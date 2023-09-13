Москва, 13 сентября, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Мессенджер WhatsApp 13 сентября объявил в своём блоге о запуске функции создания каналов, которая была анонсирована в июне.

Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Мы запускаем функцию каналов более чем в 150 странах, чтобы наши пользователи могли конфиденциально получать обновления о том, что им интересно», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие месяцы возможность создать канал станет доступна каждому.

В рамках обновления пользователи смогут ставить реакции на записи каналов, будет доступен улучшенный каталог с автоматическим фильтром с учётом страны пользователя, а также появится возможность пересылать сообщения каналов в личные чаты и группы.

Администраторы смогут редактировать записи в каналах в течение 30 дней после публикации.

Как передавало ИА Регнум, в августе стало известно, что разработчики WhatsApp создали новую функцию для мессенджера, которая позволяет идентифицировать пользователя с помощью биометрических ключей доступа. Новая версия позволяет проводить идентификацию пользователя по отпечатку пальца, а также распознавать лица. Кроме того, ключами доступа могут быть код блокировки экрана на телефоне или комбинации цифр и букв. Когда именно будет доступна новая функция, неизвестно, она ещё находится в стадии разработки.

Также в августе сообщалось, что разработчики WhatsApp начали тестировать групповые голосовые чаты, в которых не будет звонка для участников групп. Новую функцию планируют предоставлять для групп, где более 32 участников, но в чате не сможет одновременно участвовать более 32 пользователей.

В июле пресс-служба WhatsApp сообщила, что для пользователей мессенджера стала возможна функция мгновенных видеосообщений. Их можно отправлять как голосовые. Сообщение должно быть не более 60 секунд.