Москва, 20 сентября, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Российские власти призывают Киргизию и Таджикистан воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, которые способны помешать решению приграничного вопроса этих республик, говорится в сообщении для СМИ на сайте МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Призываем друзей и союзников воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, способных свести на нет достигнутые в последнее время позитивные результаты в переговорном процессе по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы», — сказано в тексте.

В министерстве подчеркнули, что боевые действия на постсоветском пространстве выгодны прежде всего «коллективному Западу», который через конфликты преследует свои цели в регионе. Кроме того, в МИД отметили, что намерения западных стран никак не связаны с подлинными интересами стран Средней Азии.

В ведомстве также призвали Киргизию и Таджикистан решать разногласия через диалог с помощью действующей двусторонней межправительственной комиссии.

Граница Киргизии и Таджикистана время от времени становится зоной конфликтов между двумя этими республиками. Противоречия вспыхивают из-за участков, где нет возможности определить границу между государствами.

В середине сентября 2022 года на киргизско-таджикской границе произошло очередное обострение. Властям Киргизии и Таджикистана удалось договориться о режиме прекращения огня. Страны создали двухстороннюю комиссию по контролю за соблюдением этого соглашения.

16 сентября 2023 года вице-премьер — председатель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что Бишкек может предъявить Таджикистану территориальные претензии на основании недавно обнаруженных юридических и исторических документов. Он предупредил, что киргизские власти пойдут на такой шаг, если Душанбе не откажется от своих территориальных претензий.