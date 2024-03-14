Материалы с тегом «Джо Байден»
В Пентагоне рассказали об «уникальном» новом пакете помощи Украине
Выделенный последний пакет помощи США украинской армии на 300 млн долларов носил «уникальный» характер, он связан с необходимостью экстренной поддержки Киева. Об этом 14 марта заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. По словам чиновника минобороны США, украинским...
14 марта 2024
В Британии сообщили о тайной операции ЦРУ против КНР по приказу Трампа
Администрация бывшего президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в 2019 году поручила ЦРУ начать в китайских социальных сетях кампанию по настраиванию общественного мнения против руководства КНР. Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на трёх бывших чиновников и...
14 марта 2024
Выступление Байдена завершилось очередным конфузом
Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден вновь перепутал, сколько времени он исполняет обязанности главы государства. Он не смог подсчитать этого во время своего выступления в городе Милуоки. «Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял...
14 марта 2024
В Кремле заявили, что Белый дом исказил слова Путина о ядерном оружии
В Белом доме вырвали из контекста слова президента России Владимира Путина о ядерном оружии, прозвучавшие в интервью журналисту Дмитрию Киселёву. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 14 марта журналистам. Представитель Кремля не согласился с оценкой, что после выхода...
14 марта 2024
Байдену сообщили об интервью Путина журналисту Киселёву
Главу Белого дома Джо Байдена оповестили об интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву, заявила 13 марта официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер. «Президент, конечно, в курсе. Я могу сказать, что мы понимаем, что господин Путин цитировал...
13 марта 2024
Личного помощника Джилл Байден обвинили в многолетних домогательствах
Высокопоставленный чиновник Белого дома Энтони Бернал, в настоящее время являющийся личным помощником первой леди США Джилл Байден, уже более десяти лет издевается над коллегами и домогается их. Об этом пишет американское издание The New York Post со ссылкой на источники. По данным источников...
13 марта 2024
Путин рассказал, как Трамп называл Байдена в годы президентства
Дональд Трамп, будучи президентом США, задал российскому лидеру Владимиру Путину один провокационный вопрос. Об этом глава России рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселёву, опубликованному 13 марта «РИА Новости». «Хочешь, чтобы победил спящий Джо?» — спросил, в частности, Трамп у Путина...
13 марта 2024
Байден набирает достаточно голосов делегатов для выдвижения на выборы
Действующий президент США Джо Байден выигрывает праймериз в штате Джорджия и тем самым набирает достаточное число голосов делегатов для выдвижения на второй срок от Демократической партии. Об этом написали американские СМИ. Байдену надо было набрать 1968 голосов делегатов. По прогнозам изданий, он...
13 марта 2024
Байден поручил госсекретарю Блинкену выделить помощь Украине на $126 млн
Глава Белого дома Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь украинской армии. Об этом сообщается в меморандуме администрации США. В документе указано, что президент Байден делегирует госсекретарю Блинкену «полномочия определить важность для интересов безопасности США выделения...
13 марта 2024
МИД Венгрии вызвал посла США после слов Байдена о «диктаторе» Орбане
МИД Венгрии вызвал американского посла из-за высказываний президента США Джо Байдена о венгерском лидере Викторе Орбане как о человеке, который стремится к диктатуре. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто. «Мы не обязаны принимать подобную ложь ни от кого...
12 марта 2024
Пентагон не получил деньги на замену переданного Киеву оружия, пишет СМИ
Министерство обороны США не получило средства на восполнение запасов после передачи Украине вооружения на 10 млрд долларов. Об этом говорится в статье американского издания Politico. «Пентагон отправил Украине оружие на 10 миллиардов долларов, на замену которого у него до сих пор нет денег из-за...
12 марта 2024
Кремль прокомментировал планы США потратить $20 млрд на сдерживание России
В запрошенных президентом США Джо Байденом суммах на сдерживание России нет ничего нового, заявил 12 марта на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что американская администрация рассчитывает направить в 2025 финансовом году на ядерный военный...
12 марта 2024
Байден не увидел необходимости в увеличении контингента США в Польше
В наращивании численности американских войск на границе в Польше нет необходимости, заявил президент США Джо Байден в ходе встречи с журналистами на военной базе Эндюс вблизи Вашингтона. «Нет необходимости в увеличении численности войск на польской границе», — процитировал американского лидера...
12 марта 2024
Белый дом запросил $19,8 млрд на модернизацию ядерных сил США
Администрация президента США Джо Байдена предложила направить 19,8 млрд долларов бюджетных средств на продолжение модернизации ядерных вооружений, говорится в проекте бюджета, опубликованном Белым домом 11 марта. В частности, в подразделе «Модернизация средств ядерного сдерживания» проекта бюджета...
11 марта 2024
Республиканцы обвинили Байдена в стремлении к безрассудным тратам бюджета
Республиканцы заявили, что не примут бюджетный запрос президента США Джо Байдена в текущем виде, и обвинили его в стремлении к «безрассудным тратам», передаёт ТАСС. «Стоимость предлагаемого президентом Байденом бюджета является ещё одним ярким напоминанием ненасытного аппетита действующей...
11 марта 2024
Белый дом запланировал потратить на Украину $61,4 млрд за год
Администрация президента США Джо Байдена заложила в проект федерального бюджета на 2025 финансовый год прежний запрос Конгрессу США на выделение 61,4 млрд долларов на помощь Киеву, новых предложений в части Украины в проекте не содержится. Проект бюджета был опубликован Белым домом 11 марта. Авторы...
новость часа
11 марта 2024
Илон Маск назвал Байдена мрачной марионеткой
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал президента США Джо Байдена мрачной марионеткой и согласился с мнением, что Россия стала сильнее на фоне санкций. Об этом он написал в социальной сети X. «Байден всего лишь мрачная марионетка. Он говорил не по делу, ему было приказано...
11 марта 2024
Байден обратился к мусульманам по случаю начала священного месяца Рамадан
Президент США Джозеф Байден обратился с письмом к мусульманам по случаю начала священного месяца Рамадан. Заявление распространила 10 марта пресс-служба Белого дома. Байден указал, что страдания палестинского народа в секторе Газа занимают все его мысли. «Этот священный месяц — время размышлений и...
новость часа
11 марта 2024
Нетаньяху отверг критику со стороны Байдена в свой адрес
Слова президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена о том, что действия Биньямина Нетаньяху противоречат интересам израильского государства, не соответствуют действительности. Об этом Нетаньяху заявил в интервью изданию Politico 10 марта. Ранее Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что...
10 марта 2024
Медведев назвал перепутавшего Украину и Афганистан Байдена редким идиотом
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на оговорку президента США Джо Байдена, который в интервью MSNBC, имея в виду Афганистан и Ирак, заявил, что американцам «не стоило лезть на Украину». «Редкий идиот», — написал российский политик в Telegram-канале...
10 марта 2024