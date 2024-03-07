Материалы с тегом «Касым-Жомарт Токаев»
Путин, Трамп и восемь Байденов оказались среди жителей Казахстана
В Казахстане обнаружили жителей с именами Путин, Байден и Трамп, следует из мониторингового проекта ranking. kz. «Политические личности традиционно вдохновляют родителей на имена. Так, в республике проживают один Путин, один Трамп и восемь Байденов и 12 Касым-Жомартов [тезок президента Казахстана]»...
7 марта 2024
Токаев отметил программный характер послания Путина Федеральному собранию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с президентом России Владимиром Путиным отметил содержательный, программный характер послания российского лидера Федеральному собранию. Об этом сообщает 2 марта пресс-служба Кремля. Руководители России и Казахстана провели телефонный разговор, в...
2 марта 2024
Путин и Токаев обсудили торгово-экономические и энергетические проекты
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, сообщила 2 марта пресс-служба Кремля. Стороны обсудили реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической сферах. «В продолжение обмена мнениями...
2 марта 2024
Токаев отметил успехи России при Путине
Россия под руководством президента Владимира Путина достигла заметных успехов. Об этом на встрече с главой российского государства в Казани заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Россия под руководством Путина достигает значительных успехов», — заявил лидер Казахстана. Токаев на встрече...
21 февраля 2024
Путин встретился с Токаевым в Казани
Отношения России и Казахстана успешно развиваются, заявил 21 февраля президент Владимир Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Казани. Президент России поблагодарил Токаева за то, что он принял приглашение и приехал на открытие международного турнира «Игры будущего»...
21 февраля 2024
Путину понравилась идея провести следующие «Игры будущего» в Казахстане
Президент России Владимир Путин поддержал идею провести следующие «Игры будущего» в Казахстане. Об этом он заявил 21 февраля на встрече с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым в Казани. Токаев отметил уникальность международного турнира и добавил, что из Казахстана приехала солидная...
21 февраля 2024
Токаев посетит Россию 21 февраля
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит Россию с рабочим визитом. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба казахстанского лидера. «Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры...
20 февраля 2024
Казахстанские назначения. Что нового в правительстве республики
Бывшего руководителя администрации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Олжаса Бектенова назначили на должность премьер-министра республики. Об этом 6 февраля заявили в пресс-службе казахстанского лидера. «Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром Республики Казахстан, освободив...
6 февраля 2024
Новым премьер-министром Казахстана назначили Олжаса Бектенова
Новым премьер-министром Казахстана назначили бывшего главу администрации президента Олжаса Бектенова. Соответствующий указ 6 февраля подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. «Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности»...
6 февраля 2024
Токаев предложил на пост премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил на пост премьер-министра кандидатуру руководителя администрации президента Олжаса Бектенова. «Предлагаю кандидатуру Олжаса Бектенова», — заявил Токаев на заседании нижней палаты парламента. После этого депутаты приступили к обсуждению. Позднее...
6 февраля 2024
Правящая партия «Аманат» выдвинула Бектенова на пост премьера Казахстана
Правящая в Казахстане партия «Аманат» выдвинула на пост премьер-министра главу администрации президента Касым-Жомарта Токаева Олжаса Бектенова. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба казахстанского лидера. «Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель мажилиса [нижней палаты] парламента...
6 февраля 2024
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку. Об этом сообщили 5 февраля в пресс-службе казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева. «В соответствии со статьёй 70 конституции Казахстана постановляю: принять отставку правительства республики, временно возложить исполнение обязанностей...
новость часа
5 февраля 2024
Токаев заявил, что без России нельзя решить ни одну из мировых проблем
Без участия России в настоящее время нельзя решить ни одну из мировых проблем, поэтому президентские выборы в РФ, назначенные на март, будут иметь большое международное значение. Об этом глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью, опубликованном 3 января в общенациональной газете Egemen...
3 января 2024
Токаев опроверг слухи о планах вновь избраться на пост главы Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг слухи о планах провести референдум по конституции и в 2026 году вновь принять участие в выборах главы государства. Об этом он сообщил в интервью газете «Егемен Казахстан». «Это дезинформация», — ответил он на соответствующий вопрос. Токаев также...
3 января 2024
Токаев заявил, что Казахстану пытались навязать модель двоевластия
Попытки навязать Казахстану модель двоевластия наблюдались со стороны определённых политических сил после того, как Нурсултан Назарбаев покинул президентский пост в марте 2019 года. Об этом действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью, опубликованном 3 января в газете Egemen...
3 января 2024
Путин сообщил о предстоящей встрече с Токаевым в конце декабря
Президент России Владимир Путин в конце декабря встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ. Об этом российский лидер сообщил во время церемонии вручения верительных грамот в Кремле. «Важный импульс дальнейшему развитию всех направлений двусторонних связей...
4 декабря 2023
Назарбаев рассказал о недовольстве населения из-за передачи власти Токаеву
Решение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сделать своим преемником Касым-Жомарта Токаева многие «приняли в штыки», сообщил бывший глава республики в своей книге «Моя жизнь. От зависимости к свободе». Об этом 1 декабря сообщило издание Tengrinews. «Эти люди втайне опасались, что он...
1 декабря 2023
Токаев выступил за сотрудничество ОДКБ с другими структурами
Казахстан выступает за углубление сотрудничества Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с такими объединениями, как СНГ и ШОС. Об этом казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил 23 ноября на саммите ОДКБ в Минске. «Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и...
23 ноября 2023
Население Казахстана достигло 20 млн человек
На сегодняшний день в Казахстане проживает 20 млн человек. Об этом 16 ноября сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев. «Численность населения Казахстана достигла 20 млн! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием», ― написал глава государства на своей странице в социальной сети X...
16 ноября 2023
«Полумесяц и звёзды». Путин откалибровал баланс отношений с Казахстаном
На этой неделе «Россия дала понять — она не смирится с тем, как Запад наращивает усилия по установлению связей с Центральной Азией». Так американский телеканал CNBC отреагировал на завершившуюся 9 ноября поездку Владимира Путина в Казахстан. Издание отмечает — российский лидер посетил «эту богатую...
10 ноября 2023