен был убить нескольких государственных чиновников с целью создания в республике ажиотажа, хаоса и страха, с конечной целью насильственного захвата власти», — говорится в сообщении. Сафаров якобы также подготовил видеообращение от имени движения «Мусульманское единство» и распространил его среди своих единомышленников за рубежом, которое должно было распространиться на территории Азербайджана в случае, если бы теракт в Гяндже удался. А 10 июля 2018 г. азербайджанские органы власти и СМИ сообщали, что «группой религиозных радикалов из 150−200 человек» организован «несанкционированный митинг», который полиция пресекла. Митингующие выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Велиева и в ответ на действия полиции совершили вооружённые нападения на полицейских, убив двух офицеров полиции.

В заявлении силовых структур Баку, конечно, очевидно желание «приклеить» исламистского радикала Ю. Сафарова к Ирану, но — не тут-то было. Ни в одном серьёзном исследовании по сирийской войне нет ни одного упоминания об участии в этой войне граждан Азербайджана под флагом хотя бы самой незначительной шиитской группировки ополченцев. А вот свидетельств об участии граждан Азербайджана в войне в рядах ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических организаций, аффилированных с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — хоть отбавляй. Таким образом, в широком обороте явно отсутствуют сведения о том, сколько же «спящих ячеек» террористов, вышедших из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или близких к этой (да и другим…) террористической группировке, сейчас, по состоянию на сегодняшние дни, «спит» в Панкисском ущелье Грузии или где-нибудь в Азербайджане.

Sntat.ru Террорист

Напомним и о легенде совместных российско-армянских военных учений на уровне пограничных сил двух стран в июле 2017 г. Пограничные войска России и Армении отработали сценарий прорыва нарушителей из Ирана (!) в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику, заявили в пресс-службе Пограничного управления РФ, сообщал «Sputnik Армения». По данным пресс-службы, к тренировке были привлечены подразделения Мегринского пограничного отряда ПУ ФСБ России и второго пограничного отряда Погранвойск СНБ Армении. В ходе тренировки отработаны порядок взаимного оповещения взаимодействующих подразделений и действия российских и армянских пограничников при поиске нарушителей госграницы, пытающихся прорваться вглубь территории Нагорного Карабаха. «В соответствии с замыслом, два условных нарушителя армяно-иранской госграницы преодолели линейную часть сигнализационного комплекса и пересекли административную границу Армении и НКР, попытавшись скрыться в горной местности. По результатам поиска один из учебных нарушителей был задержан погранотрядом при попытке скрыться, а второй обнаружен при помощи квадрокоптера с установленной на него видеокамерой. После задержания учебных нарушителей был осуществлен их обыск и конвоирование», — говорилось в сообщении. Вот и источник для тех, кто «не верит». Легенда учений мало правдоподобна, если учитывать, что российские и армянские пограничники тренировались именно в Мегринском районе — между Ираном и Арменией (стало быть, и Мегринским районом) безвизовый режим, нет нужды никому из Ирана «прорываться» через армяно-иранскую границу и «рваться» в НКР. Могут спокойно пройти через границу совершенно законно и потом практически без серьёзных осложнений оказаться в НКР. А вот если учитывать, что Мегринский район приграничен не только с Ираном, но и с Нахичеванью, то тут уж «могут быть варианты». Потому что понятно — именно со стороны Нахичевани (а через оную — и из Турции) могут быть гипотетические нарушители госграниц Армении. Из этого следует — погранслужбы России и Армении предполагали прорывы террористов на Кавказ ещё даже летом 2017-го.

В заключение укажем, что спецслужбы СНГ отмечают рост активности в Афганистане подразделений группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планирующих экспансию в страны СНГ, заявил 7 ноября директор ФСБ России Александр Бортников, передало РИА Новости. «Мы фиксируем нарастающую активность подразделений ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, объединённых в так называемый «Вилаят Хорасан». В тесной связи с ним действуют «Джамаат Ансаруллах» и «Исламское движение Восточного Туркестана». Их цель — создание плацдарма для экспансии на пространство СНГ», — сказал Бортников на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Таджикистане. По его данным, предполагается, что эта экспансия будет осуществляться боевиками из числа граждан центральноазиатских республик. В целом, по словам Бортникова, террористы осознают, что разгромлены на территории Сирии и Ирака, поэтому уводят оставшиеся силы за пределы Ближнего Востока. Они создают новые зоны нестабильности в Азии и Африке и формируют сети спящих ячеек в Европе. Заявление официальное, и не считаться с ним — это по меньшей мере нонсенс, так как против тех же «Хизб аль-Ислами ат-Туркистани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламского движения Восточного Туркестана» на протяжении всех лет антитеррористической войны на Ближнем Востоке работали и работают спецслужбы Китая, которые, кстати, относительно недавно даже проводили совместные китайско-таджикские учения погранслужб на территории Таджикистана. Так что — скепсис скепсисом, но угрозы распространения терроризма вполне осязаемы, хоть участие китайцев в этой войне скептикам стоит принимать во внимание со всей серьёзностью.