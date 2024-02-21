Материалы с тегом «Садыр Жапаров»
Путин встретился с президентом Киргизии Жапаровым в Казани
Президент России Владимир Путин провёл двустороннюю встречу с главой Киргизии Садыром Жапаровым в Казани. «Отношения России и Киргизии развиваются успешно по всем направлениям», — заявил Путин на встрече. Глава государства отметил уровень двусторонних экономических отношений. Как уточнил президент...
21 февраля 2024
Песков: на «Игры будущего» приедут лидеры ряда стран
Лидеры нескольких стран приедут в Россию на «Игры будущего», сообщил 19 февраля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Помимо главы Киргизии Садыра Жапарова, ожидают гостей и из других стран. «Мы действительно рады, что, собственно, радость этого спортивного мероприятия с нами...
19 февраля 2024
Президент Киргизии посетит Россию по приглашению Путина
Президент Киргизии Садыр Жапаров в ближайшие дни совершит визит в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства. «Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению президента РФ Владимира Путина 20–21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию», ―...
19 февраля 2024
Жапаров призвал США не вмешиваться во внутренние дела Киргизии
Президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к госсекретарю Соединённых Штатов Энтони Блинкену с призывом не вмешиваться во внутренние дела республики. Об этом Жапаров написал в письме, копию которого опубликовал в соцсетях. По его словам, Киргизия выступает за равноправное сотрудничество и готова...
12 февраля 2024
Президент Киргизии первым прибыл в Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ
Президент Киргизии Садыр Жапаров первым прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС и неформальном саммите лидеров стран СНГ. Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба администрации губернатора города. «Губернатор Александр Беглов встретил...
новость часа
24 декабря 2023
В Киргизии изменят государственный флаг
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага страны, сообщили 22 декабря в его пресс-службе. «Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственных символах...
22 декабря 2023
Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием
Президент России Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием и отметил его личный вклад в развитие отношений Москвы и Бишкека. Об этом сообщили 6 декабря в пресс-службе киргизского лидера. «Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия», — приводит пресс-служба...
6 декабря 2023
Макрон посетит Киргизию с официальным визитом
Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение президента Киргизии Садыра Жапарова посетить республику во время его визита в Париж, сообщается на сайте пресс-службы киргизского лидера. «В ходе беседы лидерами выражена готовность к наращиванию двусторонних отношений и выведению их на уровень...
11 ноября 2023
Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о совместной системе ПВО
Президент Киргизии Садыр Жапаров ратифицировал соглашение о создании объединённой региональной системы противовоздушной обороны России и Киргизии. Об этом сообщила 12 октября его пресс-служба. Для создания совместной системы ПВО Киргизия предоставит земельный участок площадью пять гектаров рядом с...
12 октября 2023
Путин и Жапаров после переговоров отправились на неформальный обед
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров после двусторонней встречи в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке продолжили общение за неформальным обедом. Перед обедом президенты сделали заявление для прессы, также в их присутствии состоялась церемония подписания совместных...
12 октября 2023
Жапаров назвал авиабазу РФ в Канте гарантом безопасности в Центральной Азии
Российская авиабаза в Канте является надёжным гарантом обеспечения безопасности в Центральной Азии и фактором, сдерживающим распространение террористической угрозы. Об этом 12 октября заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии по случаю 20-летия авиабазы. «Сегодня мы с полной уверенностью...
12 октября 2023
Путин сообщил о поставке в Киргизию топлива на льготных условиях
Россия поставляет топливо в Киргизию на льготных условиях, без взимания пошлины. Об этом 12 октября сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой республики Садыром Жапаровым. Он подчеркнул, что Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Киргизию и полностью...
12 октября 2023
Жапаров поддержал создание совместной системы ПВО России и Киргизии
Киргизский парламент поддержал создание совместной с Россией системы ПВО, заявил президент страны Садыр Жапаров 12 октября на церемонии празднования 20-летия открытия базы «Кант» в Киргизии. Он отметил, что соглашение о создании объединённой региональной системы ПВО Киргизии и России, подписанное в...
12 октября 2023
Путин заявил, что РФ и Киргизия активно переходят на нацвалюты в торговле
Россия и Киргизия активно переходят к использованию национальных валют в обоюдной торговле. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 12 октября по итогам переговоров с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Путин сообщил, что два государства не только активно переходят на национальные...
12 октября 2023
Путин возложил венок к мемориальному комплексу «Ата-Бейит» под Бишкеком
Президент России Владимир Путин, который находится с официальным визитом в Киргизии, возложил венок к мемориальному комплексу «Ата-Бейит» («Могила отцов») под Бишкеком. После церемонии возложения венка российский лидер отправился на переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в госрезиденции...
12 октября 2023
Путин приветствовал гвардейцев в Бишкеке фразой на киргизском языке
Президент России Владимир Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке. «Салам, аскер», — приветствовал российский лидер роту почётного караула. Как передавало ИА Регнум, российский лидер Владимир Путин утром 12 октября прилетел в киргизский Бишкек для участия в саммите СНГ. Это...
12 октября 2023
Путин прибыл в государственную резиденцию «Ала-Арча» в Бишкеке
Президент России Владимир Путин прибыл в государственную резиденцию «Ала-Арча» в Бишкеке, сообщается 12 октября на сайте Кремля. «Церемония официальной встречи Владимира Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым проходит в государственной резиденции «Ала-Арча», — говорится в сообщении. Как...
12 октября 2023
Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите СНГ
Российский лидер Владимир Путин утром 12 октября прилетел в киргизский Бишкек для участия в саммите СНГ. Это первый зарубежный визит для президента России в 2023 году. В рамках визита запланирована насыщенная программа. 12 октября Владимир Путин встретится для переговоров с киргизским коллегой...
12 октября 2023
Президент Киргизии пожелал Путину успехов в государственной деятельности
Президент Киргизии Садыр Жапаров позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и поздравил его с днём рождения. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе главы республики. Жапаров пожелал президенту России крепкого здоровья и дальнейших больших успехов в ответственной государственной деятельности...
7 октября 2023
Путин посетит мероприятие по случаю юбилея российской авиабазы в Киргизии
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров примут участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском городе Кант, сообщили на сайте администрации президента. «Планируется участие глав государств на торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею...
4 октября 2023