Материалы с тегом «Эмомали Рахмон»
Путин встретился с президентом Таджикистана Рахмоном в Казани
Отношения России и Таджикистана успешно развиваются, заявил президент Владимир Путин 21 февраля на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном в Казани. «Они развиваются весьма успешно. Я не знаю ни одной проблемы, которую мы бы не решали, особенно после наших встреч. Будем двигаться по...
21 февраля 2024
Путин сообщил, что Россия поставила Таджикистану восемь установок С-300
Россия поставила в Таджикистан восемь установок зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 для единой системы ПВО в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ. «Мы уже поставили в Таджикистан два...
22 ноября 2023
Путин и Рахмон продолжили общение за неформальным завтраком
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон завершили вчерашние переговоры поздним обедом, а утром продолжили общение за неформальным завтраком. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что два президента достаточно поздно...
22 ноября 2023
Президент Таджикистана Рахмон поблагодарил силовые ведомства России
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил особую благодарность российским правоохранительным органам и спецслужбам за сотрудничество. «Хотел бы выразить особую благодарность правоохранительным органам и спецслужбам Российской Федерации за слаженную работу и координацию взаимодействия с...
21 ноября 2023
Рахмон пригласил Путина посетить Таджикистан с официальным визитом
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Таджикистан с официальным визитом. Об этом глава республики рассказал после встречи с Путиным 21 ноября. «Я пригласил уважаемого Владимира Владимировича посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для...
21 ноября 2023
Рахмон заявил о стремлении Таджикистана развивать сотрудничество с РФ
Таджикистан настроен на дальнейшую совместную работу по развитию отношений с Россией, заявил 21 ноября президент республики Эмомали Рахмон. «Мы настроены на дальнейшую совместную работу по всестороннему продвижению всего комплекса взаимодействия наших двух стран», — сказал он по итогам переговоров...
21 ноября 2023
Путин вручил Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
Президент России Владимир Путин 21 ноября в Москве вручил главе Таджикистана Эмомали Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Церемония награждения прошла в Кремле по окончании переговоров двух президентов. Указ о вручении Рахмону ордена Владимир Путин подписал в октябре 2022 года...
21 ноября 2023
Путин и Рахмон обсудят вопросы безопасности и ситуацию в Афганистане
Президент России Владимир Путин считает важным обсудить проблемы безопасности с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном перед саммитом ОДКБ. Об этом 21 ноября российский лидер сказал на переговорах в Москве с таджикистанским коллегой. «Разумеется, очень важной является составляющая, связанная с...
21 ноября 2023
Путин вручит Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
Президент России Владимир Путин 21 ноября вручит главе Таджикистана Эмомали Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Как сообщалось ранее, Рахмон 21 ноября находится с визитом в Москве, запланированы...
21 ноября 2023
В Кремле рассказали о темах, которые обсудят Путин и Рахмон
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 21 ноября проведут переговоры в Москве, сообщили в пресс-службе Кремля. Стороны обсудят двусторонние отношения, а также вопросы региональной и международной повестки. По итогам переговоров будут подписаны некоторые документы, также...
20 ноября 2023
Путин: Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности согласно плану
Вопросы безопасности решаются соответствующими структурами России и Таджикистана. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. «Всё у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии...
13 октября 2023
Путин заявил о планомерном развитии отношений России и Таджикистана
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке заявил о планомерном развитии двух стран, в том числе в сфере решения проблем безопасности. «Всё у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии...
13 октября 2023
Путин и Рахмон начали переговоры в Бишкеке
Президент России Владимир Путин прибыл на двустороннюю встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили 13 октября в пресс-службе Кремля. Кортеж главы российского государства подъехал к зданию конгресс-холла на территории резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. Путин поднялся в здание по...
13 октября 2023
Кремль раскрыл темы разговора Путина с Рахмоном
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы глава государства тепло поздравил таджикистанского коллегу с днём рождения. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе Кремля. «С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним уровнем...
5 октября 2023
Байден пытается доставить России и Китаю «беспокойство на заднем дворе»
Администрация Джо Байдена впервые провела саммит формата C5+1 (Казахстан и четыре республики Средней Азии плюс США) с участием глав государств. Пятерых президентов, включая лидера традиционно «замкнутого на себя» Туркменистана Сердара Бердымухамедова, принимал лично Байден. Ранее, кстати, ни один...
21 сентября 2023
Путин поздравил Рахмона с Днём независимости Таджикистана
Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона с Днём независимости республики, который отмечается 9 сентября. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба главы государства. Российский лидер подчеркнул, что отношения между двумя странами основаны на принципах...
8 сентября 2023
Путин провёл неформальный завтрак с лидерами стран СНГ
Президент России Владимир Путин провёл неформальный завтрак с лидерами стран СНГ, прибывшими в Москву на День Победы. Об этом сообщает ТАСС. Неформальная встреча проходила в Грановитой палате Кремля. Ранее глава государства выступил на военном параде, посвящённом 78-й годовщине победы в Великой...
9 мая 2023
Парад Победы на Красной площади в Москве. Прямая трансляция
В Москве прошёл военный парад, посвящённый 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На торжественном мероприятии выступил президент России Владимир Путин. С трибуны за парадными расчётами наблюдали лидеры Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Армении...
9 мая 2023
Песков заявил, что многие страны СНГ по-прежнему считают 9 Мая святым днём
Многие страны СНГ по-прежнему считают 9 Мая святым днём, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, кадры разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. «Девятого мая сохраняется в качестве одного из главных праздников для народов бывшего Советского Союза, многие...
9 мая 2023
Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ проведут с Путиным неформальный завтрак
Лидеры стран СНГ, прибывшие в Москву на День Победы, совместно с президентом России Владимиром Путиным увидят парад с трибуны на Красной площади. Об этом 8 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на телеканале «Россия-1». По его словам, главы государств также возложат цветы и...
8 мая 2023