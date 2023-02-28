Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл минувшей ночью с первым официальным визитом в Астану, которая стала первым пунктом в его поездке в Казахстан и Среднюю Азию. Глава Госдепа одобрил «смелые реформы» казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, поблагодарил того за создание «Юрт несокрушимости» в Киеве и Буче (от этой частной инициативы, напомним, открещивался МИД Казахстана) и за прием эмигрантов из России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пистолет Colt 1911

Токаев же на встрече с Блинкеном подчеркнул, что Казахстан готов развивать стратегическое сотрудничество с США, и визит Блинкена очень важен для того, чтобы оно получило дополнительный импульс.

После Казахстана шеф американской дипломатии направится в Узбекистан. Планируется общение Блинкена с главами МИД Казахстана и Средней Азии в формате «С5+1» и лично с каждым из министров. Предполагаются, в том числе, контакты с представителями Туркменистана — республики, которая с начала 90-х блюдет принципы автаркии.

В Кремле комментировать казахстанский и среднеазиатский вояж Блинкена не стали. При этом очевидно, что поездка госсекретаря США по бывшим союзным республикам, одна из которых — партнер по ОДКБ и ЕАЭС, не останется без внимания Москвы. Особенно если принять во внимание то, как неоднозначно развивались отношения Москвы и Астаны с начала российской спецоперации на Украине.

Еще в марте 2022-го первый замглавы администрации Токаева Тимур Сулейменов в интервью Euractiv заверил: Казахстан будет соблюдать антироссийские санкции, несмотря на членство в Евразийском экономическом союзе — так как республика меньше всего хочет оказаться под вторичными санкциями США и ЕС. Казахстан воздержится от обхода санкций, заявлял глава МИД республики Мухтар Тлеуберди японскому каналу NHK.

Сам Токаев заявлял, что Астана не признает «квазигосударственные образования» ДНР и ЛНР. Не забыл он высказаться и о том, что Астана будет соблюдать антироссийские санкции, хотя от союзнических обязательств по отношению к России не откажется. В интервью «России 24» президент Казахстана заявил о нежелании «вечно служить и кланяться в ноги России».

Турар Казангапов/ТАСС Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди

Визиту Блинкена предшествовало решение властей Казахстана ликвидировать торговое представительство в России, официальной причиной чего была названа оптимизация работы госорганов.

США будут подстегивать этот выгодный им процесс дистанцирования Казахстана и вообще всех стран постсоветской Азии от России, полагает Андрей Грозин, руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ.

«Запланированные встречи Блинкена с министрами — это как раз стремление донести позицию США до руководства среднеазиатских республик, — сказал Грозин ИА REGNUM. — Формат «С5+1» для этого и создавался.

Это средство коммуникации между «вашингтонским обкомом» и странами региона.

Стремление отстыковать экономики Центральной Азии от России является ключевым и неотменяемым интересом для США. Эта стратегия присутствовала и до кризиса в Восточной Европе».

В арсенале Вашингтона — только давление

Вопрос в том, чем Вашингтон будет приманивать среднеазиатские республики. По мнению Грозина, в действительности США ничего не предлагают в обмен на отстыковку Центральной Азии от России.

«Российско-казахстанский товарооборот составляет десятки миллиардов долларов, — напомнил эксперт. — США ни на каком уровне не говорят о том, что Америка и ее сателлиты компенсируют странам Центральной Азии те убытки, которые неизбежно последуют, когда эти государства отстыкуются от России. То есть ни о какой компенсации речи не идет».

Всё, что пока предлагается со стороны США, — это всё «копейки с точки зрения государственных бюджетов», даже для таких небольших и небогатых государств, как Киргизия или Таджикистан, подчеркнул эксперт. Для экономик и для обществ ничего не предлагается.

Валерий Шарифулин/ТАСС Астана. Казахстан

«Так что Блинкен будет просто давить, — уверен Грозин. — Затащить Казахстан и Узбекистан на «правильную сторону истории» предполагается только при помощи доброго слова и кольта. А все проекты, которые США пытались реализовать в Центральной Азии с помощью не кнута, а пряника (например, в случае международного энергетического проекта CASA-1000), не увенчались успехом».

Не лучше выглядят американские перспективы и на узбекистанском направлении, полагает аналитик. «Узбекистан, в отличие от Казахстана, проводит более взвешенную политику. Он не демонстрирует стремления дистанцироваться от России», — указывает Грозин.

