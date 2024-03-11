Материалы с тегом «Telegram»
Дуров заявил, что потенциальные инвесторы оценили Telegram в $30 млрд
Потенциальные инвесторы, в том числе глобальные технологические фонды, оценивают мессенджер Telegram более чем в 30 млрд долларов, заявил 11 марта сооснователь соцсети Павел Дуров. В интервью газете Financial Times он не сообщил сроки и площадку для возможного первичного размещения акций на бирже...
11 марта 2024
Названа причина сбоя в работе Telegram и других приложений
Причиной сбоя Telegram и ряда других мессенджеров стало проведение проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора, заявил 27 февраля заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачёв. Проверку проводили, чтобы понять, где находятся...
27 февраля 2024
Минцифры сообщило о восстановлении работы Telegram после сбоя
Мессенджер Telegram и ряд других сервисов возобновили свою работу после сбоя. Об этом сообщает 27 февраля пресс-служба Минцифры России. Сбой в работе Telegram наблюдался и в России, и на территории других стран. Сети российских операторов связи работают штатно, при этом было зафиксировано снижение...
27 февраля 2024
В Минцифры заявили, что устанавливают причины сбоя в работе Telegram
Минцифры совместно с Роскомнадзором работает над установлением причин сбоя в работе мессенджера Telegram и ряда других сервисов. Об этом 27 февраля сообщили в министерстве. «Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации», —...
27 февраля 2024
Умер военный блогер Андрей Морозов, известный под позывным Мурз
Скончался российский военный блогер Андрей Морозов. О его смерти 21 февраля сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. Морозов вёл Telegram-канал о событиях в зоне спецоперации и был известен общественности под псевдонимом Мурз. «Спи спокойно, Мурз», — написал Кофман в своём...
21 февраля 2024
Роскомнадзор назвал предварительные причины сбоя в работе Telegram
Сбой в работе мессенджера Telegram, по предварительным данным, вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса, говорится в сообщении, размещённом на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора. «Дежурная служба ЦМУ ССОП фиксирует...
18 февраля 2024
В США сообщили, что аналитикам ЦРУ по России запретили заходить в Telegram
Аналитикам ЦРУ из российского отдела запретили заходить в Telegram с рабочих компьютеров, пишет 29 января Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Кроме того, согласно источникам агентства, сотрудникам также запрещено приносить на рабочее место личные устройства. Если они хотят получить...
29 января 2024
Жители 15 регионов России пожаловались на работу Telegram и WhatsApp*
У пользователей Telegram и WhatsApp 24 января возникли проблемы с доступом к этим мессенджерам. Из данных сервиса «Сбой.рф» следует, что по состоянию на 14:00 московского времени на работу Telegram пожаловались более 8,4 тысячи человек. Это в основном жители Новосибирской области (39%)...
24 января 2024
Telegram начал работать со сбоями
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram вечером 28 декабря. Наибольшее количество ошибок наблюдается с загрузкой файлов и отправкой сообщений. Пользователи отметили, что каналы в мессенджере не обновляются, а сообщения не отправляются с первого раза. Как сообщало ИА Регнум, в конце...
новость часа
28 декабря 2023
Администратору двух Telegram-каналов Елисееву* дали 14 лет за госизмену
Суд приговорил к 14 годам колонии автора нескольких Telegram-каналов Феликса Елисеева (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за госизмену и публичные призывы к терроризму, сообщили 27 декабря во Втором западном окружном военном суде. «Стороннику одного из леворадикальных...
27 декабря 2023
Суд оштрафовал Telegram за публикацию запрещённых материалов
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 1 млн рублей за публикацию информации, запрещённой к распространению в России. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе суда. Отмечается, что суд признал компанию виновной в неисполнении обязанности по мониторингу для ограничения доступа к...
8 декабря 2023
Автору Telegram-канала дали 2,5 года за вымогательство
Администратора Telegram-канала «Как-то вот так» Анатолия Спирина признали виновным в вымогательстве по предварительному сговору. Такое решение 30 ноября вынес Хамовнический суд Москвы. «Ему [назначили] наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев в колонии общего режима», ―...
30 ноября 2023
Суд приговорил журналистку Баязитову к пяти годам колонии
Суд приговорил журналистку Александру Баязитову к пяти годам колонии за вымогательство у топ-менеджера за «блок» в Telegram, сообщили 27 ноября в Басманном суде Москвы. «Назначить Баязитовой 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказала судья. В 2022 году суд...
27 ноября 2023
Ургант отверг свою причастность к публикации с горящим российским БТР
Шоумен и телеведущий Иван Ургант пожаловался на травлю из-за фейкового Telegram-канала, якобы принадлежащего его программе «Вечерний Ургант», и опроверг свою причастность к антироссийским публикациям. Об этом Ургант написал 22 ноября в личном Telegram-канале. Он напомнил, что в марте 2022 года...
22 ноября 2023
Стали известны истинные причины планов Киева заблокировать Telegram
Мессенджер сс мешает украинским властям сделать так, чтобы единственным источником информации о ситуации на Украине были подконтрольные Киеву СМИ. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 ноября заявил политолог Юрий Светов. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости...
3 ноября 2023
В Москве на форуме стран СНГ обсудили влияние Telegram на общество
Платформа Telegram, сочетая в себе возможности мессенджера и соцсетей, стала одним из основных распространителей информации и оказывает значительное влияние на современное общество, заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 1 ноября на медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в...
1 ноября 2023
Telegram и Google грозят штрафы до 4 млн рублей из-за фейков об СВО
Telegram, Google и американской IT-корпорации Akamai Technologies грозят штрафы до 4 млн рублей за отказ удалять запрещённую в России информацию, сообщили 25 октября в Таганском суде Москвы. Претензии Роскомнадзора к ресурсам связаны с неудалением недостоверной информации о специальной военной...
25 октября 2023
Telegram ограничил доступ к официальному каналу ХАМАС
Администрация Telegram ограничила доступ к официальному каналу палестинского радикального движения ХАМАС. Пользователи последней версии приложения для системы Android стали получать соответствующее уведомление при попытке перейти в канал. «Доступ к данному каналу ограничен», — говорится в сообщении...
24 октября 2023
Дуров прокомментировал возможность блокировки Telegram-канала ХАМАС
Закрытие Telegram-канала палестинского радикального движения ХАМАС может усугубить ситуацию с информированием о происходящем в зоне палестино-израильского конфликта, заявил 13 октября основатель платформы Павел Дуров в своём блоге. Он напомнил, что в начале недели ХАМАС через Telegram-канал...
13 октября 2023
Израильские девушки-военные спели гимн украинских националистов
Посол Израиля на Украине Михаил Бродский опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исполняют гимн украинских националистов. «Девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля поют «Ой у лузі червона калина», — говорится в сообщении к видео...
4 октября 2023