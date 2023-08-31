Москва, 31 августа, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Автор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин задержан на Ленинградском вокзале в Москве. Об этом 31 августа сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

РИА Новости/ Дмитрий Макеев

По информации издания, в отношении Куршина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — «распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти».

Отмечается, что в своём канале Куршин писал посты в поддержку Украины, распространял фейковую информацию о российской армии, оскорблял освещающих спецоперацию блогеров. При этом он является сотрудником одного из научно-технических центров и имеет вторую форму допуска к государственной тайне.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Москве задержали администратора Telegram-каналов «Кремлёвская прачка», «Силовики» и Brief, бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова. Также материалы поступили на второго фигуранта дела ― Александра Санина. Позднее МВД опубликовало видео задержания фигурантов этого дела.