Казахстан демонстрирует, «но эти демонстрации носят по большей части ритуальный характер», подчеркивает эксперт. «Да, крупный казахстанский бизнес испугался, и он пока держит паузу. Этого нельзя сказать о малом и среднем бизнесе. Посмотрите на товарооборот России и Казахстана по итогам прошлого года. Он растет», — напомнил Грозин.

Несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию, товарооборот вырос в 2022 году на 10% до рекордного уровня 22,2 млрд долларов, цитировал РИА Новости премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Казахстана Токаевым в декабре.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Доме правительства РФ

И растет по вполне понятным позициям, подчеркнул Грозин. По оценке Мишустина, «мы ускоряем все проекты, которые есть между нами: в промышленности, машиностроении, в мирном атоме, в сельском хозяйстве, в цифровизации».

«Еще более красноречивыми выглядят данные по Узбекистану. У нас товарооборот по итогам 2022 года составил около 9,3 млрд долларов. Рекордные цифры за все годы российско-узбекского сотрудничества. В 2023 году мы, очевидно, разменяем уже десятку», — отмечает Грозин.

Средняя Азия не сможет «переехать от России и Китая»

Вдобавок ни одна из среднеазиатских республик не заинтересована в том, чтобы портить отношения с Россией, считает эксперт. По его словам, все страны региона понимают, что основным полем боя в случае, если Россия начнет испытывать серьезные трудности, станет Центральная Азия.

«Какими бы эпитетами Россию ни награждали наши бывшие западные партнеры, их основным противником остается Китай. На долгие и долгие годы, — отметил Грозин. — С учетом того, что Центральная Азия зажата между Россией и Китаем и никуда переехать не сможет, ясно, что эти режимы заинтересованы в том, чтобы не дразнить Россию и Китай».

В противном случае, если они займут ту или иную сторону, у них резко обострятся многочисленные внутриполитические проблемы, что было продемонстрировано в прошлом году в январе в Казахстане, в июне в Каракалпакстане, а в начале осени на таджикско-киргизском пограничье. «Но процесс прекрасно работает в обе стороны — если республики Средней Азии выберут «правильную сторону истории», то у них сразу начнутся гигантские проблемы с Москвой, с Пекином, с трудовыми мигрантами, с экономикой, с безопасностью, с Афганистаном и всем остальным», — сказал Грозин.

Не получится у Вашингтона «обработать» и еще одного крупного игрока — Туркмению.

«Какие бы пертурбации ни происходили вокруг Туркменистана, ему всегда удается дистанцироваться от полноценного участия в каких-либо структурах, — отметил собеседник. — Причем это касается не только СНГ, но и Организации тюркских государств. Как бы Анкара ни тащила Ашхабад в полноценное членство, ничего не вышло. Туркменистан везде наблюдатель. И нет оснований полагать, что теперь это положение дел изменится. Это страна, на которую у Запада меньше всего возможностей надавить. Попробуйте надавить на Северную Корею — а это та же самая Северная Корея, только без ракет, а с газом».

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Возможное слабое звено

Еще более категорично высказался первый президент Киргизии Аскар Акаев в комментарии ИА REGNUM. Он согласился с тем, что, скорее всего, главная цель визита Блинкена в Казахстан — это добиться дистанцирования Астаны и остальных республик региона от России.

«Но я не думаю, чтобы американцы могли бы предложить Казахстану что-то существенное взамен, — подчеркнул бывший глава государства. — Я в таких случаях всегда вспоминаю старую поговорку: «Бойтесь данайцев, дары приносящих». И в сложившейся ситуации следует бояться американцев, приносящих дары в этот регион. Маловероятно, что у них есть дары, которые могут существенно изменить к лучшему экономическую ситуации в Средней Азии».

По оценке экс-президента Киргизии, в цепи среднеазиатских государств есть слабое звено — государство, которое рискует поддаться на посулы Вашингтона. Акаев полагает, что таким звеном может быть соседний Таджикистан. Эту республику можно рассматривать как наиболее слабое в военном отношении государство региона. Также не следует забывать о более чем тысячекилометровой границе с Афганистаном, контролируемым «Талибаном» (организация запрещена в РФ); о беспорядках в Горном Бадахшане и о пограничных конфликтах с Киргизией.